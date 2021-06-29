https://ria.ru/20210629/sputnik-1739003947.html

В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V"

В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 29.06.2021

В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации в ОАЭ, заявил Российский фонд... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:04

2021-06-29T10:04

2021-06-29T10:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации в ОАЭ, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе в рамках ускоренной процедуры."РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысяч лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%", - говорится в сообщении.При этом российская вакцина также продемонстрировала 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса, подчеркнули в фонде. Анализ данных осуществлялся по состоянию на 8 июня.Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что "Спутник V" имеет высокие показатели безопасности. В частности, не было зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации после вакцинации."Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации. Не зафиксировано случаев миокардита", - отметили в РФПИ."Вакцина "Спутник V" продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ. "Спутник V" является одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, что подтверждают независимые данные из целого ряда стран, включая Аргентину, Сербию, Сан-Марино, Бахрейн, Венгрию, Мексику и других", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

https://ria.ru/20210628/sputnik-1738924227.html

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