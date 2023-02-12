https://ria.ru/20230212/er-riyad-1851491063.html

Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол

Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол

Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:48

2023-02-12T09:48

2023-02-12T11:41

в мире

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851168381_0:19:640:379_1920x0_80_0_0_9d0ca160f6c592ef019580e99aa53c2f.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. "Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины", - сказал дипломат. При этом, добавил он, позиция Саудовской Аравии сводится к тому, что урегулирования кризиса необходимо добиваться политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех вовлеченных сторон, и отличается взвешенностью и неангажированностью. "Такой подход саудовских друзей воспринимается нами должным образом", - добавил он. Саудовская Аравия, отметил посол, исходит прежде всего из собственных национальных интересов, считает необходимым отстаивать традиционные принципы межгосударственных отношений – равноправие, взаимное уважение и учет интересов всех государств мира. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html

https://ria.ru/20230212/tovarooborot-1851486847.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город)