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В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции - РИА Новости, 16.11.2022
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции
Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:34
2022-11-16T20:34
2022-11-16T21:17
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars.Отмечается, что нападение совершили несколько человек — они открыли огонь по людям и сотрудникам полиции.
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в мире, иран
20:34 16.11.2022 (обновлено: 21:17 16.11.2022)
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции
В теракте на юго-западе Ирана погибли четыре человека, шестеро получили ранения