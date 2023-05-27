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Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:47
2023-05-27T18:47
2023-05-27T19:17
саудовская аравия
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. По словам Колокольцева, российско-саудовские взаимоотношения "проходят по восходящей". "Безусловно, международная обстановка, геополитические все события сказываются на всех событиях международного полицейского сотрудничества. Ну, что отрадно, Королевство Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступило в украинскую коалицию и продолжает проводить свою самостоятельную, суверенную политику. И, в том числе, с Российской Федерацией", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Колокольцев отметил, что встреча министров внутренних дел Саудовской Аравии и РФ проводилась впервые. Он поблагодарил главу МВД Королевства за "очень гостеприимный приём".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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саудовская аравия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Колокольцев: Саудовская Аравия не поддалась давлению и не вступила в украинскую коалицию