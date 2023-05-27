https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874569593.html

Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии

Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023

Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии

Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:47

2023-05-27T18:47

2023-05-27T19:17

саудовская аравия

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. По словам Колокольцева, российско-саудовские взаимоотношения "проходят по восходящей". "Безусловно, международная обстановка, геополитические все события сказываются на всех событиях международного полицейского сотрудничества. Ну, что отрадно, Королевство Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступило в украинскую коалицию и продолжает проводить свою самостоятельную, суверенную политику. И, в том числе, с Российской Федерацией", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Колокольцев отметил, что встреча министров внутренних дел Саудовской Аравии и РФ проводилась впервые. Он поблагодарил главу МВД Королевства за "очень гостеприимный приём".

https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html

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саудовская аравия

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Наталья Макарова

саудовская аравия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)