https://ria.ru/20230212/rosatom-1851488353.html

Москва надеется, что Эр-Рияд оценит преимущества "Росатома", заявил посол

Москва надеется, что Эр-Рияд оценит преимущества "Росатома", заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Москва надеется, что Эр-Рияд оценит преимущества "Росатома", заявил посол

Москва надеется, что Эр-Рияд оценит преимущества "Росатома" для строительства первой АЭС в Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:32

2023-02-12T09:32

2023-02-12T11:41

саудовская аравия

россия

москва

александр новак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Москва надеется, что Эр-Рияд оценит преимущества "Росатома" для строительства первой АЭС в Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. "Подготовка к тендеру на строительство АЭС большой мощности в Саудовской Аравии вышла на завершающий этап", - сказал дипломат. По его словам, наряду с "Росатомом" в конкурсе участвуют компании из КНР, Франции, Южной Кореи, особенностью данного проекта является то, что саудовцы, заинтересованные в победе оптимальной заявки, стремятся обеспечить равные и конкурентные условия для всех участников. Этот факт, добавил Козлов, весьма обнадеживает российскую сторону для нас момент, поскольку, отметил он, атомная энергетика РФ является мировым лидером, опережая по технологиям иностранные аналоги. "Надеемся, что эти очевидные конкурентные преимущества заявки госкорпорации "Росатом" будут должным образом оценены саудовскими партнерами при выборе победителя", - отметил он. В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в авторской статье в журнале "Энергетическая политика", что госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230206/davlenie-1850119193.html

https://ria.ru/20230212/energetika-1851475899.html

саудовская аравия

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саудовская аравия, россия, москва, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире