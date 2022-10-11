https://ria.ru/20221011/peregovory-1823110132.html

Путин и президент ОАЭ проводят переговоры

Путин и президент ОАЭ проводят переговоры - РИА Новости, 11.10.2022

Путин и президент ОАЭ проводят переговоры

Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:19

оаэ

санкт-петербург

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Это станет их первой личной встречей после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание было уделено и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html

оаэ

санкт-петербург

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оаэ, санкт-петербург, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян