https://ria.ru/20231027/vostok-1905345418.html

Альтернативы ОАЭ. Где еще теплое море, отличный сервис и восточный колорит

Альтернативы ОАЭ. Где еще теплое море, отличный сервис и восточный колорит - РИА Новости, 27.10.2023

Альтернативы ОАЭ. Где еще теплое море, отличный сервис и восточный колорит

Среди самых востребованных в стране зимних туристических зарубежных направлений лидируют ОАЭ. Но и конкуренты не дремлют. К концу декабря шесть стран... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T10:59

туризм

маршруты - туризм

актуальное - туризм

оман

саудовская аравия

оаэ

бахрейн

катар

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Среди самых востребованных в стране зимних туристических зарубежных направлений лидируют ОАЭ. Но и конкуренты не дремлют. К концу декабря шесть стран Персидского залива планируют запустить свой туристический "Шенген". А в Москве уже предложили отменить для россиян визы в Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Малайзию. В чем особенности отдыха в арабских государствах и сколько стоят такие путешествия — в материале РИА Новости.Есть классика, но хочется новогоПо данным АТОР, каждый пятый организованный турист в ноябре едет в ОАЭ. Во-первых, это относительно недорого: десять дней — от 115 тысяч рублей на двоих, подсчитали эксперты. Это на десять и сорок тысяч меньше, чем в Египет и Шри-Ланку соответственно.Во-вторых, в ОАЭ прямые рейсы более чем из десятка российских городов. Наконец, там отличное море, множество развлекательных центров, шоу-программ, моллов."Дубай — это Нью-Йорк Ближнего Востока. А вот Абу-Даби поспокойнее. У остальных пяти эмиратов также есть свои поклонники", — говорит директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.Но и соседи Эмиратов не менее интересны. "Пока нет толп отдыхающих, сохранился тот яркий арабский колорит, на нехватку которого многие жалуются в слишком космополитичных Дубае или Абу-Даби", — говорит туристка Алла Махова.На Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт, Саудовскую Аравию совокупно приходится менее пяти процентов продаж, сообщили в "Слетать.ру". В первые четыре есть прямые рейсы национальных перевозчиков.Катар: алкоголь в отеле и бикиниДо Катара лететь пять с половиной часов. Отличный пляжный отдых на побережье Персидского залива. Роскошные современные отели, в том числе с "все включено".В бикини можно загорать в гостиницах и пляжных клубах (вход — от десяти до 45 долларов), рассказали в Space Travel. В Дохе самые популярные — West Bay Beach, B12 Beach Club Doha, Dohasands Beach Club, 974 Beach Club. С водными развлечениями, кафе, бунгало, магазинами.Туристы отмечают, что страна преобразилась в период подготовки к чемпионату мира по футболу.В Дохе возвели футуристичные небоскребы, новые районы. Например, Канат Картье в итальянском стиле с разноцветными домами на набережной или Лусаил с дорогими ресторанами.Можно посетить торговые центры (есть филиал французской Galeries Lafayette), верблюжьи бега, соколиную охоту или погонять на джипах по пустынным дюнам, уточнили в "Слетать.ру".Употреблять алкоголь в общественных местах нельзя (в отелях можно). Также закон запрещает ввоз, продажу и покупку электронных сигарет, курить разрешено только в специальных местах, предупреждают в Space Travel.Одежда должна быть не облегающей и не просвечивающей, закрывать плечи и колени.Недельный тур с прямым перелетом в трех звездах с завтраками — от 145 тысяч рублей на двоих.Оман: трекинг, виндсерфинг и сила традицийНебоскребов и огромных торговых центров, как в ОАЭ, здесь нет, местные предпочитают традиционную одежду.Наиболее комфортный отдых — с сентября до конца апреля, но с декабря по февраль днем — 26 градусов, а вода — 20, уточнили в пресс-службе "Слетать.ру".Зима в Омане — лучшее время для виндсерфинга и посещения заповедников, где вы увидите гигантских черепах, полосатых гиен, леопардов, антилоп, пепельных соколов, побываете на фьордах.Гору Джебель Шамс высотой три тысячи метров за фантастические виды называют оманским Гранд-Каньоном. Хорошее место для трекинга.Побережье — более трех тысяч километров белоснежных пляжей с пальмовыми рощами. На территории отелей можно купаться в бикини, отмечают в "Интуристе". Но в общественных местах женщинам лучше не появляться в излишне открытой или обтягивающей одежде, а мужчинам — в шортах или майках без рукавов. Впрочем, жесткого дресс-кода, как в Саудовской Аравии, тут нет.Оман подороже, чем ОАЭ, сервис высокий. Недельный тур на двоих в ноябре с перелетом из Москвы и проживанием в "трешке" с завтраками — от 180 тысяч рублей, определили в "Слетать.ру".Бахрейн: национальный колорит и европейская свобода"Никаких ограничений по внешнему виду нет, на побережье — как отельном, так и городском — разрешается бикини. По городу можно ходить в велосипедках и топике, как в ОАЭ, — никто ничего не скажет. Хотя девушка в такой одежде вызывает повышенное внимание", — рассказывает Домостроева.Поэтому лучше одеваться поскромнее — юбка или платье не мини-формата подойдут.Бахрейн — одно из самых модных и быстро развивающихся туристических направлений Ближнего Востока, считают в "Русском экспрессе". Есть все для качественного отдыха: песчаные пляжи, современные отели, торговые центры и рестораны. Сафари в пустыне, одна из самых больших верблюжьих ферм в мире, дайвинг у коралловых рифов, гольф. Даже можно прокатиться на гоночном автомобиле по трассе "Формулы-1".Неделя на двоих с перелетом и в "трешке" — от 189 тысяч рублей.Саудовская Аравия: женские пляжи и запрет на алкогольЭта страна только открывается для туристов, и там рассчитывают на уважение к местным обычаям, подчеркивают в Space Travel. Понравится тем, кто интересуется историей, этнографией и природными достопримечательностями.Очень строгие требования к внешнему виду — как в Иране, предупреждают в "Интуристе". "В юбках и шортах выше колен на улицу выходить нельзя. Желательно, чтобы и локти были прикрыты. Декольте исключено. А вот платок не обязателен", — говорит Домостроева.До недавнего времени в Джидде были раздельные пляжи для мужчин и женщин. Со спа в отелях до сих пор так. "Если в гостинице есть большой открытый бассейн, то это только для представителей сильного пола", — уточняют в "Интуристе".В частных пляжных клубах, закрытых от посторонних глаз, женщины и мужчины отдыхают вместе. Там можно загорать в бикини.В городе дамы должны носить юбки и брюки ниже колена, прикрывать руки. Посещение религиозных центров — лишь в закрытой одежде, в Медине необходимо длинное черное платье — абайя.Из Джидды в Мекку — 40 минут на скоростном поезде, но пускают туда только мусульман.В Саудовскую Аравию обычно едут туристы, исповедующие ислам. Как правило, они посещают святыни, а потом отдыхают на море.Дресс-код в мечети и алкоголь не для всехВо всех странах Ближнего Востока в мечети обязательны платок, закрытые руки, юбка или брюки в пол. Об этом предупреждают информационные стенды при входе.С алкоголем по-разному. В Саудовскую Аравию ввоз запрещен, а в Бахрейне сухого закона нет, главное — не употреблять в общественных местах и не показывать бутылку на улице. В Омане спиртное можно приобрести в отелях.В ОАЭ алкогольные напитки продаются везде, кроме Шарджи. В Катаре один магазин на всю страну, но в отеле спиртное есть, правда, дорого.

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оман

саудовская аравия

оаэ

бахрейн

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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