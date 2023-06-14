https://ria.ru/20230614/torgovlya-1877920483.html
"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ
"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ - РИА Новости, 14.06.2023
"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ
Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ - о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:41
2023-06-14T00:41
2023-06-14T00:41
пмэф-2023
экономика
россия
оаэ
евразийский экономический союз
российский фонд прямых инвестиций
mubadala
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ - о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле услугами - в приоритете для Москвы и Абу-Даби, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Главным приоритетом двустороннего общественно-политического сотрудничества в настоящее время является разработка и подписание соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также работа над двусторонним соглашением об инвестициях и торговле услугами между ОАЭ и Россией", – сообщили в "Росконгрессе". Товарооборот между Россией и ОАЭ, по данным экспертов, в 2022 году вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов – это рекордный уровень в истории отношений между странами. Российский фонд прямых инвестиций, Суверенный фонд Mubadala, а также крупные российские компании за прошедшие годы реализовали большое количество совместных инфраструктурных и промышленных проектов. Общий объем накопленных инвестиций ОАЭ в Россию, по данным ЦБ РФ, на начало 2022 года превысил 1,65 миллиарда долларов. Их большая часть приходится на торговлю (более 40%) и недвижимость (более 35%). Объем накопленных инвестиций из России составил более 1,8 миллиарда долларов. Однако доля ОАЭ в объемах инвестиций России, как из других стран, так и в другие страны невелика: доля ОАЭ в общем объеме накопленных инвестиций в Россию составляет около 0,3%, из России – около 0,4%. "Такая невысокая доля в целом может говорить о наличии достаточно высокого потенциала расширения взаимных инвестиционных процессов", – полагают эксперты. При этом, по их данным, заинтересованность в сотрудничестве с ОАЭ проявляют не только представители крупных российских корпораций. В 2022 году 700 российских компаний открыли юридическое лицо в ОАЭ. "По различным оценкам, число российских компаний, зарегистрированных в Эмиратах, достигает четырех тысяч - преимущественно это малый и средний бизнес", – сообщили в "Росконргессе". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, оаэ, евразийский экономический союз, российский фонд прямых инвестиций, mubadala
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ОАЭ, Евразийский экономический союз, Российский фонд прямых инвестиций, Mubadala
"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ
"Росконгресс": соглашение свободной торговли ОАЭ и ЕАЭС приоритетно для Москвы и Абу-Даби
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ - о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле услугами - в приоритете для Москвы и Абу-Даби, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Главным приоритетом двустороннего общественно-политического сотрудничества в настоящее время является разработка и подписание соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также работа над двусторонним соглашением об инвестициях и торговле услугами между ОАЭ и Россией", – сообщили в "Росконгрессе".
Товарооборот между Россией и ОАЭ, по данным экспертов, в 2022 году вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов – это рекордный уровень в истории отношений между странами. Российский фонд прямых инвестиций
, Суверенный фонд Mubadala
, а также крупные российские компании за прошедшие годы реализовали большое количество совместных инфраструктурных и промышленных проектов.
Общий объем накопленных инвестиций ОАЭ в Россию, по данным ЦБ
РФ, на начало 2022 года превысил 1,65 миллиарда долларов. Их большая часть приходится на торговлю (более 40%) и недвижимость (более 35%). Объем накопленных инвестиций из России составил более 1,8 миллиарда долларов.
Однако доля ОАЭ в объемах инвестиций России, как из других стран, так и в другие страны невелика: доля ОАЭ в общем объеме накопленных инвестиций в Россию составляет около 0,3%, из России – около 0,4%. "Такая невысокая доля в целом может говорить о наличии достаточно высокого потенциала расширения взаимных инвестиционных процессов", – полагают эксперты.
При этом, по их данным, заинтересованность в сотрудничестве с ОАЭ проявляют не только представители крупных российских корпораций. В 2022 году 700 российских компаний открыли юридическое лицо в ОАЭ. "По различным оценкам, число российских компаний, зарегистрированных в Эмиратах, достигает четырех тысяч - преимущественно это малый и средний бизнес", – сообщили в "Росконргессе".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Росконгресс" назвал три барьера, мешающие сотрудничеству России и ОАЭ