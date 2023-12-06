https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1913841583.html

Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов - РИА Новости, 06.12.2023

Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:21

2023-12-06T00:21

2023-12-06T00:21

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Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году – посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР.Для российско-эмиратских отношений характерен высокий уровень политического диалога, интенсивный делегационный обмен.В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посещал Россию с визитами в сентябре 2006 года, июне 2009 года, октябре 2012 года, в сентябре 2013 года, октябре 2014 года, августе и октябре 2015 года, марте 2016 года, апреле 2017 года, июне 2018 года. По итогам встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Москве 1 июня 2018 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В октябре 2019 года состоялся государственный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ, в ходе которого были проведены переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. В мае 2022 года Владимир Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. 11 октября 2022 года президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян посетил Россию с визитом. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча лидеров после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. 16 июня 2023 года Владимир Путин и Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провели встречу "на полях" XXVI Петербургского международного экономического форума. Перед началом переговоров Путин и Аль Нахайян осмотрели стенды Объединенных Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ-2023. В декабре 2021 года состоялся визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в ОАЭ для участия в церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО" в Дубае, на полях которой он встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. В феврале 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров возглавил российскую делегацию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023 в ОАЭ.18 мая "на полях" международного экономического форума "Россия – Исламский мир" в Казани состоялась встреча заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зеюди. 16 июня первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов встретился с главой делегации ОАЭ на ПМЭФ-2023, правителем эмирата Рас-эль-Хайма, Саудом бен Сакр Аль-Касими. В ноябре 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в ОАЭ. Вице-премьер возглавил российскую делегацию на Dubai Airshow 2023.Состоялись встречи с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером и министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал ОАЭ в феврале 2007 года, в ноябре 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале и августе 2017 года, марте 2019 года и в марте 2021 года. Очередной рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в ОАЭ состоялся 3-4 ноября 2022 года. Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером. Во время пребывания в ОАЭ глава МИД России принял участие в Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс", а также посетил открывшуюся в сентябре 2022 года "Русскую школу в Абу-Даби", являющуюся филиалом "Областной гимназии им. Е.М. Примакова". Глава эмиратского внешнеполитического ведомства Абдалла бен Зейд Аль Нахайян посещал Москву в октябре 2006 года, в июне 2010 года, в феврале 2012 года, в мае 2015 года, в феврале и ноябре 2016 года, в июне 2019 года, декабре 2020 года.Очередной визит Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в РФ состоялся в марте 2022 года, в ходе которого прошли переговоры с Сергеем Лавровым. В 2022 годы главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались и беседовали 1 июня в Эр-Рияде "на полях" пятого раунда министерского заседания стратегическою диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также 23 сентября в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 2 июня 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном в Кейптауне (ЮАР) "на полях" министерского совещания БРИКС.Россия и ОАЭ поддерживают межпарламентские связи. Председатель Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 13-14 апреля 2016 года с официальным визитом посетила ОАЭ, где была принята наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. Амаль аль-Кубейси совершила ответный визит в Российскую Федерацию в июне 2016 года, где ее принял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялись ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси 2 июля 2019 года провели встречу "на полях" международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве. 6-8 декабря 2021 года состоялся второй визит Валентины Матвиенко в ОАЭ, в ходе которого она была принята премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального собрания ОАЭ Сакром Гобашем.6 декабря 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем "на полях" саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарте (Индонезия). 23-24 мая 2023 года председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гоббаш посетил с визитом Москву. Состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Сакр Гоббаш также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. 25 сентября делегация Государственной Думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетила ОАЭ с официальным визитом.В Абу-Даби состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем. По итогам встречи было подписано соглашение между Государственной Думой и Федеральным национальным советом ОАЭ о сотрудничестве. Развиваются российско-эмиратские связи по линии субъектов федерации. В декабре 2021 года Дубай посетила делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Эмираты регулярно посещает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое внимание сотрудничеству с ОАЭ уделяет руководство Татарстана.Торгово-экономические отношения между Россией и ОАЭ регулируются межправительственным Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 1990 года. В 1994 году учреждена Межправительственная российско-эмиратская комиссия (МПК) по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В марте 2023 года в Москве прошло 11-е заседание межправкомиссии. Действует Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС).Интенсивность российско-эмиратского взаимодействия находит свое отражение в динамике двусторонней торговли. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз. На текущий момент ОАЭ уверенно удерживают позицию крупнейшего внешнеторгового партнера России среди стран арабского мира.По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 64,5% по сравнению с 2020 годом и составил 5,36 миллиарда долларов. В 2022 году товарооборот превысил девять миллиардов долларов – это рекордный уровень в истории отношений между странами. По итогам января-августа 2023 года отмечается почти двукратный рост товарооборота.Российские поставки представлены различными товарными группами – от нефтепродуктов до алмазов и золота, от изделий из черных металлов до продукции машиностроения. Экспортируются также продовольственные товары, востребованные на эмиратском рынке: пшеница, ячмень, бобовые, мясо птицы.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет активные переговоры о создании зоны свободной торговли с ОАЭ. Развивается инвестиционное сотрудничество.Накопленный объем входящих прямых инвестиций из России в ОАЭ по данным на 2020 году составил порядка 1,4 миллиардов долларов, что почти в два раза выше объема 2016 года (881 миллион долларов).По данным Министерства экономики ОАЭ, инвестиции России в ОАЭ направлены преимущественно в следующие отрасли: операции с недвижимостью; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; производство; информация и коммуникация; транспортировка и хранение; образование; финансовая и страховая деятельность; профессиональная, научная и техническая деятельность.Объем входящих прямых инвестиций из ОАЭ в Россию более чем в два раза ниже встречного потока, однако на протяжении 2016-2020 годов наблюдался их стабильный рост. По данным на 2020 год объем накопленных инвестиций составил 693,49 миллиона долларов.По данным Минэкономики ОАЭ, данные инвестиции направлены преимущественно в следующие отрасли: развитие портов; развитие инфраструктуры; производство стекла; морской транспорт; операции с недвижимостью; авиация; строительство; коммуникации и информационные технологии.К настоящему времени в ОАЭ зарегистрировано порядка четырех тысяч российских компаний.В феврале 2023 года на базе экономической зоны KEZAD в Абу-Даби была запущена работа торгово-промышленного хаба, который должен стать новым центром локализации российских предприятий в ОАЭ. В ноябре 2023 года на производственной площадке в Абу-Даби началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant. Отмечается заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере транспорта, логистики и искусственного интеллекта."Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в сфере мирного атома – осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте 2018 года, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов. Россия также ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака". Кроме того, Росатом создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране. Бизнес ОАЭ заинтересован в использовании Северного морского пути. Минздрав ОАЭ одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата в ОАЭ, составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса. Развивается военно-техническое сотрудничество. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах страна получила значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области.Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow.В ОАЭ работает представительство Государственной корпорации "Ростех".На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций.Осуществляется сотрудничество в сфере космоса. В сентябре 2019 года в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида на МКС был доставлен первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В 2021 году было подписано межправительственное соглашение по мирному космосу, которое позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создании космической техники, научных исследованиях в космическом пространстве и пилотируемых полетах в космос. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов оказывает посреднические усилия в возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории Украины военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Важная составляющая российско-эмиратских отношений – культурно-гуманитарные контакты.В октябре 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Российской Федерации и министерством высшего образования и научных исследований ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.В июне 2016 года МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт науки и технологий Масдар (Абу-Даби) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в образовательной, научной и инновационной деятельности. В Дубае c 1996 года функционирует Русская международная школа, проводящая занятия по российским учебным программам. В этом же городе открыт филиал Московского финансово-промышленного университета "Синергия".Осуществляется сотрудничество в сфере СМИ. В марте 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Объединенных Арабских Эмиратов WAM и информационным агентством и радио Sputnik. Частыми гостями в Эмиратах являются артисты и творческие коллективы из России.Туристический обмен – традиционно существенная составляющая гуманитарного взаимодействия между нашими странами. По данным Ростуризма, в 2020 году в условиях пандемии ОАЭ посетили 400 тысяч человек, в 2021 году – около 600 тысяч человек. По итогам 2022 года ОАЭ стали второй по посещаемости российскими туристами страной (после Турции). Всего здесь отдохнуло около 1,1 миллиона россиян, из них 758 тысяч – в Дубае. По итогам января-сентября 2023 года ОАЭ посетили 922,6 тысячи российских туристов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, оаэ, владимир путин, валентина матвиенко, сергей лавров