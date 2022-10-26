https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html

СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране

СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране

Террористы, совершившие нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе, не являются гражданами Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:57

2022-10-26T19:57

2022-10-26T20:25

в мире

шираз

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Террористы, совершившие нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе, не являются гражданами Ирана, передает агентство Tasnim.Ранее, ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще 45 человек получили ранения."Террористы, напавшие сегодня вечером на мавзолей в Ширазе, не являются гражданами Ирана", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/shos-1824935786.html

шираз

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шираз, иран