Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823110132.html
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры - РИА Новости, 11.10.2022
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры
Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:19
оаэ
санкт-петербург
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823106122_0:194:2788:1762_1920x0_80_0_0_a6ae43109d1102cc395487dddbf33b52.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Это станет их первой личной встречей после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание было уделено и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html
оаэ
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823106122_68:0:2575:1880_1920x0_80_0_0_13b9090a80e35c11cbb0de0ebe081f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, санкт-петербург, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
14:03 11.10.2022 (обновлено: 14:19 11.10.2022)
 
Путин и президент ОАЭ проводят переговоры

Путин и президент ОАЭ проводят переговоры в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Лидер России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге.
Это станет их первой личной встречей после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание было уделено и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине
 
ОАЭСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала