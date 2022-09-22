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Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре
Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре - РИА Новости, 22.09.2022
Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре
Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:39
2022-09-22T05:39
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
море
куда поехать
отдых на море
отдых
цены
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября, сообщает АТОР."Среди пляжных турпакетов на 10 ночей с вылетом 1-7 октября лидерство по ценовой доступности, как и в середине сентября, удерживают Абхазия и Сочи", — отмечают в ассоциации. Провести отпуск здесь можно за 46 и 56 тысяч рублей на двоих соответственно.В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.По сравнению с прошлым замером двухнедельной давности минимальная планка цен для заездов в Египет упала на пять процентов, Шри-Ланка подешевела на восемь процентов, Катар — на 4,7. Это в основном связано с увеличившейся перевозкой", — поясняют в ассоциации.А вот Сочи, ОАЭ, Таиланд, Абхазия, Анталья, Сейшелы, Бахрейн и Мальдивы, наоборот, дорожают. Эксперты связывают это с высоким спросом и общим дефицитом предложений по приморскому отдыху в этом году.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), море, куда поехать, отдых на море, отдых, цены, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), море, куда поехать, Отдых на море, Отдых, Цены, Туризм, туристы
05:39 22.09.2022
 
Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре

Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЖенщина загорает на пляже Японского моря недалеко от Невельска
Женщина загорает на пляже Японского моря недалеко от Невельска - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября, сообщает АТОР.
"Среди пляжных турпакетов на 10 ночей с вылетом 1-7 октября лидерство по ценовой доступности, как и в середине сентября, удерживают Абхазия и Сочи", — отмечают в ассоциации. Провести отпуск здесь можно за 46 и 56 тысяч рублей на двоих соответственно.
В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.
По сравнению с прошлым замером двухнедельной давности минимальная планка цен для заездов в Египет упала на пять процентов, Шри-Ланка подешевела на восемь процентов, Катар — на 4,7. Это в основном связано с увеличившейся перевозкой", — поясняют в ассоциации.
А вот Сочи, ОАЭ, Таиланд, Абхазия, Анталья, Сейшелы, Бахрейн и Мальдивы, наоборот, дорожают. Эксперты связывают это с высоким спросом и общим дефицитом предложений по приморскому отдыху в этом году.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)морекуда поехатьОтдых на мореОтдыхЦеныТуризмтуристы
 
 
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