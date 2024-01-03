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В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
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17:09 03.01.2024 (обновлено: 19:08 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/iran-1919596319.html
В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
Число жертв взрывов, прогремевших в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, возросло до 103, передает РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:09
2024-01-03T19:08
в мире
иран
касем сулеймани
дональд трамп
сша
министерство обороны сша
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв взрывов, прогремевших в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, возросло до 103, передает агентство Young Journalists Club (YJC) со ссылкой на экстренные службы республики."Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда &lt;...&gt; пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к (кладбищу. — Прим. ред.) Гользар-е Шахада число погибших увеличилось до 103 &lt;...&gt; Число пострадавших — 141, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.Позднее телерадиокорпорация IRIB уточнила, что количество раненых выросло до 211. Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.По данным иранского государственного агентства Tasnim, у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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в мире, иран, касем сулеймани, дональд трамп, сша, министерство обороны сша, взрыв в кермане
В мире, Иран, Касем Сулеймани, Дональд Трамп, США, Министерство обороны США, Взрыв в Кермане
В Иране 103 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число жертв взрыва в Кермане у кладбища, где похоронен Сулеймани, достигло 103

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв взрывов, прогремевших в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, возросло до 103, передает агентство Young Journalists Club (YJC) со ссылкой на экстренные службы республики.
"Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда <...> пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к (кладбищу. — Прим. ред.) Гользар-е Шахада число погибших увеличилось до 103 <...> Число пострадавших — 141, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Позднее телерадиокорпорация IRIB уточнила, что количество раненых выросло до 211.
Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.
По данным иранского государственного агентства Tasnim, у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
 
В миреИранКасем СулейманиДональд ТрампСШАМинистерство обороны СШАВзрыв в Кермане
 
 
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