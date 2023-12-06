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Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.12.2023

Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

СССР был первой страной, признавшей независимое саудовское государство – Королевство Хиджаза, Неджа и присоединенных областей, с 1932 года именуемое Королевство РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:20

2023-12-06T00:20

2023-12-06T00:20

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СССР был первой страной, признавшей независимое саудовское государство – Королевство Хиджаза, Неджа и присоединенных областей, с 1932 года именуемое Королевство Саудовская Аравия (КСА), и установившей с ним 19 февраля 1926 года дипломатические отношения. В 1938 году в связи со сложным внутри- и внешнеполитическим положением Советского Союза, а также сменой внешнеполитических ориентиров Саудовской Аравии в сторону Запада советская дипмиссия в Джидде была закрыта, дипломатические отношения де-факто прерваны.В 1990 году была достигнута договоренность о нормализации дипотношений и восстановлении деятельности диппредставительств. Российское посольство в столице Эр-Рияде функционирует с мая 1991 года, генконсульство в Джидде – с апреля 1991 года. Посольство Саудовской Аравии открыто в Москве в декабре 1991 года.30 декабря 1991 года Саудовская Аравия заявила о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы СССР. Российско-саудовские отношения поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России. 11-12 февраля 2007 года президент России Владимир Путин посетил Эр-Рияд с официальным визитом. Это был первый в истории приезд главы российского государства на Аравийский полуостров, ставший мощным импульсом дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений. 16 ноября 2015 года президент России Владимир Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция). 4-8 октября 2017 года состоялся государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. 5 октября состоялись переговоры лидеров двух стран, по итогам которых был подписан пакет документов, в частности, Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, Дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, программы сотрудничества в области культуры, по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества, а также программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и др. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посещал Россию в июне 2015 года, и октябре 2015 года, мае 2017 года, июне 2018 года. 4 сентября 2016 года Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай). 1 декабря 2018 года Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина). 29 июня 2019 года Владимир Путин встретился с наследным принцем, министром обороны Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). 14-15 октября 2019 года Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Состоялись переговоры президента России с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и с наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кроме того, глава государства принял участие в работе первого заседания Российско-саудовского экономического совета.В 2022 году состоялись четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом: 3 марта, 16 апреля, 21 июля и 22 сентября. В 2023 году состоялось пять телефонных разговоров Владимира Путина и Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда: 30 января, 21 апреля, 7 июня, 27 июня и 6 сентября. Плотный контакт поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух государств.31 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Эр-Рияд, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.9 марта 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд посетил с рабочим визитом Москву. Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались 1 июня в Кейптауне (ЮАР) "на полях" министерского совещания БРИКС, 10 июля в Москве "на полях" министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и 21 сентября "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН. Осуществляются контакты по парламентской линии.15-17 апреля 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с визитом в Саудовской Аравии, где провела встречи с руководством страны, председателем и членами Консультативного совета Королевства. 6 марта 2018 года в Москве прошла встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и вице-спикера верхней палаты российского парламента Ильяса Умаханова с заместителем председателя Консультативного совета Яхъей Абдуллой Ас-Самааном. 15 марта 2021 года заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова провела встречу с заместителем председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Ханан Бинт Абдельрахман Аль-Ахмади "на полях" третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 11 января 2023 года делегация сенаторов во главе с заместителем председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Беланом Хамчиевым посетила с рабочим визитом Эр-Рияд.Состоялись встречи с заместителем председателя Консультативного Совета Мишаалем Аль-Сильми, с председателем комитета по водным ресурсам, сельскому хозяйству и окружающей среде Консультативного Совета Халедом Зубейром, с заместителем руководителя группы дружбы КСА – Россия Консультативного Совета Ибрагимом Алмофлехом. Регулярный характер носят встречи заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом. В мае 2023 года Саудовскую Аравию посетил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Состоялись переговоры с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом, которые проводилась впервые. С 2002 года в рамках Российско-Арабского делового совета функционирует Российско-Саудовский деловой совет. В октябре 2002 года была создана Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).Ее очередное заседание состоялось 11 октября 2023 года. В рамках комиссии функционируют рабочие группы, которые разрабатывают перспективные проекты в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и в других областях.По итогам 2022 года товарооборот России и Саудовской Аравии сократился по сравнению с 2021 годом на 23,6% и составил 1,72 миллиарда долларов. При этом российский экспорт сократился на 22% и составил 1,5 миллиарда долларов, импорт уменьшился на 33% и составил 0,2 миллиарда долларов.В 2022 году основные статьи российского экспорта в Саудовскую Аравию составили следующие товарные группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (68,5%), минеральные продукты (16,5%), металлы и изделия из них (6,9%), продукция химической промышленности (4,7%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2,3%).Основные статьи российского импорта из Саудовской Аравии: продукция химической промышленности (72%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (10,7%); металлы и изделия из них (10,6%); машины, оборудование, транспортные средства (6%); текстиль и изделия из него (0,8%). По итогам января-июля 2023 года товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос почти на 20%. Посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов отметил, что российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в пять миллиардов долларов. Одной из ключевых точек роста российско-саудовских экономических отношений Министр назвал инвестиционное сотрудничество.Важная роль отводится дальнейшему укреплению взаимодействия по линии Российского фонда прямых инвестиций и Фонда государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия (Public Investment Fund (PIF) в сфере инвестирования в совместные проекты на территории Российской Федерации. В рамках кооперации осуществлены инвестиции в более, чем 30 проектов из различных отраслей российской экономики, включая энергетику. Активно сотрудничают углеводородные компании России и Саудовской Аравии. Значимым фактором является участие обеих стран как главных производителей углеводородов в мире в рамках работы формата ОПЕК+. В октябре 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали программу в области сотрудничества в сфере мирного атома. Королевство проводит тендер на строительство первой атомной станции из двух блоков. Участие в тендере принимает и российская компания Росатом. В феврале 2023 года посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов сообщил, что подготовка к тендеру на строительство АЭС большой мощности в Саудовской Аравии вышла на завершающий этап. Другое перспективное направление – сотрудничество в области реакторов средней мощности.Россия и Саудовская Аравия также имеют большие перспективы сотрудничества в области технологий опреснения воды, создания промышленной и транспортной инфраструктуры, инноваций, а также в сфере урбанистики, фармацевтики и медицинского оборудования. Сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли является одним из важнейших направлений комплексного российско-саудовского взаимодействия. В 2022 году экспорт продукции российского агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию увеличился на 49,9% и приблизился к одному миллиарду долларов.В октябре 2022 года состоялся визит в Саудовскую Аравию министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture. По итогам визита были достигнуты договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок. Российские компании заинтересованы в расширении присутствия на саудовском рынке. Среди перспективных экспортных позиций – мясная, молочная и кондитерская продукция. Кроме того, драйвером развития торгового сотрудничества может стать наращивание поставок российских халяльных продуктов.Развивается военно-техническое сотрудничество. В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. В феврале 2019 года Россия начала поставлять автоматы АК-103 в Саудовскую Аравию. В апреле 2019 года начались поставки в Саудовскую Аравию российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". В августе 2021 года на полях международного военно-технического форума "Армия" Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве.5 апреля 2023 года отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. Данный визит стал первым за 10 лет. Между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются культурно-гуманитарные связи, в том числе по линии мусульманских организаций.В октябре 2017 года и в июне 2018 года в Москве были организованы Дни саудовской культуры. 16-17 июня 2018 года в саудовском Дахране прошли гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.В октябре 2019 года в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию была организована культурная программа под общим названием "Культура России в Эр-Рияде", которая включала две выставки, концерт звезд российского оперного искусства, Неделю российского кино и светопроекционное шоу "Россия и мир: тысячелетний путь развития". С 2002 года функционирует российская хадж-миссия (представляет Совет по хаджу при Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России), оказывающая содействие российским паломникам. Ежегодная квота российских паломников составляет 25 тысяч человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60