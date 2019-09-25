Корабль "Союз" с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-15" привез на Международную космическую станцию очередной экипаж и первого космонавта ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур, где велась трансляция стыковки.

Сближение корабля "Союз МС-15" со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" прошло в автоматическом режиме. Примерно в 00.45 26 сентября планируется открытие люка и переход экипажа на станцию. После этого впервые с 2015 года на МКС окажется девять человек вместо обычных шести.

Сейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

25 сентября с Байконура осуществлен последний в истории пуск ракеты "Союз-ФГ". Ракета вывела на орбиту корабль "Союз МС-15". В нем полетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней, а 3 октября вернуться на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции. Расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.