https://ria.ru/20201109/putin-1583697292.html

Путин увеличил число вице-премьеров до десяти

Путин увеличил число вице-премьеров до десяти

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:46

2020-11-09T10:46

2020-11-09T10:54

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Согласно указу от 22 января 2020 года, премьер-министр имел 9 заместителей."Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699129.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика