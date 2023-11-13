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ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС - РИА Новости, 13.11.2023
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10:10 13.11.2023 (обновлено: 13:59 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/oae-1909069814.html
ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС
ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС - РИА Новости, 13.11.2023
ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС
ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации, заявил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:10
2023-11-13T13:59
экономика
технологии
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
оаэ
россия
дмитрий шугаев
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации, заявил журналистам в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023. Шугаев назвал Эмираты многолетним надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап военно-технического сотрудничества с ОАЭ, по его словам, характеризуется акцентом на "кооперационную составляющую". "С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - отметил Шугаев. Военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ развивается последние 30 лет. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах, Эмираты получили значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow. На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций. В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.
https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853059496.html
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оаэ
россия
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экономика, технологии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), оаэ, россия, дмитрий шугаев
Экономика, Технологии, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), ОАЭ, Россия, Дмитрий Шугаев
ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС

Глава ФСВТС Шугаев: ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия

© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEСтенд АО "Рособоронэкспорт" на авиашоу Dubai Airshow 2023. 13 ноября 2023
Стенд АО Рособоронэкспорт на авиашоу Dubai Airshow 2023. 13 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на авиашоу Dubai Airshow 2023. 13 ноября 2023
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации, заявил журналистам в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023.
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Шугаев назвал Эмираты многолетним надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап военно-технического сотрудничества с ОАЭ, по его словам, характеризуется акцентом на "кооперационную составляющую". "С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - отметил Шугаев.
Военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ развивается последние 30 лет. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах, Эмираты получили значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области.
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"Рособоронэкспорт" является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow.
На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций.
В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.
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ЭкономикаТехнологииФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ОАЭРоссияДмитрий Шугаев
 
 
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