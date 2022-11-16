https://ria.ru/20221116/terakt-1832060658.html

В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции

В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции - РИА Новости, 16.11.2022

В Иране террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции

Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:34

2022-11-16T20:34

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иран

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает агентство Fars.Отмечается, что нападение совершили несколько человек — они открыли огонь по людям и сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html

иран

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в мире, иран