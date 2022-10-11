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Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
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Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов - РИА Новости, 11.10.2022
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
Эта маленькая страна в Азии оказалась в десятке самых популярных зарубежных направлений. Зимой турпоток в Бахрейн еще вырастет: погода отличная, можно купаться, РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:00
2022-10-11T13:44
туризм
туризм
достопримечательности
бахрейн
ближний восток
куда можно лететь
куда поехать
что посмотреть
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Эта маленькая страна в Азии оказалась в десятке самых популярных зарубежных направлений. Зимой турпоток в Бахрейн еще вырастет: погода отличная, можно купаться, есть достопримечательности, налажено прямое авиасообщение и нет ковидных ограничений. К тому же местные лояльно относятся к привычкам и одежде иностранцев. Как добраться до королевства, что смотреть, пробовать, покупать, какие правила соблюдать и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.В Бахрейне все лояльны"Бахрейн — нетипичный Ближний Восток, самая лояльная арабская страна. Большая часть население — мусульмане, но пляжи там общие для мужчин и женщин, строгих требований к внешнему виду гостей нет. В городе отдыхающие ходят в шортах, сарафанах, коротких платьях", — рассказывает гид Юлия Дорошенко.Местные жители открыты и приветливы, всегда стараются помочь.Алкоголь продают в специальных магазинах. В ресторанах и барах тоже можно заказать, но употреблять в общественных местах нельзя. "Выгоднее всего покупать спиртные напитки в аэропорту, на выходе есть дьюти-фри, там намного дешевле", — советует гид Алеся Лапао.По ее словам, Бахрейн — отличное место для шопинга. Самые крупные торговые центры — City Centre Bahrain и Seef Mall. За люксовыми брендами — в Moda Mall в двух башнях-небоскребах, куда туристы приходят еще и на экскурсию.В столице Манаме, в районе Баб-аль-Бахрейн, на рынке торгуют украшениями, национальной одеждой, сувенирами, специями, финиками, кофе.При покупке дороже 100 динар оформляйте Tax Free, чтобы вернуть налог перед вылетом, рекомендует гид Наталья Ансари. НДС — пять процентов.Архипелаг из 51 естественного и 33 искусственных островов омывают воды Персидского залива. Вся береговая линия — пляжи, чаще — песчаные. Самые лучшие — на острове Мухаррак. Наиболее комфортабельные — при гостиницах."В хорошую погоду можно арендовать лодку и съездить на остров Джарада — 20 минут от Бахрейна. Это местные Мальдивы. В прилив суша исчезает и глубина там по пояс. В отлив на поверхность выходит островок с белоснежным песком", — объясняет Алеся Лапао.Билеты, визы и отели"Семь раз в неделю в Москву летает национальный перевозчик Gulf Air, — сообщили в пресс-службе "Интуриста". — Из регионов легко добраться со стыковкой через ОАЭ на рейсах FlyDubai".Ковидные ограничения отменили еще в феврале. Виза нужна, но получить на срок до двух недель можно в аэропорту, уточняет гендиректор туркомпании "Трэвели" Павел Неон. Цена — пять динаров, это меньше 15 долларов. Оплата — картой международной платежной системы или местной валютой, предупреждает Наталья Ансари.Хорошая пляжная "пятерка" с завтраками — от 200 тысяч на двоих. Ближе к вылету цены ощутимо растут, поскольку направление пользуется спросом и у семейных пар с детьми, и у одиночек. Многие приезжают на концерты мировых звезд, гонки "Формулы 1" или шопинг.В стране есть как городские отели с собственными пляжами, так и гостиницы с отличными бассейнами, водными горками и аквапарками, работающие по системе "все включено". Такой формат сейчас особенно актуален, поскольку российские карты, в том числе и платежной системы "Мир", тут не действуют.Галерея в аэропортуС первой достопримечательностью Бахрейна гости знакомятся сразу по прилету. Новый аэропорт, открытый в январе 2021-го, получил престижную премию Skytrax World's Best New Airport. "Очень удобный — несмотря на большой поток пассажиров, паспортный контроль все проходят мгновенно. Есть зоны отдыха и развлечений с игровыми консолями, бесплатный Wi-Fi, Duty Free, банкоматы, комнаты для курения, душевые, а также галерея с работами местных художников и скульпторов", — перечисляет Наталья Ансари. Страна маленькая — чуть меньше Москвы в пределах МКАД, и на такси за полчаса легко добраться до любой точки, добавляет она.В Бахрейне первыми на Ближнем Востоке открыли автодром, и ежегодно весной проводят этап Гран-при "Формулы 1". "По традиции, из-за местных особенностей гонщики на подиуме поливают друг друга не шампанским, а безалкогольной газировкой", — отмечает Ансари.Посетите Исламский центр аль-Фатиха, в котором есть библиотека, культурный центр, где проводят лекции, и главная мечеть страны, вмещающая семь тысяч человек. Ее купол — самый большой в мире из стекловолокна, весит 60 тонн.Калат-аль-Бахрейн — сейчас место археологических раскопок под защитой ЮНЕСКО. Здесь пять тысяч лет назад был город-государство Дильмун. Крепость раскопали примерно на четверть, нашли жилые дома, казармы, храмы.Прогулки с восточным колоритомВ Бахрейне растет известное на весь мир Дерево жизни — акация, которой 400 лет. Вокруг — пустыня, воды рядом нет, дождей не бывает. Туристы приезжают туда, чтобы, обняв ствол, загадать желание. Обязательно побывайте в Мухарраке — втором по величине населенном пункте страны, на одноименном острове. "Пройдитесь по улочкам Старого города, по Жемчужной тропе длиной в 3,5 километра от форта Бу-Махир. Половина из 17 исторических зданий — на реставрации, но можно зайти в музеи — издателя первой местной газеты, плетения золотыми нитями", — советует Алеся Лапао. Там же — традиционный ресторан с очень вкусными блюдами и кафе, открывшееся в 1937-м. Еще в этом городе жили ловцы жемчуга, способные задерживать дыхание на три минуты, капитаны, строители судов. Туристам предлагают экскурсии с нырянием. В соленой воде залива бьют пресные источники и растут невероятные жемчужины — зелено-золотые, розово-кремовые, черные, белые и голубые.Еще в Мухарраке нужно посетить базар. Только там можно приобрести непривычную для нас местную хальву — желеобразный десерт четырех видов: королевскую, молочную, инжирную и шафрановую. Традиционный съедобный сувенир из Бахрейна.В королевстве есть большой оперный театр, зоопарк с редкими животными, верблюжья ферма. "Верблюды стоят по секциям: мужская, родильный дом, ясельная группа, подростки с мамами. Их можно рассмотреть, сфотографировать и покормить", — говорит Алеся Лапао. Культ еды по-восточномуГиды советуют попробовать традиционные завтраки из нескольких блюд. Сладкая вермишель с яйцом — балалит, печенка с картошкой, шукшука — яйцо с помидорами, еще фалафель, фасоль. "Всегда утром подают пять-семь мисочек, обязательно — чай или арабский кофе со специями — кардамоном, шафраном, розовой водой", — добавляет Лапао."Главное дневное блюдо у местных — бирьяни, рис с курицей", — уточняет Юлия Дорошенко. На ужин чаще всего едят мясо, приготовленное на гриле, с овощами и лепешками. Традиционный десерт — маамуль, печенье без сахара, но с финиками и орехами.Из Бахрейна можно легко попасть в Саудовскую Аравию — по мосту длиной 25 километров, но нужна виза.
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Мария Селиванова
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туризм, достопримечательности, бахрейн, ближний восток, куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть , еда, отдых, отдых на море, юнеско
Туризм, Туризм, Достопримечательности, Бахрейн, Ближний Восток, куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть , Еда, Отдых, Отдых на море, ЮНЕСКО
08:00 11.10.2022 (обновлено: 13:44 11.10.2022)
 

Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов

© Фото : Unsplash/Charles-Adrien FournierМанама
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Unsplash/Charles-Adrien Fournier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Эта маленькая страна в Азии оказалась в десятке самых популярных зарубежных направлений. Зимой турпоток в Бахрейн еще вырастет: погода отличная, можно купаться, есть достопримечательности, налажено прямое авиасообщение и нет ковидных ограничений. К тому же местные лояльно относятся к привычкам и одежде иностранцев. Как добраться до королевства, что смотреть, пробовать, покупать, какие правила соблюдать и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.

В Бахрейне все лояльны

"Бахрейн — нетипичный Ближний Восток, самая лояльная арабская страна. Большая часть население — мусульмане, но пляжи там общие для мужчин и женщин, строгих требований к внешнему виду гостей нет. В городе отдыхающие ходят в шортах, сарафанах, коротких платьях", — рассказывает гид Юлия Дорошенко.
© AP Photo / Kamran JebreiliМанама
Манама - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
Манама
Местные жители открыты и приветливы, всегда стараются помочь.
Алкоголь продают в специальных магазинах. В ресторанах и барах тоже можно заказать, но употреблять в общественных местах нельзя. "Выгоднее всего покупать спиртные напитки в аэропорту, на выходе есть дьюти-фри, там намного дешевле", — советует гид Алеся Лапао.
По ее словам, Бахрейн — отличное место для шопинга. Самые крупные торговые центры — City Centre Bahrain и Seef Mall. За люксовыми брендами — в Moda Mall в двух башнях-небоскребах, куда туристы приходят еще и на экскурсию.
© Pixabay / 12019Мужчина на рынке в Бахрейне
Мужчина на рынке в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Pixabay / 12019
Мужчина на рынке в Бахрейне
В столице Манаме, в районе Баб-аль-Бахрейн, на рынке торгуют украшениями, национальной одеждой, сувенирами, специями, финиками, кофе.
При покупке дороже 100 динар оформляйте Tax Free, чтобы вернуть налог перед вылетом, рекомендует гид Наталья Ансари. НДС — пять процентов.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Архипелаг из 51 естественного и 33 искусственных островов омывают воды Персидского залива. Вся береговая линия — пляжи, чаще — песчаные. Самые лучшие — на острове Мухаррак. Наиболее комфортабельные — при гостиницах.
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"В хорошую погоду можно арендовать лодку и съездить на остров Джарада — 20 минут от Бахрейна. Это местные Мальдивы. В прилив суша исчезает и глубина там по пояс. В отлив на поверхность выходит островок с белоснежным песком", — объясняет Алеся Лапао.

Билеты, визы и отели

"Семь раз в неделю в Москву летает национальный перевозчик Gulf Air, — сообщили в пресс-службе "Интуриста". — Из регионов легко добраться со стыковкой через ОАЭ на рейсах FlyDubai".
Ковидные ограничения отменили еще в феврале. Виза нужна, но получить на срок до двух недель можно в аэропорту, уточняет гендиректор туркомпании "Трэвели" Павел Неон. Цена — пять динаров, это меньше 15 долларов. Оплата — картой международной платежной системы или местной валютой, предупреждает Наталья Ансари.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанк

Мечеть Аль-Фатих

Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне
1 из 4

Мечеть Аль-Фатих

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанк

В мечети Аль-Фатих в Бахрейне

Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне
2 из 4

В мечети Аль-Фатих в Бахрейне

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Вид на мечеть Аль-Фатих в Бахрейне

Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне
3 из 4

Вид на мечеть Аль-Фатих в Бахрейне

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанк

Аль-Фатих

Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне
4 из 4

Аль-Фатих

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Мечеть Аль-Фатих

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 4

В мечети Аль-Фатих в Бахрейне

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 4

Вид на мечеть Аль-Фатих в Бахрейне

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
4 из 4

Аль-Фатих

© РИА Новости / Александр Мельников
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"Стоимость отдыха в королевстве сопоставима с Турцией и Египтом. Так, если оформлять тур заранее, можно успеть взять выгодный тариф на авиаперевозку и провести десять дней в отеле четыре звезды вдвоем за 157 тысяч рублей", — говорит Павел Неон.

Хорошая пляжная "пятерка" с завтраками — от 200 тысяч на двоих. Ближе к вылету цены ощутимо растут, поскольку направление пользуется спросом и у семейных пар с детьми, и у одиночек. Многие приезжают на концерты мировых звезд, гонки "Формулы 1" или шопинг.
В стране есть как городские отели с собственными пляжами, так и гостиницы с отличными бассейнами, водными горками и аквапарками, работающие по системе "все включено". Такой формат сейчас особенно актуален, поскольку российские карты, в том числе и платежной системы "Мир", тут не действуют.

Галерея в аэропорту

С первой достопримечательностью Бахрейна гости знакомятся сразу по прилету. Новый аэропорт, открытый в январе 2021-го, получил престижную премию Skytrax World's Best New Airport.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

В международном аэропорту Бахрейна

Международный аэропорт Бахрейна
1 из 4

В международном аэропорту Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceМеждународный аэропорт Бахрейна
Международный аэропорт Бахрейна
2 из 4
Международный аэропорт Бахрейна
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Самолет в международном аэропорту Бахрейна

Международный аэропорт Бахрейна
3 из 4

Самолет в международном аэропорту Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Внутри международного аэропорта Бахрейна

Международный аэропорт Бахрейна
4 из 4

Внутри международного аэропорта Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
1 из 4

В международном аэропорту Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
2 из 4
Международный аэропорт Бахрейна
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
3 из 4

Самолет в международном аэропорту Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
4 из 4

Внутри международного аэропорта Бахрейна

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
"Очень удобный — несмотря на большой поток пассажиров, паспортный контроль все проходят мгновенно. Есть зоны отдыха и развлечений с игровыми консолями, бесплатный Wi-Fi, Duty Free, банкоматы, комнаты для курения, душевые, а также галерея с работами местных художников и скульпторов", — перечисляет Наталья Ансари.
Страна маленькая — чуть меньше Москвы в пределах МКАД, и на такси за полчаса легко добраться до любой точки, добавляет она.
© AP Photo / Hassan AmmarМеждународный автодром Бахрейна
Международный автодром Бахрейна
1 из 3
Международный автодром Бахрейна
© AP Photo / Hassan Ammar
© AFP 2022 / Adam Jan

Вид на международный автодром в Бахрейне

Международный автодром Бахрейна
2 из 3

Вид на международный автодром в Бахрейне

© AFP 2022 / Adam Jan
© AFP 2022 / Phil Weymouth

Трибуны на международном автодроме Бахрейна

Трибуны на Международном автодроме Бахрейна
3 из 3

Трибуны на международном автодроме Бахрейна

© AFP 2022 / Phil Weymouth
1 из 3
Международный автодром Бахрейна
© AP Photo / Hassan Ammar
2 из 3

Вид на международный автодром в Бахрейне

© AFP 2022 / Adam Jan
3 из 3

Трибуны на международном автодроме Бахрейна

© AFP 2022 / Phil Weymouth
В Бахрейне первыми на Ближнем Востоке открыли автодром, и ежегодно весной проводят этап Гран-при "Формулы 1". "По традиции, из-за местных особенностей гонщики на подиуме поливают друг друга не шампанским, а безалкогольной газировкой", — отмечает Ансари.
Посетите Исламский центр аль-Фатиха, в котором есть библиотека, культурный центр, где проводят лекции, и главная мечеть страны, вмещающая семь тысяч человек. Ее купол — самый большой в мире из стекловолокна, весит 60 тонн.
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceКалат-аль-Бахрейн
Калат-аль-Бахрейн
1 из 3
Калат-аль-Бахрейн
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанк

Форт Калат-аль-Бахрейн в Манаме

Форт Калат Аль-Бахрейн в Манаме
2 из 3

Форт Калат-аль-Бахрейн в Манаме

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Вид на Калат-аль-Бахрейн

Калат-аль-Бахрейн
3 из 3

Вид на Калат-аль-Бахрейн

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
1 из 3
Калат-аль-Бахрейн
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
2 из 3

Форт Калат-аль-Бахрейн в Манаме

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Вид на Калат-аль-Бахрейн

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Калат-аль-Бахрейн — сейчас место археологических раскопок под защитой ЮНЕСКО. Здесь пять тысяч лет назад был город-государство Дильмун. Крепость раскопали примерно на четверть, нашли жилые дома, казармы, храмы.

Прогулки с восточным колоритом

В Бахрейне растет известное на весь мир Дерево жизни — акация, которой 400 лет. Вокруг — пустыня, воды рядом нет, дождей не бывает. Туристы приезжают туда, чтобы, обняв ствол, загадать желание.
© AFP 2022 / Mohammed Al-ShaikhБазар в Бахрейне
Базар в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / Mohammed Al-Shaikh
Базар в Бахрейне
Обязательно побывайте в Мухарраке — втором по величине населенном пункте страны, на одноименном острове. "Пройдитесь по улочкам Старого города, по Жемчужной тропе длиной в 3,5 километра от форта Бу-Махир. Половина из 17 исторических зданий — на реставрации, но можно зайти в музеи — издателя первой местной газеты, плетения золотыми нитями", — советует Алеся Лапао. Там же — традиционный ресторан с очень вкусными блюдами и кафе, открывшееся в 1937-м.
Еще в этом городе жили ловцы жемчуга, способные задерживать дыхание на три минуты, капитаны, строители судов. Туристам предлагают экскурсии с нырянием. В соленой воде залива бьют пресные источники и растут невероятные жемчужины — зелено-золотые, розово-кремовые, черные, белые и голубые.
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceБахрейнский жемчужный путь
Бахрейнский жемчужный путь
1 из 2
Бахрейнский жемчужный путь
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Mazen MahdiРыболовные судна в Мухарраке
Рыболовные судна в Мухарраке
2 из 2
Рыболовные судна в Мухарраке
© AFP 2022 / Mazen Mahdi
1 из 2
Бахрейнский жемчужный путь
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
2 из 2
Рыболовные судна в Мухарраке
© AFP 2022 / Mazen Mahdi
Еще в Мухарраке нужно посетить базар. Только там можно приобрести непривычную для нас местную хальву — желеобразный десерт четырех видов: королевскую, молочную, инжирную и шафрановую. Традиционный съедобный сувенир из Бахрейна.
В королевстве есть большой оперный театр, зоопарк с редкими животными, верблюжья ферма. "Верблюды стоят по секциям: мужская, родильный дом, ясельная группа, подростки с мамами. Их можно рассмотреть, сфотографировать и покормить", — говорит Алеся Лапао.

Культ еды по-восточному

Гиды советуют попробовать традиционные завтраки из нескольких блюд. Сладкая вермишель с яйцом — балалит, печенка с картошкой, шукшука — яйцо с помидорами, еще фалафель, фасоль.
© Pixabay / Anilsharma26Бирьяни
Бирьяни
1 из 2
Бирьяни
© Pixabay / Anilsharma26
© AFP 2022 / Saif DahlahМаамуль
Маамуль
2 из 2
Маамуль
© AFP 2022 / Saif Dahlah
1 из 2
Бирьяни
© Pixabay / Anilsharma26
2 из 2
Маамуль
© AFP 2022 / Saif Dahlah
"Всегда утром подают пять-семь мисочек, обязательно — чай или арабский кофе со специями — кардамоном, шафраном, розовой водой", — добавляет Лапао.
"Главное дневное блюдо у местных — бирьяни, рис с курицей", — уточняет Юлия Дорошенко. На ужин чаще всего едят мясо, приготовленное на гриле, с овощами и лепешками. Традиционный десерт — маамуль, печенье без сахара, но с финиками и орехами.
Из Бахрейна можно легко попасть в Саудовскую Аравию — по мосту длиной 25 километров, но нужна виза.
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