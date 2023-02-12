https://ria.ru/20230212/er-riyad-1851491063.html
Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол
Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол
Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:48
2023-02-12T09:48
2023-02-12T11:41
в мире
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. "Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины", - сказал дипломат. При этом, добавил он, позиция Саудовской Аравии сводится к тому, что урегулирования кризиса необходимо добиваться политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех вовлеченных сторон, и отличается взвешенностью и неангажированностью. "Такой подход саудовских друзей воспринимается нами должным образом", - добавил он. Саудовская Аравия, отметил посол, исходит прежде всего из собственных национальных интересов, считает необходимым отстаивать традиционные принципы межгосударственных отношений – равноправие, взаимное уважение и учет интересов всех государств мира. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город)
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Эр-Рияд (город)
09:48 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол
Посол Сергей Козлов: Эр-Рияд отметает попытки подключить его к коалиции против России
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.
"Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном
из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины", - сказал дипломат.
При этом, добавил он, позиция Саудовской Аравии сводится к тому, что урегулирования кризиса необходимо добиваться политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех вовлеченных сторон, и отличается взвешенностью и неангажированностью.
"Такой подход саудовских друзей воспринимается нами должным образом", - добавил он.
Саудовская Аравия, отметил посол, исходит прежде всего из собственных национальных интересов, считает необходимым отстаивать традиционные принципы межгосударственных отношений – равноправие, взаимное уважение и учет интересов всех государств мира.