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Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений

Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений - РИА Новости, 21.02.2022

Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений

Отмена антиковидных требований в Бахрейне с 20 февраля вызовет всплеск интереса к направлению со стороны путешественников, заявила РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:08

2022-02-21T15:08

2022-02-21T15:08

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Отмена антиковидных требований в Бахрейне с 20 февраля вызовет всплеск интереса к направлению со стороны путешественников, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Бахрейн первым из всех государств Ближнего Востока отменил все ограничения на въезд иностранных гостей. С 20 февраля доступ разрешен всем туристам без ПЦР-тестов и карантина. Не потребуется и сертификат о вакцинации."Отмена санитарных требований вызовет всплеск интереса к направлению, — сказала Ломидзе. – Страна быстро наберет свое количество туристов. Но, правда, это не Арабские Эмираты по числу гостиниц, поэтому говорить, что Бахрейн вырвется в лидеры, — неправильно. Но спрос туда однозначно увеличится. Тем более, что туры стоят от 50 тысяч рублей на человека", — подчеркнула глава АТОР.Как сообщили в пресс-службе крупного туроператора, продажи путевок в Бахрейн стартовали еще прошлой осенью. "Бахрейн у нас реально покупают, даже со всеми тестами, которые были нужны раньше. Туристам там нравится", — указали в компании.В столицу Бахрейна Манаму можно добраться прямым рейсом национального перевозчика Gulf Air. Большинство отелей там сейчас работает по минимальным ценам. Стоимость недельного тура с проживанием в гостинице "четыре звезды" с завтраком составит от 103,3 тысячи рублей на двоих, заключили эксперты.

https://ria.ru/20220218/bakhreyn-1773519297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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