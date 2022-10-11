https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов

Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов - РИА Новости, 11.10.2022

Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов

Эта маленькая страна в Азии оказалась в десятке самых популярных зарубежных направлений. Зимой турпоток в Бахрейн еще вырастет: погода отличная, можно купаться, РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:00

2022-10-11T13:44

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Эта маленькая страна в Азии оказалась в десятке самых популярных зарубежных направлений. Зимой турпоток в Бахрейн еще вырастет: погода отличная, можно купаться, есть достопримечательности, налажено прямое авиасообщение и нет ковидных ограничений. К тому же местные лояльно относятся к привычкам и одежде иностранцев. Как добраться до королевства, что смотреть, пробовать, покупать, какие правила соблюдать и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.В Бахрейне все лояльны"Бахрейн — нетипичный Ближний Восток, самая лояльная арабская страна. Большая часть население — мусульмане, но пляжи там общие для мужчин и женщин, строгих требований к внешнему виду гостей нет. В городе отдыхающие ходят в шортах, сарафанах, коротких платьях", — рассказывает гид Юлия Дорошенко.Местные жители открыты и приветливы, всегда стараются помочь.Алкоголь продают в специальных магазинах. В ресторанах и барах тоже можно заказать, но употреблять в общественных местах нельзя. "Выгоднее всего покупать спиртные напитки в аэропорту, на выходе есть дьюти-фри, там намного дешевле", — советует гид Алеся Лапао.По ее словам, Бахрейн — отличное место для шопинга. Самые крупные торговые центры — City Centre Bahrain и Seef Mall. За люксовыми брендами — в Moda Mall в двух башнях-небоскребах, куда туристы приходят еще и на экскурсию.В столице Манаме, в районе Баб-аль-Бахрейн, на рынке торгуют украшениями, национальной одеждой, сувенирами, специями, финиками, кофе.При покупке дороже 100 динар оформляйте Tax Free, чтобы вернуть налог перед вылетом, рекомендует гид Наталья Ансари. НДС — пять процентов.Архипелаг из 51 естественного и 33 искусственных островов омывают воды Персидского залива. Вся береговая линия — пляжи, чаще — песчаные. Самые лучшие — на острове Мухаррак. Наиболее комфортабельные — при гостиницах."В хорошую погоду можно арендовать лодку и съездить на остров Джарада — 20 минут от Бахрейна. Это местные Мальдивы. В прилив суша исчезает и глубина там по пояс. В отлив на поверхность выходит островок с белоснежным песком", — объясняет Алеся Лапао.Билеты, визы и отели"Семь раз в неделю в Москву летает национальный перевозчик Gulf Air, — сообщили в пресс-службе "Интуриста". — Из регионов легко добраться со стыковкой через ОАЭ на рейсах FlyDubai".Ковидные ограничения отменили еще в феврале. Виза нужна, но получить на срок до двух недель можно в аэропорту, уточняет гендиректор туркомпании "Трэвели" Павел Неон. Цена — пять динаров, это меньше 15 долларов. Оплата — картой международной платежной системы или местной валютой, предупреждает Наталья Ансари.Хорошая пляжная "пятерка" с завтраками — от 200 тысяч на двоих. Ближе к вылету цены ощутимо растут, поскольку направление пользуется спросом и у семейных пар с детьми, и у одиночек. Многие приезжают на концерты мировых звезд, гонки "Формулы 1" или шопинг.В стране есть как городские отели с собственными пляжами, так и гостиницы с отличными бассейнами, водными горками и аквапарками, работающие по системе "все включено". Такой формат сейчас особенно актуален, поскольку российские карты, в том числе и платежной системы "Мир", тут не действуют.Галерея в аэропортуС первой достопримечательностью Бахрейна гости знакомятся сразу по прилету. Новый аэропорт, открытый в январе 2021-го, получил престижную премию Skytrax World's Best New Airport. "Очень удобный — несмотря на большой поток пассажиров, паспортный контроль все проходят мгновенно. Есть зоны отдыха и развлечений с игровыми консолями, бесплатный Wi-Fi, Duty Free, банкоматы, комнаты для курения, душевые, а также галерея с работами местных художников и скульпторов", — перечисляет Наталья Ансари. Страна маленькая — чуть меньше Москвы в пределах МКАД, и на такси за полчаса легко добраться до любой точки, добавляет она.В Бахрейне первыми на Ближнем Востоке открыли автодром, и ежегодно весной проводят этап Гран-при "Формулы 1". "По традиции, из-за местных особенностей гонщики на подиуме поливают друг друга не шампанским, а безалкогольной газировкой", — отмечает Ансари.Посетите Исламский центр аль-Фатиха, в котором есть библиотека, культурный центр, где проводят лекции, и главная мечеть страны, вмещающая семь тысяч человек. Ее купол — самый большой в мире из стекловолокна, весит 60 тонн.Калат-аль-Бахрейн — сейчас место археологических раскопок под защитой ЮНЕСКО. Здесь пять тысяч лет назад был город-государство Дильмун. Крепость раскопали примерно на четверть, нашли жилые дома, казармы, храмы.Прогулки с восточным колоритомВ Бахрейне растет известное на весь мир Дерево жизни — акация, которой 400 лет. Вокруг — пустыня, воды рядом нет, дождей не бывает. Туристы приезжают туда, чтобы, обняв ствол, загадать желание. Обязательно побывайте в Мухарраке — втором по величине населенном пункте страны, на одноименном острове. "Пройдитесь по улочкам Старого города, по Жемчужной тропе длиной в 3,5 километра от форта Бу-Махир. Половина из 17 исторических зданий — на реставрации, но можно зайти в музеи — издателя первой местной газеты, плетения золотыми нитями", — советует Алеся Лапао. Там же — традиционный ресторан с очень вкусными блюдами и кафе, открывшееся в 1937-м. Еще в этом городе жили ловцы жемчуга, способные задерживать дыхание на три минуты, капитаны, строители судов. Туристам предлагают экскурсии с нырянием. В соленой воде залива бьют пресные источники и растут невероятные жемчужины — зелено-золотые, розово-кремовые, черные, белые и голубые.Еще в Мухарраке нужно посетить базар. Только там можно приобрести непривычную для нас местную хальву — желеобразный десерт четырех видов: королевскую, молочную, инжирную и шафрановую. Традиционный съедобный сувенир из Бахрейна.В королевстве есть большой оперный театр, зоопарк с редкими животными, верблюжья ферма. "Верблюды стоят по секциям: мужская, родильный дом, ясельная группа, подростки с мамами. Их можно рассмотреть, сфотографировать и покормить", — говорит Алеся Лапао. Культ еды по-восточномуГиды советуют попробовать традиционные завтраки из нескольких блюд. Сладкая вермишель с яйцом — балалит, печенка с картошкой, шукшука — яйцо с помидорами, еще фалафель, фасоль. "Всегда утром подают пять-семь мисочек, обязательно — чай или арабский кофе со специями — кардамоном, шафраном, розовой водой", — добавляет Лапао."Главное дневное блюдо у местных — бирьяни, рис с курицей", — уточняет Юлия Дорошенко. На ужин чаще всего едят мясо, приготовленное на гриле, с овощами и лепешками. Традиционный десерт — маамуль, печенье без сахара, но с финиками и орехами.Из Бахрейна можно легко попасть в Саудовскую Аравию — по мосту длиной 25 километров, но нужна виза.

https://ria.ru/20221006/otdykh-1821639284.html

https://ria.ru/20221008/rybinsk-1822120008.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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