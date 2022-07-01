https://ria.ru/20220701/bakhreyn-1799488996.html
Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными
Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными - РИА Новости, 01.07.2022
Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными
Продажи туров из России в Бахрейн вырастут на треть благодаря увеличению количества рейсов с пяти в неделю до ежедневных, ожидается также снижение стоимости... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:37
2022-07-01T13:37
2022-07-01T13:37
туризм
туризм
новости - туризм
бахрейн
россия
ближний восток
интурист
домодедово (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17455/47/174554752_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_6634344622dfcd27ef123eaff68b8be4.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продажи туров из России в Бахрейн вырастут на треть благодаря увеличению количества рейсов с пяти в неделю до ежедневных, ожидается также снижение стоимости поездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Рейсы авиакомпании Gulf Air из международного аэропорта Бахрейна в московский аэропорт "Домодедово" с 12 июля будут выполняться ежедневно. Ранее осуществлялось пять полетов в неделю. В туроператоре уточнили, что расписание уже загружено в системы бронирования авиабилетов и открыты продажи билетов. Таким образом у пассажиров из России будет больше возможностей для полетов в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Индийского субконтинента и Европы."Сразу после открытия дополнительных рейсов в Бахрейн и увеличения полетов в июне, с трех до пяти рейсов в неделю, мы ощутили рост спроса на отдых в этом ближневосточном королевстве. Теперь, с открытием ежедневных рейсов ожидаем, что продажи туров в Бахрейн увеличатся на треть", — сказали в "Интуристе".В туроператоре также отметили, что на спрос положительно влияет отсутствие ковидных ограничений в этом государстве. "Виза в королевство ставится по прилету. Ее стоимость составляет пять бахрейнских динаров, или около 15 долларов", — уточнили в компании.В пресс-службе добавили, что увеличение количества рейсов отразится и на цене путевок. "В продаже появится больше недорогих тарифов, что снизит цены на поездки", — указали в туроператоре, уточнив, что сейчас за путешествие в октябре на неделю в отель категории "четыре звезды" на завтраках нужно заплатить от 132,5 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20220221/bakhreyn-1774018092.html
бахрейн
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17455/47/174554752_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_c595a3a1ff30192e85d6d4e97705e533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бахрейн, россия, ближний восток, интурист, домодедово (аэропорт), туристы, куда можно лететь, отдых на море
Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными
Эксперты ожидают роста продаж туров в Бахрейн на треть благодаря увеличению рейсов
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продажи туров из России в Бахрейн вырастут на треть благодаря увеличению количества рейсов с пяти в неделю до ежедневных, ожидается также снижение стоимости поездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
Рейсы авиакомпании Gulf Air из международного аэропорта Бахрейна в московский аэропорт "Домодедово" с 12 июля будут выполняться ежедневно. Ранее осуществлялось пять полетов в неделю. В туроператоре уточнили, что расписание уже загружено в системы бронирования авиабилетов и открыты продажи билетов. Таким образом у пассажиров из России будет больше возможностей для полетов в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Индийского субконтинента и Европы.
"Сразу после открытия дополнительных рейсов в Бахрейн и увеличения полетов в июне, с трех до пяти рейсов в неделю, мы ощутили рост спроса на отдых в этом ближневосточном королевстве. Теперь, с открытием ежедневных рейсов ожидаем, что продажи туров в Бахрейн увеличатся на треть", — сказали в "Интуристе".
В туроператоре также отметили, что на спрос положительно влияет отсутствие ковидных ограничений в этом государстве. "Виза в королевство ставится по прилету. Ее стоимость составляет пять бахрейнских динаров, или около 15 долларов", — уточнили в компании.
В пресс-службе добавили, что увеличение количества рейсов отразится и на цене путевок. "В продаже появится больше недорогих тарифов, что снизит цены на поездки", — указали в туроператоре, уточнив, что сейчас за путешествие в октябре на неделю в отель категории "четыре звезды" на завтраках нужно заплатить от 132,5 тысяч рублей на двоих.