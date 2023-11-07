https://ria.ru/20231107/turisty-1907836244.html

Российские туристы в 2023 году стали в полтора раза чаще выезжать за рубеж

Российские туристы в 2023 году стали в полтора раза чаще выезжать за рубеж - РИА Новости, 07.11.2023

Российские туристы в 2023 году стали в полтора раза чаще выезжать за рубеж

Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 миллиона зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2 процента больше, чем за тот же период 2022 года (4,7... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:38

2023-11-07T11:38

2023-11-07T11:38

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туризм

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 миллиона зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2 процента больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 миллиона), сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.Рост выездного турпотока за первые три квартала года оказался почти рекордным: более высоким он был только в 2017 году – 54 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 миллиона. Это на 20,7 процента больше, чем за девять месяцев 2022 года (17,4 миллиона). Правда, пока показатели выездного туризма далеки от допандемийного уровня. В 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составило 14,2 миллиона, а выезд со всеми целями – 35,2 миллиона.Тройка лидирующих направлений не изменилась по сравнению с 2022 годом – это Турция (3,4 миллиона поездок), ОАЭ (922,6 тысячи), Египет. (739,2 тысячи). Все три страны приняли значительно больше российских туристов, чем годом ранее – на 24, 68 и 50,7 процента соответственно.Также в десятку вошли Таиланд, Армения, Китай, Узбекистан, Азербайджан. Казахстан и Куба.По сравнению с прошлым годом лидеры изменились. Так в десятку вернулись Таиланд и Китай, ушли Мальдивы и Сербия. Впервые в нее попала Куба.Довольно высоко в рейтинге самых популярных у российских туристов стран поднялись Шри-Ланка, Индия и Оман."В сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам: рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России, - поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. - На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. Поэтому в данных Пограничной службы РФ по итогам девяти месяцев выезд в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначен нулями".В результате, по его словам, в рейтинг туристических направлений не попадают практически все европейские страны, хотя поток туда отнюдь не нулевой.Как подчеркивает эксперт, именно появление или расширение прямой перевозки позволило показать колоссальный рост турпотока Таиланду, Китаю, Шри-Ланке, Кубе, Индии, Грузии, и другим странам, разумеется, с учетом низкой базы."Стремление туроператоров расширить сузившийся ассортимент предложений по зарубежному отдыху привело к тому, что в рейтинг основных туристических направлений вошли Оман, Бахрейн, Эфиопию, Кувейт и другие страны", - отмечает Горин.

https://ria.ru/20231104/turisty-1907303296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст), дмитрий горин, фсб, куда можно лететь