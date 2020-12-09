Страна вечного лета. Как увидеть восточную экзотику Омана

До пандемии из Москвы в Оман можно было долететь за пять часов. Сейчас прямых рейсов нет, хотя в конце ноября Росавиация выдала разрешения на полеты. Но компаниям еще предстоит получить согласования от авиавластей двух стран.

Более того, в декабре Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса разрешила выдачу виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм.

Султанат возобновил прерванные в марте международные полеты с 1 октября. Но въехать в страну могли только подданные и иностранцы с видом на жительство или рабочей визой.