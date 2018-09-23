В Иране понедельник объявили днем траура по погибшим в теракте

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Правительство Ирана объявило понедельник траурным днем в стране после теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, жертвами которого стали 28 человек, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

"Правительство Исламской Республики Иран выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента, и объявляет день их похорон (понедельник, 24 сентября 2018 года) национальным днем траура", — говорится в заявлении правительства.

"Правительство ИРИ призывает все правительства, особенно стран-соседей, проводить четкие, решительные меры по противодействию террористическим группам, которые играли роль в этом кровопролитии или поддерживали их, и верить в то, что безопасность стран региона является неотъемлемым и общим капиталом всех народов, и что… национальная борьба с терроризмом и их спонсорами, и сотрудничество в деле обеспечения безопасности региона будут решительно продвигаться вперед до тех пор, пока терроризм не будет искоренен из региона", — говорится в сообщении.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Ранее Роухани заявил, что США и "одна из стран Персидского залива" причастны к атаке на военном параде в Ахвазе. По словам президента Ирана, США поддерживают наемных боевиков в регионе, предоставляют им необходимые условия для совершения преступлений и "провоцируют" наемников на совершение атак.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф также заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".