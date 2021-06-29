https://ria.ru/20210629/sputnik-1739003947.html
В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V"
В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 29.06.2021
В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V"
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации в ОАЭ, заявил Российский фонд... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:04
2021-06-29T10:04
2021-06-29T10:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации в ОАЭ, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе в рамках ускоренной процедуры."РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысяч лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%", - говорится в сообщении.При этом российская вакцина также продемонстрировала 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса, подчеркнули в фонде. Анализ данных осуществлялся по состоянию на 8 июня.Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что "Спутник V" имеет высокие показатели безопасности. В частности, не было зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации после вакцинации."Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации. Не зафиксировано случаев миокардита", - отметили в РФПИ."Вакцина "Спутник V" продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ. "Спутник V" является одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, что подтверждают независимые данные из целого ряда стран, включая Аргентину, Сербию, Сан-Марино, Бахрейн, Венгрию, Мексику и других", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
https://ria.ru/20210628/sputnik-1738924227.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, оаэ, сан-марино, венгрия, в мире
В ОАЭ оценили эффективность "Спутника V"
"Спутник V" показал высокую эффективность и безопасность при вакцинации в ОАЭ
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V
" продемонстрировала показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации в ОАЭ
, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе в рамках ускоренной процедуры.
"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысяч лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%", - говорится в сообщении.
При этом российская вакцина также продемонстрировала 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса, подчеркнули в фонде. Анализ данных осуществлялся по состоянию на 8 июня.
Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что "Спутник V" имеет высокие показатели безопасности. В частности, не было зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации после вакцинации.
"Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации. Не зафиксировано случаев миокардита", - отметили в РФПИ.
"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ. "Спутник V" является одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, что подтверждают независимые данные из целого ряда стран, включая Аргентину
, Сербию, Сан-Марино
, Бахрейн, Венгрию
, Мексику и других", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева
.