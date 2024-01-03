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В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число жертв взрывов, прогремевших в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, возросло до 103, передает РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:09

2024-01-03T17:09

2024-01-03T19:08

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иран

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взрыв в кермане

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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв взрывов, прогремевших в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, возросло до 103, передает агентство Young Journalists Club (YJC) со ссылкой на экстренные службы республики."Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда <...> пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к (кладбищу. — Прим. ред.) Гользар-е Шахада число погибших увеличилось до 103 <...> Число пострадавших — 141, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.Позднее телерадиокорпорация IRIB уточнила, что количество раненых выросло до 211. Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.По данным иранского государственного агентства Tasnim, у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T17:09 true PT0M42S

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в мире, иран, касем сулеймани, дональд трамп, сша, министерство обороны сша, взрыв в кермане