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Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023
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18:47 27.05.2023 (обновлено: 19:17 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874569593.html
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:47
2023-05-27T19:17
саудовская аравия
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. По словам Колокольцева, российско-саудовские взаимоотношения "проходят по восходящей". "Безусловно, международная обстановка, геополитические все события сказываются на всех событиях международного полицейского сотрудничества. Ну, что отрадно, Королевство Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступило в украинскую коалицию и продолжает проводить свою самостоятельную, суверенную политику. И, в том числе, с Российской Федерацией", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Колокольцев отметил, что встреча министров внутренних дел Саудовской Аравии и РФ проводилась впервые. Он поблагодарил главу МВД Королевства за "очень гостеприимный приём".
https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html
https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874569788.html
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саудовская аравия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии

Колокольцев: Саудовская Аравия не поддалась давлению и не вступила в украинскую коалицию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Саудовская Аравия вопреки давлению извне не вступила в "украинскую коалицию" и продолжает проводить суверенную политику, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Вчера, 19:06
По словам Колокольцева, российско-саудовские взаимоотношения "проходят по восходящей".
«
"Безусловно, международная обстановка, геополитические все события сказываются на всех событиях международного полицейского сотрудничества. Ну, что отрадно, Королевство Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступило в украинскую коалицию и продолжает проводить свою самостоятельную, суверенную политику. И, в том числе, с Российской Федерацией", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".
Колокольцев отметил, что встреча министров внутренних дел Саудовской Аравии и РФ проводилась впервые. Он поблагодарил главу МВД Королевства за "очень гостеприимный приём".
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии
Вчера, 18:51
 
Саудовская АравияРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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