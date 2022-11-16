Рейтинг@Mail.ru
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/terakt-1832060658.html
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции - РИА Новости, 16.11.2022
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции
Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:34
2022-11-16T21:17
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832066624_245:0:2720:1392_1920x0_80_0_0_6a48300279defcec86e2ed5e47d1ae05.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars.Отмечается, что нападение совершили несколько человек — они открыли огонь по людям и сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832066624_536:0:2610:1556_1920x0_80_0_0_e2e2ffbb2e2141e844b428cc5b089fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
20:34 16.11.2022 (обновлено: 21:17 16.11.2022)
 
В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции

В теракте на юго-западе Ирана погибли четыре человека, шестеро получили ранения

© AFP 2022 / Atta KenareСотрудники сил безопасности Ирана
Сотрудники сил безопасности Ирана - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
Сотрудники сил безопасности Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars.
"В результате теракта в Изэ к настоящему времени четверо погибли, еще шесть человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападение совершили несколько человек — они открыли огонь по людям и сотрудникам полиции.
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:53
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала