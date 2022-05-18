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Минпромторг: отношения России со странами GCC находятся на взлете

Минпромторг: отношения России со странами GCC находятся на взлете - РИА Новости, 18.05.2022

Минпромторг: отношения России со странами GCC находятся на взлете

Экономические связи России с арабскими странами Персидского залива находятся на взлете, по итогам 2021 года товарооборот с ними вырос примерно на 40% - до 8,6... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:17

2022-05-18T18:17

2022-05-18T18:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

оаэ

персидский залив

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Экономические связи России с арабскими странами Персидского залива находятся на взлете, по итогам 2021 года товарооборот с ними вырос примерно на 40% - до 8,6 миллиарда долларов, сообщил в среду в ходе международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня", директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов.В видеомосте, прошедшем на площадке МИА "Россия сегодня" и посвященном сотрудничеству московских компаний с партнерами в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, также приняли участие представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), отраслевых ассоциаций и союзов, бизнесмены.По его словам, по итогам прошлого года товарооборот со странами Залива вырос примерно на 40% и составил 8,6 миллиарда долларов, а с тремя государствами региона был достигнут максимальный исторический уровень товарооборота."Конкретно с ОАЭ – 5,4 миллиарда долларов, с Саудовской Аравией – 2,3 миллиарда, с Катаром – 177 миллионов. Это говорит о том, что наши отношения со странами региона находятся на взлете. Еще один важный момент – ОАЭ впервые среди наших ближневосточных партнеров заняли первое место, победив исторически нашего главного партнера по товарообороту – Египет. То есть, страны Залива постепенно выравниваются или даже опережают наших основных торгово-экономических партнеров – страны Северной Африки. Еще один важный показатель – это туризм, если мы говорим об Эмиратах. Даже в условиях пандемии у нас стал восстанавливаться турпоток, и Эмираты в прошлом году посетило около 600 тысяч российских туристов. Кстати, большинство из них – жители Москвы. А турпоток – это ключ и крайне важный фактор для лучшего узнавания друг друга, культуры, исторических особенностей стран", - пояснил глава департамента.По его мнению, предпосылки для укрепления торгово-экономических связей и, в частности, активного применения в арабских странах Персидского залива технологий и разработок московских и других российских компаний дают долгосрочные программы развития, которые есть у всех стран региона."Большинство из них рассчитано до 2030 года, у Кувейта – до 2035-го, а у Омана – до 2040 года. Это амбициозные программы экономического развития, предполагающие создание инновационной экономики, развитие человеческого потенциала и диверсификацию энерговозможностей. Речь не только о добыче нефти и продаже энергоресурсов, но и о планах по созданию высокотехнологичных производств, что создает прекрасную почву для выхода наших предприятий с уникальными разработками на этот рынок и установления деловых связей. Назову конкретные направления, которые вызывают там интерес: нефтегазовое оборудование, возобновляемая энергетика и даже, заглядывая вперед, водородные технологии (знаю, что у Москвы в этом плане есть серьезные амбиции и необходимый потенциал), оборудование для опреснения и очистки водоемов… Всё это крайне востребовано в странах региона, и уже есть успешный опыт реализации совместных проектов в Саудовской Аравии", - сказал Носов.В числе востребованных направлений сотрудничества России со странами GCC он назвал также автомобилестроение, инженерные компетенции в авиа- и судостроении, фармацевтику и производство медоборудования."У нас есть важные имиджевые проекты, которые показывает Россию как высокотехнологичную, современную и вместе с тем самобытную. По сути, все эти направления так или иначе представлены московской промышленностью, столичными научными компаниями, которые создают для себя платформу для дальнейшего укрепления кооперации. Добавлю, что со всеми странами Залива, кроме Омана, действуют межправительственные комиссии. Другой инструмент – это торговые представительства. В странах Залива у нас их два – в ОАЭ и Саудовской Аравии. Кажется, мало, но десять лет назад ни одного торгпредства у России в этом регионе не было, так что это движение вперед. Думаю, большинство заинтересованных компаний знают об инструментарии торгпредств. И наше министерство, и торговые представительства максимально открыты и готовы оказать содействие предприятиям, которые работают на этих направлениях", - заверил Носов.Он добавил, что у деловых кругов стран GCC есть необходимые ресурсы и компетенции, чтобы занять освобождающиеся ниши на российском бизнес-рынке вследствие политически мотивированных отказов от них европейских компаний. "Российские компании, в свою очередь, тоже перестраивают свои международные логистические, производственные цепочки, и в этом плане страны Залива рассматриваются как крайне привлекательная платформа для предпринимательства – благодаря развитой инфраструктуре и комфортным предсказуемым условиям для ведения бизнеса", - подытожил Носов.

https://ria.ru/20220518/tovarooborot-1789240239.html

https://ria.ru/20220518/zakupki-1789239250.html

https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html

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Алёна Пава

москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, оаэ, персидский залив