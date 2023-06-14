https://ria.ru/20230614/torgovlya-1877920483.html

"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ

"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ - РИА Новости, 14.06.2023

"Росконгресс" назвал главные приоритеты для сотрудничества России и ОАЭ

Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ - о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:41

2023-06-14T00:41

2023-06-14T00:41

пмэф-2023

экономика

россия

оаэ

евразийский экономический союз

российский фонд прямых инвестиций

mubadala

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ - о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле услугами - в приоритете для Москвы и Абу-Даби, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Главным приоритетом двустороннего общественно-политического сотрудничества в настоящее время является разработка и подписание соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также работа над двусторонним соглашением об инвестициях и торговле услугами между ОАЭ и Россией", – сообщили в "Росконгрессе". Товарооборот между Россией и ОАЭ, по данным экспертов, в 2022 году вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов – это рекордный уровень в истории отношений между странами. Российский фонд прямых инвестиций, Суверенный фонд Mubadala, а также крупные российские компании за прошедшие годы реализовали большое количество совместных инфраструктурных и промышленных проектов. Общий объем накопленных инвестиций ОАЭ в Россию, по данным ЦБ РФ, на начало 2022 года превысил 1,65 миллиарда долларов. Их большая часть приходится на торговлю (более 40%) и недвижимость (более 35%). Объем накопленных инвестиций из России составил более 1,8 миллиарда долларов. Однако доля ОАЭ в объемах инвестиций России, как из других стран, так и в другие страны невелика: доля ОАЭ в общем объеме накопленных инвестиций в Россию составляет около 0,3%, из России – около 0,4%. "Такая невысокая доля в целом может говорить о наличии достаточно высокого потенциала расширения взаимных инвестиционных процессов", – полагают эксперты. При этом, по их данным, заинтересованность в сотрудничестве с ОАЭ проявляют не только представители крупных российских корпораций. В 2022 году 700 российских компаний открыли юридическое лицо в ОАЭ. "По различным оценкам, число российских компаний, зарегистрированных в Эмиратах, достигает четырех тысяч - преимущественно это малый и средний бизнес", – сообщили в "Росконргессе". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, оаэ, евразийский экономический союз, российский фонд прямых инвестиций, mubadala