https://ria.ru/20220922/more-1818391619.html

Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре

Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре - РИА Новости, 22.09.2022

Туроператоры назвали страны для недорогого пляжного отдыха в октябре

Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:39

2022-09-22T05:39

2022-09-22T05:39

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября, сообщает АТОР."Среди пляжных турпакетов на 10 ночей с вылетом 1-7 октября лидерство по ценовой доступности, как и в середине сентября, удерживают Абхазия и Сочи", — отмечают в ассоциации. Провести отпуск здесь можно за 46 и 56 тысяч рублей на двоих соответственно.В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.По сравнению с прошлым замером двухнедельной давности минимальная планка цен для заездов в Египет упала на пять процентов, Шри-Ланка подешевела на восемь процентов, Катар — на 4,7. Это в основном связано с увеличившейся перевозкой", — поясняют в ассоциации.А вот Сочи, ОАЭ, Таиланд, Абхазия, Анталья, Сейшелы, Бахрейн и Мальдивы, наоборот, дорожают. Эксперты связывают это с высоким спросом и общим дефицитом предложений по приморскому отдыху в этом году.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), море, куда поехать, отдых на море, отдых, цены, туризм, туристы