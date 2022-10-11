https://ria.ru/20221011/peregovory-1823110132.html
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры - РИА Новости, 11.10.2022
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры
Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:19
оаэ
санкт-петербург
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Это станет их первой личной встречей после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание было уделено и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, санкт-петербург, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
14:03 11.10.2022 (обновлено: 14:19 11.10.2022)
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры в Санкт-Петербурге