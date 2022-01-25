https://ria.ru/20220125/aes-1769383433.html

"Росатом" создаст с ОАЭ рабочую группу по малым АЭС

"Росатом" создаст с ОАЭ рабочую группу по малым АЭС - РИА Новости, 25.01.2022

"Росатом" создаст с ОАЭ рабочую группу по малым АЭС

"Росатом" создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране, сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:10

2022-01-25T11:10

2022-01-25T11:10

в мире

дубай (город)

оаэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Росатом" создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.За рубежом проявляют большой интерес к российским проектам таких станций, отметил Лихачев в интервью телеканалу RT."В частности, наши партнеры из корпорации по атомной энергии ОАЭ задавали нам вопросы о параметрах этих станций, об условиях, на которых мы можем делать такие поставки. Мы все обсудили и решили создать совместную рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных станций в ОАЭ", — сказал он.О том, что "Росатом" обсудил с партнерами из ОАЭ сотрудничество по АЭС малой мощности, Лихачев сообщил ранее в январе, выступая в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020" в Дубае.Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут экспортным продуктом госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое безуглеродное производство энергии.

https://ria.ru/20220124/rekultivatsiya-1769192076.html

https://ria.ru/20220118/razresheniya-1768300168.html

дубай (город)

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в мире, дубай (город), оаэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев