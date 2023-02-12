https://ria.ru/20230212/kozlov-1851174369.html

Сергей Козлов: Эр-Рияд не соглашается войти в коалицию против России

Сергей Козлов: Эр-Рияд не соглашается войти в коалицию против России - РИА Новости, 12.02.2023

Сергей Козлов: Эр-Рияд не соглашается войти в коалицию против России

Сотрудничество России и Саудовской Аравии может выйти на уровень стратегического партнерства, этому способствует развитие политических контактов и стремление... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:00

2023-02-12T10:00

2023-02-12T10:00

интервью

цены на нефть

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий патрушев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Сотрудничество России и Саудовской Аравии может выйти на уровень стратегического партнерства, этому способствует развитие политических контактов и стремление развивать экономические связи, заявил посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о перспективах увеличения товарооборота и о том, какую роль в этом сыграет российское сельское хозяйство, оценил шансы "Росатома" выиграть тендер на строительство первой АЭС в Королевстве и объяснил, почему нынешняя ситуация на энергетических рынках не влияет на поступательное развитие отношений РФ и Саудовской Аравии.– Сергей Георгиевич, Россия и Саудовская Аравия отмечали высокие темпы развития торгово-экономических связей. Насколько увеличился товарооборот между двумя странами в 2022 году по сравнению с прошлым годом? За счет чего и каких товаров удалось добиться этого? Какие у вас ожидания в этой связи в 2023 году?– Саудовская Аравия видится нам весьма перспективным торгово-экономическим партнером, роль которого в глобальных и региональных делах неуклонно возрастает. По имеющейся информации, в истекшем 2022 году экономика страны показала беспрецедентный рост: ВВП увеличился на 8,5%, что стало лучшим показателем среди стран "Группы двадцати". Впервые за почти десятилетие был зафиксирован профицит государственного бюджета в 27,2 миллиарда долларов. Уровень безработицы снизился до самых низких показателей за последние 20 лет (9,7%).Позитивная динамика характерна и для наших двусторонних с Саудовской Аравией торгово-экономических связей. По предварительным данным, по итогам января-ноября 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота хотя и несколько снизился – по известным объективным причинам – но его объем в 1,6 миллиарда долларов является довольно значительным. На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в пять миллиардов долларов. Реализации этой задачи посольство, естественно, будет всячески содействовать.– Сообщалось также о росте интереса Саудовской Аравии к российскому продовольствию. Планирует ли Россия нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции в 2023 году и насколько? Поступали ли заявки от саудовской стороны этот счет?– Сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли является одним из важнейших направлений комплексного российско-саудовского взаимодействия. В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился – на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в один миллиард долларов. Этому способствовали как растущий интерес саудовских партнеров к поставкам продукции российского агропромышленного комплекса, так и энергичная работа российских ведомств и компаний по наращиванию кооперации в этой сфере. В октябре 2022 года состоялся весьма показательный в этом плане визит в Королевство министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture-2022, по итогам визита достигнуты важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок. Реализации этой задачи способствовала и наглядная демонстрация возможностей нашей страны в сфере агропромышленного комплекса в рамках упомянутой выставки – Россию представляли более 50 ведущих отраслевых компаний, презентовавших потенциальным покупателям широкий и разнообразный спектр товаров высокого качества отечественного производства. С учетом этого считаем взаимодействие с Саудовской Аравией на сельскохозяйственном направлении одним из локомотивов развития всего комплекса весьма перспективных российско-саудовских торгово-экономических отношений.– Ранее "Росатом" направил документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии. Как вы оцениваете шансы российской госкорпорации на победу в конкурсе? В контактах с вами говорят ли саудовские представители о том, что для них приоритетным подрядчиком станет "Росатом"?– Подготовка к тендеру на строительство АЭС большой мощности в Саудовской Аравии вышла на завершающий этап. Как известно, наряду с "Росатомом" в конкурсе участвуют компании из КНР, Франции, Южной Кореи. Особенностью данного проекта является то, что саудовцы, заинтересованные в победе оптимальной заявки с учетом той значимой роли, которую мирный атом призван сыграть в планах по дальнейшему экономическому развитию страны, стремятся обеспечить максимально равные и конкурентные условия для всех участников. И это весьма обнадеживающий для нас момент, так как российская атомная энергетика является безусловным мировым лидером, а наши технологии опережают иностранные аналоги, что подтверждает надежная эксплуатация созданных российской компанией атомных объектов во многих странах мира. Надеемся, что эти очевидные конкурентные преимущества заявки госкорпорации "Росатом" будут должным образом оценены саудовскими партнерами при выборе победителя.– Какими вы видите перспективы развития политических контактов России и Саудовской Аравии в 2023 году? Можно ли рассчитывать на встречи на высшем уровне в ближайшее время?– Российско-саудовские политические отношения в последние годы имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию. Основа для этого – общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных сюжетов. Особенностью нашего политического взаимодействия с Королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Это позволяет оперативно сверять часы по наиболее актуальным глобальным и ближневосточным проблемам, своевременно координировать наши действия на приоритетных направлениях. Так, только в истекшем 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в начавшемся 2023 году лидеры двух стран уже провели очередную телефонную беседу. На регулярной основе поддерживаются контакты между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Продолжается плотный делегационный обмен на уровне руководящего состава наших внешнеполитических ведомств.Отмечаем, что, несмотря на антироссийскую кампанию, развязанную коллективным Западом в контексте проведения специальной военной операции, и деструктивную линию Вашингтона и его сателлитов на демонтаж сложившейся после Второй мировой войны системы международного права в пользу некоего "порядка, основанного на правилах", дружественная Саудовская Аравия, исходя прежде всего из собственных национальных интересов, считает необходимым отстаивать традиционные принципы межгосударственных отношений. Императив саудовского подхода –равноправие, взаимное уважение и учет интересов всех государств мира, что в значительной мере созвучно российской позиции в отношении текущей международной ситуации.– Ранее США поставили Саудовской Аравии большое число комплексов ПВО Patriot, а также одобрили поставки ракет к ним. Означает ли это, что Саудовская Аравия отказывается от планов закупить российские зенитные ракетные комплексы, в частности, по разным данным, ЗРК "Абакан", или Королевство переориентируется на покупку другого российского вооружения?– Реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения. Показательный пример неблагополучия в многолетних партнерских отношениях Вашингтона и Эр-Рияда – резкая реакция американцев на октябрьское решение ОПЕК+ о крупном сокращении добычи нефти, скоординировано принятое в рамках этого формата, несмотря на личные просьбы Джо Байдена наоборот увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок. Негодование таким "самоуправством" саудовских партнеров дошло до угроз полной переоценки параметров отношений США с Саудовской Аравией, включая их военный аспект.В этом контексте в Королевстве не могли не усилиться настроения в пользу диверсификации своих оборонных возможностей, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Разумеется, дружественная Россия входит в их число. Тем более, что соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству.– Можно ли говорить о том, что Саудовская Аравия играет одну из ключевых ролей в вопросе обмена пленными между Россией и Украиной? Не мешает ли сотрудничеству России и Саудовской Аравии тот факт, что Эр-Рияд предоставляет гуманитарную помощь Украине?– Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины. При этом позиция Королевства в изложении руководства страны и министерства иностранных дел сводится к тому, что урегулирования кризиса необходимо добиваться политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех вовлеченных сторон, и отличается взвешенностью и неангажированностью. Такой подход саудовских друзей воспринимается нами должным образом.– Ранее появлялась информация о том, что Россия продает нефть по ценам ниже введенного потолка, чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока. Не создает ли это противоречия между Россией и Саудовской Аравией, которые в рамках ОПЕК+ отвергли диктат цен на нефть, но при этом по сути получилось так, что выигрывают другие страны-экспортеры, в числе которых и Королевство?– Взаимодействие России и Саудовской Аравии в энергетической сфере, в том числе в рамках механизмов ОПЕК+, можно без преувеличения назвать одной из несущих опор наших двусторонних отношений. Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему – различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии.Скоординированные действия крупнейших производителей нефти позволили в значительной степени стабилизировать рынки энергоресурсов и нивелировать негативные тенденции. В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной. Пример тому – октябрьское решение ОПЕК+ о согласованном сокращении объемов добычи на два миллиона баррелей в сутки. Несмотря на негодование США и других западных стран, обвинявших участников ОПЕК+ в некоем политически мотивированном сговоре, последующие события и реакция рынков показали, что предпринятые шаги были правильными и фундаментально обоснованными. Введение же разного рода нелегитимных ограничений – санкций, эмбарго, "ценовых потолков" – только подогревает неопределенность и непредсказуемость в сфере глобальной энергетики. Об этом, в частности, со всей определенностью заявляет министр энергетики Королества принц Абдель Азиз бен Салман.– Саудовская Аравия является партнером по диалогу ШОС, Эр-Рияд также хотел вступить в БРИКС. Возможно ли полноправное членство Королевства в этих двух объединениях, поступают ли соответствующие сигналы непосредственно от саудовского руководства?– В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС. Соответствующие идеи на этот счет саудовские друзья озвучивают в том числе в контактах с нами. Если вопрос о партнерстве по диалогу ШОС находится в стадии активной проработки, то возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС на данный момент рассматривается концептуально. Но в целом стремление наших саудовских партнеров стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет, как представляется, неплохую перспективу.

https://radiosputnik.ria.ru/20230122/dollar-1846549588.html

https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html

https://ria.ru/20230130/razgovor-1848486812.html

https://ria.ru/20211222/abakan-1764831004.html

https://ria.ru/20221223/neft-1840765966.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

интервью, цены на нефть, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий патрушев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", опек, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день дипломатического работника