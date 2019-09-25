Исторический старт ракеты "Союз-ФГ" с Байконура

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.
Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.
Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.
Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.
Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".
Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".
Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.
Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.
Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.
Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.
Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.
Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.
На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.
На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.
Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.
Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.
Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.
Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.
Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.
Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.
Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.
Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.
По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.
По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.