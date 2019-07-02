Володин принял приглашение главы парламента ОАЭ посетить страну

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Абдалла аль-Кубейси посетить страну.

Двусторонняя встреча Володина и аль-Кубейси прошла на полях Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Мы надеемся на широкое сотрудничество по самым различным сторонам. Мы гордимся нашими отношениями с Россией. Есть постоянные прямые контакты между нашими руководителями. И наши народы хорошо дружат", - сказала аль-Кубейси, добавив, что ждет Володина в ОАЭ в ближайшее время.

Спикер Госдумы приглашение принял, заявив, что также будет рад, если аль-Кубейси посетит РФ с официальным визитом.

"Наши страны вышли на новый уровень стратегического сотрудничества. Наши руководители многое делают для того, чтобы развивать отношения между нашими государствами. Со своей стороны мы должны также сделать все возможное для того, чтобы отношения крепли, рос товарооборот, мы лучше понимали друг друга", - сказал Володин.

По его словам, также парламентам двух стран было бы правильно "подумать над тем, чтобы найти новые формы сотрудничества".

Стороны в ходе встречи также обсудили урегулирование в Сирии.

Аль-Кубейси от имени народа своей страны поблагодарила Россию за защиту мирного населения в Сирии и освобождение этой страны от террористов. Она напомнила, что это проблема для всего региона и в ОАЭ на сегодняшний день находится более 250 тысяч сирийцев, выразив надежду, что в скором времени они смогут вернуться на родину.

"Россия освободила почти 80% территории Сирии от террористов. Вы играете большую роль в Сирии. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают в первую очередь политические, а не военные решения, и мы хотим сотрудничать с Россией, чтобы помогать гражданам Сирии и поддерживать парламент Сирии", - сказала аль-Кубейси.