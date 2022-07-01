https://ria.ru/20220701/bakhreyn-1799488996.html

Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными

Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными - РИА Новости, 01.07.2022

Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными

Продажи туров из России в Бахрейн вырастут на треть благодаря увеличению количества рейсов с пяти в неделю до ежедневных, ожидается также снижение стоимости... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:37

2022-07-01T13:37

2022-07-01T13:37

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ближний восток

интурист

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продажи туров из России в Бахрейн вырастут на треть благодаря увеличению количества рейсов с пяти в неделю до ежедневных, ожидается также снижение стоимости поездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Рейсы авиакомпании Gulf Air из международного аэропорта Бахрейна в московский аэропорт "Домодедово" с 12 июля будут выполняться ежедневно. Ранее осуществлялось пять полетов в неделю. В туроператоре уточнили, что расписание уже загружено в системы бронирования авиабилетов и открыты продажи билетов. Таким образом у пассажиров из России будет больше возможностей для полетов в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Индийского субконтинента и Европы."Сразу после открытия дополнительных рейсов в Бахрейн и увеличения полетов в июне, с трех до пяти рейсов в неделю, мы ощутили рост спроса на отдых в этом ближневосточном королевстве. Теперь, с открытием ежедневных рейсов ожидаем, что продажи туров в Бахрейн увеличатся на треть", — сказали в "Интуристе".В туроператоре также отметили, что на спрос положительно влияет отсутствие ковидных ограничений в этом государстве. "Виза в королевство ставится по прилету. Ее стоимость составляет пять бахрейнских динаров, или около 15 долларов", — уточнили в компании.В пресс-службе добавили, что увеличение количества рейсов отразится и на цене путевок. "В продаже появится больше недорогих тарифов, что снизит цены на поездки", — указали в туроператоре, уточнив, что сейчас за путешествие в октябре на неделю в отель категории "четыре звезды" на завтраках нужно заплатить от 132,5 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20220221/bakhreyn-1774018092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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