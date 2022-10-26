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СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране
СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране
Террористы, совершившие нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе, не являются гражданами Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:57
2022-10-26T20:25
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Террористы, совершившие нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе, не являются гражданами Ирана, передает агентство Tasnim.Ранее, ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще 45 человек получили ранения."Террористы, напавшие сегодня вечером на мавзолей в Ширазе, не являются гражданами Ирана", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/shos-1824935786.html
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в мире, шираз, иран
В мире, Шираз, Иран
19:57 26.10.2022 (обновлено: 20:25 26.10.2022)
 
СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране

Tasnim: террористы, напавшие на мавзолей Шах-Черах в Ширазе не имеют гражданство Ирана

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Террористы, совершившие нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе, не являются гражданами Ирана, передает агентство Tasnim.
Ранее, ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
"Террористы, напавшие сегодня вечером на мавзолей в Ширазе, не являются гражданами Ирана", - говорится в сообщении.
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