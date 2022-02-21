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Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений
Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений - РИА Новости, 21.02.2022
Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений
Отмена антиковидных требований в Бахрейне с 20 февраля вызовет всплеск интереса к направлению со стороны путешественников, заявила РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:08
2022-02-21T15:08
2022-02-21T15:08
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Отмена антиковидных требований в Бахрейне с 20 февраля вызовет всплеск интереса к направлению со стороны путешественников, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Бахрейн первым из всех государств Ближнего Востока отменил все ограничения на въезд иностранных гостей. С 20 февраля доступ разрешен всем туристам без ПЦР-тестов и карантина. Не потребуется и сертификат о вакцинации."Отмена санитарных требований вызовет всплеск интереса к направлению, — сказала Ломидзе. – Страна быстро наберет свое количество туристов. Но, правда, это не Арабские Эмираты по числу гостиниц, поэтому говорить, что Бахрейн вырвется в лидеры, — неправильно. Но спрос туда однозначно увеличится. Тем более, что туры стоят от 50 тысяч рублей на человека", — подчеркнула глава АТОР.Как сообщили в пресс-службе крупного туроператора, продажи путевок в Бахрейн стартовали еще прошлой осенью. "Бахрейн у нас реально покупают, даже со всеми тестами, которые были нужны раньше. Туристам там нравится", — указали в компании.В столицу Бахрейна Манаму можно добраться прямым рейсом национального перевозчика Gulf Air. Большинство отелей там сейчас работает по минимальным ценам. Стоимость недельного тура с проживанием в гостинице "четыре звезды" с завтраком составит от 103,3 тысячи рублей на двоих, заключили эксперты.
https://ria.ru/20220218/bakhreyn-1773519297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туроператоры ждут роста спроса на Бахрейн после отмены ограничений
АТОР: отмена ограничений в Бахрейне вызовет всплеск интереса к стране со стороны туристов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Отмена антиковидных требований в Бахрейне с 20 февраля вызовет всплеск интереса к направлению со стороны путешественников, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Бахрейн первым из всех государств Ближнего Востока отменил все ограничения на въезд иностранных гостей. С 20 февраля доступ разрешен всем туристам без ПЦР-тестов и карантина. Не потребуется и сертификат о вакцинации.
"Отмена санитарных требований вызовет всплеск интереса к направлению, — сказала Ломидзе. – Страна быстро наберет свое количество туристов. Но, правда, это не Арабские Эмираты по числу гостиниц, поэтому говорить, что Бахрейн вырвется в лидеры, — неправильно. Но спрос туда однозначно увеличится. Тем более, что туры стоят от 50 тысяч рублей на человека", — подчеркнула глава АТОР.
Как сообщили в пресс-службе крупного туроператора, продажи путевок в Бахрейн стартовали еще прошлой осенью. "Бахрейн у нас реально покупают, даже со всеми тестами, которые были нужны раньше. Туристам там нравится", — указали в компании.
В столицу Бахрейна Манаму можно добраться прямым рейсом национального перевозчика Gulf Air. Большинство отелей там сейчас работает по минимальным ценам. Стоимость недельного тура с проживанием в гостинице "четыре звезды" с завтраком составит от 103,3 тысячи рублей на двоих, заключили эксперты.