https://ria.ru/20231026/tury-1905340041.html

Туроператоры рассказали, какие страны войдут в топ направлений этой зимой

Туроператоры рассказали, какие страны войдут в топ направлений этой зимой - РИА Новости, 26.10.2023

Туроператоры рассказали, какие страны войдут в топ направлений этой зимой

В зимнем сезоне самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов станут ОАЭ и Таиланд, третье место варьируется – Мальдивы или Турция,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:15

2023-10-26T12:15

2023-10-26T12:16

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В зимнем сезоне самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов станут ОАЭ и Таиланд, третье место варьируется – Мальдивы или Турция, сообщает пресс-служба РСТ.Безоговорочным лидером этой зимой будут Арабские Эмираты, считает генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов: "Традиционно направление конкурирует с Египтом, но из-за ситуации с соседями на восточном побережье Средиземного моря эта страна немного сдаст свои позиции".Сильным конкурентом Эмиратов эксперт назвал Таиланд, на третью строку зимнего рейтинга он поставил Мальдивы."Есть еще близкие республики бывшего союза, туда россияне традиционно едут в короткие экскурсионные туры. Это Грузия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, также будут спрашивать Казахстан с Киргизией, поставим все эти страны суммарно на четвертое место. Очень надеемся, что Китай войдет в топ-5, он уже пользуется активным спросом, но пока туда чаще летят бизнес-путешественники, совмещающие деловые поездки и отдых. Думаю, дальше по сезону в Китай поедет больше именно туристов", – сказал Арутюнов.Также для россиян постепенно открываются другие направления Юго-Восточной Азии. Например, вчера Vietnam Airlines заявил о возобновлении прямых рейсов в Москву, что отвлечет часть туристов от Таиланда. Правда, конкретные сроки старта полетов пока не объявлены.Эксперт упомянул еще одно перспективное направление – Мьянму, с сентября Myanmar Airways уже летает напрямую в Новосибирск. Рынок также ждет заявленных с 23 декабря рейсов из Новосибирска на Маврикий.По прогнозу генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, в тройку лидеров этой зимой войдут ОАЭ, Таиланд и Турция. "С конца ноября, когда в Турции наступит настоящая осень, и до конца апреля лидером спроса будут Арабские Эмираты. Второе место я отдаю быстрорастущему Таиланду. Турция сохранит высокие позиции, но опустится на третье место. Думаю, и зимой будет спрос на чистый отдых, так как в стране много отелей с качественной инфраструктурой, включая подогреваемые бассейны. Еще больше станет востребован Стамбул для экскурсионных, а также транзитных поездок в Европу или в Юго-Восточную Азию", – сказал он.Египет, как полагает эксперт, сможет занять лишь четвертую строчку среди дальних зарубежных направлений. "Так Египет на нашем рынке не падал еще никогда. И дело не в курсе рубля или политической ситуации. Развиваться этому направлению сейчас мешают высокие цены. В стране на законодательном уровне запрещено снижать их ниже определенного минимума, установленного для каждой категории отелей. И это сильно тормозит спрос, причем, не только на российском, но и на других рынках", – сказал он.Вряд ли стоит ждать снижения цен и на авиабилеты в Египет, поскольку объем перевозки туда ограничен. Как пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, нарастить ее пока непросто."В отличие от арабских перевозчиков или Турции, у Египта нет возможности увеличивать количество рейсов. Есть правительственные соглашения по паритетности частот", – сказал он.По словам Горина, самый динамичный по спросу зимний рынок – Таиланд, его за восемь месяцев посетил уже миллион россиян. По итогам года ожидается до 1,5 миллиона, а это столько же, сколько до пандемии.Кроме того, существенный рост уже второй год подряд сохраняется по Арабским Эмиратам. Если раньше туда въезжало в среднем 400 с небольшим тысяч россиян, то в этом году, по предварительным оценкам, ожидается не менее 1,1 миллиона. У страны есть все шансы стать лидером в зимнем сезоне.

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

https://ria.ru/20231026/puteshestviya-1904993936.html

таиланд

турция

египет

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