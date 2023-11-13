https://ria.ru/20231113/oae-1909069814.html

ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС

ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС - РИА Новости, 13.11.2023

ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия, заявила ФСВТС

ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации, заявил... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:10

2023-11-13T10:10

2023-11-13T13:59

экономика

технологии

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

оаэ

россия

дмитрий шугаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909128355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e2f0664581f14594af1ee66ee2d164.jpg

ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации, заявил журналистам в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023. Шугаев назвал Эмираты многолетним надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап военно-технического сотрудничества с ОАЭ, по его словам, характеризуется акцентом на "кооперационную составляющую". "С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - отметил Шугаев. Военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ развивается последние 30 лет. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах, Эмираты получили значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow. На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций. В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.

https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853059496.html

https://ria.ru/20230220/rosoboroneksport-1853102717.html

https://ria.ru/20231112/sotrudnichestvo-1908981723.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), оаэ, россия, дмитрий шугаев