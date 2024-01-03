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Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах

Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах - РИА Новости, 03.01.2024

Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах

в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:11

2024-01-03T19:11

2024-01-03T19:11

справки

иран

белуджистан

касем сулеймани

взрыв в кермане

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2024 год3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани прогремели два взрыва. Жертвами стали 103 человека, еще 141 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрывы произвели дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в Кермане.2023 год15 декабря в области Раск в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. 2022 год16 ноября двое мотоциклистов открыли стрельбу по сотрудникам сил правопорядка и прохожим в центре города Изе, расположенного в юго-западной провинции Хузестан. В результате происшествия погибли семь человек, включая девятилетнего мальчика, еще 10 получили тяжелые ранения. В конце декабря двое организаторов теракта были задержаны, двое других преступников ликвидированы в ходе вооруженного конфликта с группой задержания. 26 октября на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана трое неизвестных открыли стрельбу. В результате 15 человек погибли, еще 45 получили ранения. 2019 год13 февраля террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля подорвался рядом с автобусом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан и Белуджистан. Жертвами террористической атаки стали 41 человек, включая военных и мирных жителей. Еще 20 человек пострадали. Суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрыв.2018 год6 декабря в Чабахаре (провинция Систан и Белуджистан) смертник попытался проехать на заминированном автомобиле на территорию штаба сил правопорядка, но был остановлен силовиками для проверки. После этого произошел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника сил правопорядка, еще 42 человека пострадали. Ответственность за совершенное нападение взяла на себя группировка "Ансар аль-Фуркан", действующая в иранской провинции Систан и Белуджистан и признанная террористической группировкой в Иране. 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз произошел теракт, жертвами которого стали 28 человек, еще 60 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. 2017 год7 июня утром группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43. 2010 год15 декабря боевик-смертник совершил теракт в городе Чабахар провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Подрыв был осуществлен перед городской мечетью имама Хусейна, в то время, как там собирались люди на траурную церемонию. В результате теракта погибли 38 человек и еще 50 получили ранения. Иранские СМИ заявили, что были задействованы три террориста-смертника. 22 сентября взрыв произошел в городе Махабад провинции Западный Азербайджан во время военного парада, приуроченного ко дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Взрывное устройство было спрятано в большой сумке и приведено в действие в толпе зрителей, которые собрались на парад. Погибли 12 человек, 80 человек пострадали. 15 июля два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера иранской повстанческой группировки "Джундуллах" ("Воины Аллаха") Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения. 2009 год18 октября в городе Сарбаз провинции Систан и Белуджистан террорист-смертник совершил теракт, в результате которого погибли 57 и ранены 150 человек. Взрыв прогремел рядом с автомобилем, в котором находился командующий сухопутными войсками Ирана генерал Нур Али Шуштари. Среди погибших оказался и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан Белуджистан генерал Мохаммад Задех, а также несколько офицеров КСИР, старейшины местных племен, прохожие. 28 мая в мечети Амира аль-Моменина города Захедан на юго-востоке Ирана террорист смертник устроил взрыв, жертвами которого стали 25 человек, более 120 получили ранения. 2008 год12 апреля в результате взрыва в религиозно-культурном центре в Ширазе (административном центре южной провинции Фарс, Иран) погибли 14 человек, еще 202 получили ранения различной степени тяжести. Тегеран утверждал, что взрыв осуществили террористы. 2007 год19 августа в 40 километрах от границы с Пакистаном на трассе Чахарбах — Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан вооруженные бандиты, имеющие связи с главой террористической группировки "Джундалла" Абдольмалеком Риги, обстреляли восемь проезжающих мимо автомобилей и захватили в заложники 12 пассажиров и водителей этих машин. Позже заложники были перевезены на территорию Пакистана, 20 августа в ходе спецоперации полиции Пакистана они были освобождены. 15 февраля в городе Захедан на юго-востоке Ирана начиненный взрывчаткой легковой автомобиль взорвался, когда мимо него проезжал автобус, принадлежащий сухопутным войскам элитного Корпуса стражей исламской революции. В результате погибли 11 сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще 31 получил ранения. Ответственность за преступление взяла на себя суннитская экстремистская группировка "Джундалла" ("Войны Аллаха"), которая имеет связи с "Аль-Каидой"*. При проведении оперативно-следственных мероприятий были задержаны пятеро исполнителей теракта, один из них был повешен 19 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Террористическая организация, запрещенная в России

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справки, иран, белуджистан, касем сулеймани, взрыв в кермане