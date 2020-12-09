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Туризм
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
Страна вечного лета. Как увидеть восточную экзотику Омана
Страна вечного лета. Как увидеть восточную экзотику Омана
Оман, расположенный на побережье Аравийского моря и Оманского залива, российскому туристу известен куда меньше соседних ОАЭ. Между тем у султаната богатейшая... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
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фото - туризм
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маршруты - туризм
оман
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Оман, расположенный на побережье Аравийского моря и Оманского залива, российскому туристу известен куда меньше соседних ОАЭ. Между тем у султаната богатейшая история: через него проходил Великий шелковый путь, там правила библейская царица Савская и начинал путешествия Синдбад-мореход. А еще здесь солнце 360 дней в году и купаться можно даже в январе. Как провести незабываемый отпуск в этой арабской стране — в фотоленте РИА Новости.
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фото - туризм, куда можно лететь, туристы, фото, куда поехать, туризм, маршруты - туризм, оман

Страна вечного лета. Как увидеть восточную экзотику Омана

08:00 09.12.2020 (обновлено: 08:08 09.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Оман, расположенный на побережье Аравийского моря и Оманского залива, российскому туристу известен куда меньше соседних ОАЭ. Между тем у султаната богатейшая история: через него проходил Великий шелковый путь, там правила библейская царица Савская и начинал путешествия Синдбад-мореход. А еще здесь солнце 360 дней в году и купаться можно даже в январе. Как провести незабываемый отпуск в этой арабской стране — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay / Rimaz Rauf

До пандемии из Москвы в Оман можно было долететь за пять часов. Сейчас прямых рейсов нет, хотя в конце ноября Росавиация выдала разрешения на полеты. Но компаниям еще предстоит получить согласования от авиавластей двух стран.

Более того, в декабре Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса разрешила выдачу виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм.

Султанат возобновил прерванные в марте международные полеты с 1 октября. Но въехать в страну могли только подданные и иностранцы с видом на жительство или рабочей визой.

Верблюды в Салале, Оман
1 из 16

До пандемии из Москвы в Оман можно было долететь за пять часов. Сейчас прямых рейсов нет, хотя в конце ноября Росавиация выдала разрешения на полеты. Но компаниям еще предстоит получить согласования от авиавластей двух стран.

Более того, в декабре Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса разрешила выдачу виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм.

Султанат возобновил прерванные в марте международные полеты с 1 октября. Но въехать в страну могли только подданные и иностранцы с видом на жительство или рабочей визой.

© Фото : Pixabay / Rimaz Rauf
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

Туристические визы Оман оформляет с шестого декабря. Подать документы можно, как и раньше, онлайн, на сайте Королевской полиции, рассказывает гид Юлия Плахотникова. Ждут и организованных туристов, и самостоятельных.

Сейчас прибывающие в Оман должны до прилета заполнить специальную форму путешественника, оплатить комиссию и установить на телефон приложение. На границе нужно показать справку с результатами "свежего" отрицательного теста на коронавирус и сдать его еще раз в аэропорту Омана.

Если гость прилетел на срок более семи дней, то ему придется носить браслет и пробыть на карантине первую неделю в отеле или другом месте проживания до получения отрицательного анализа.

Если путешественник прибывает менее чем на семь дней, то изоляция и повторный тест не нужны.

Женщина готовит еду в крепости Низва в Омане
2 из 16

Туристические визы Оман оформляет с шестого декабря. Подать документы можно, как и раньше, онлайн, на сайте Королевской полиции, рассказывает гид Юлия Плахотникова. Ждут и организованных туристов, и самостоятельных.

Сейчас прибывающие в Оман должны до прилета заполнить специальную форму путешественника, оплатить комиссию и установить на телефон приложение. На границе нужно показать справку с результатами "свежего" отрицательного теста на коронавирус и сдать его еще раз в аэропорту Омана.

Если гость прилетел на срок более семи дней, то ему придется носить браслет и пробыть на карантине первую неделю в отеле или другом месте проживания до получения отрицательного анализа.

Если путешественник прибывает менее чем на семь дней, то изоляция и повторный тест не нужны.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

В Омане относительно благополучная эпидемиологическая обстановка — открыты все заведения и учреждения.

За время пандемии коронавирусом переболело менее 130 тысяч человек, скончалось около полутора тысяч.

Но в общественных местах маску носить все же необходимо, иначе — штраф, предупреждает Юлия Плахотникова.

Сувениры на рынке в Омане
3 из 16

В Омане относительно благополучная эпидемиологическая обстановка — открыты все заведения и учреждения.

За время пандемии коронавирусом переболело менее 130 тысяч человек, скончалось около полутора тысяч.

Но в общественных местах маску носить все же необходимо, иначе — штраф, предупреждает Юлия Плахотникова.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© REUTERS / Christopher Pike

Оман входит в тройку самых безопасных стран мира. Главный источник дохода — нефть, потому бензин дешевый и брать на прокат машину выгодно, говорит Юлия Плахотникова. Дороги великолепные, местное население доброжелательное, многие знают английский.

И при этом страна сохранила аутентичность. Возможно, благодаря тому, что открылась для путешественников только в 1987 году. Небоскребов и многоэтажных торговых центров, как в Эмиратах, здесь нет, жители носят традиционную одежду.

Вид на город Маскат в Омане
4 из 16

Оман входит в тройку самых безопасных стран мира. Главный источник дохода — нефть, потому бензин дешевый и брать на прокат машину выгодно, говорит Юлия Плахотникова. Дороги великолепные, местное население доброжелательное, многие знают английский.

И при этом страна сохранила аутентичность. Возможно, благодаря тому, что открылась для путешественников только в 1987 году. Небоскребов и многоэтажных торговых центров, как в Эмиратах, здесь нет, жители носят традиционную одежду.

© REUTERS / Christopher Pike
© Фото : Pixabay / Nadine Hudson

Султанат — традиционное зимнее направление для пляжного отдыха. "Климат прекрасный — теплее, чем в Дубае. В январе температура около 30 градусов, и 360 дней в году светит солнце", — рассказывает гид Дмитрий Калистров.

Чайки на берегу моря в Омане
5 из 16

Султанат — традиционное зимнее направление для пляжного отдыха. "Климат прекрасный — теплее, чем в Дубае. В январе температура около 30 градусов, и 360 дней в году светит солнце", — рассказывает гид Дмитрий Калистров.

© Фото : Pixabay / Nadine Hudson
CC BY 2.5 / Ian Sewell /

Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. В ней принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами — часть обязательной программы поездки.

Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане
6 из 16

Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. В ней принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами — часть обязательной программы поездки.

CC BY 2.5 / Ian Sewell /
CC BY-SA 4.0 / Ekrem Canli /

В Маскате — столице Омана — обязательно нужно посмотреть на Мечеть Султана Кабуса, построенную около 20 лет назад, советует Дмитрий Калистров. До 2006 года она была самой большой в мире, вмещала 6,5 тысячи верующих. Один из ее минаретов возвышается над землей на 90 метров, и это самое высокое сооружение в стране.

Туристам заходить разрешается, только нужно соблюсти дресс-код — никаких шорт и открытых маек.

Мечеть Султана Кабуса в Омане
7 из 16

В Маскате — столице Омана — обязательно нужно посмотреть на Мечеть Султана Кабуса, построенную около 20 лет назад, советует Дмитрий Калистров. До 2006 года она была самой большой в мире, вмещала 6,5 тысячи верующих. Один из ее минаретов возвышается над землей на 90 метров, и это самое высокое сооружение в стране.

Туристам заходить разрешается, только нужно соблюсти дресс-код — никаких шорт и открытых маек.

CC BY-SA 4.0 / Ekrem Canli /
CC BY-SA 3.0 / Avik W /

По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, выступал Лондонский филармонический оркестр, "Дон Кихота" представлял Американский театр балета, а "Лебединое озеро" — Мариинский театр.

Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.

Вид на здание Королевского оперного театра в Омане
8 из 16

По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, выступал Лондонский филармонический оркестр, "Дон Кихота" представлял Американский театр балета, а "Лебединое озеро" — Мариинский театр.

Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.

CC BY-SA 3.0 / Avik W /
CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah

Непременно посетите восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавочками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.

Рынок Матрах в Омане
9 из 16

Непременно посетите восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавочками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.

CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah
CC BY 2.0 / Fabio Achilli / Wadi Ghul, Jebel Shams, Oman

Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Гранд-Каньон. Виды фантастические, можно заняться трекингом.

Гранд каньон Джебель Шамс
10 из 16

Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Гранд-Каньон. Виды фантастические, можно заняться трекингом.

CC BY 2.0 / Fabio Achilli / Wadi Ghul, Jebel Shams, Oman
CC BY-SA 2.0 / Andries3 / Oman - Wadi Shab

Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маскаты: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы. Иногда пересохшее русло реки наполняется водой необычного цвета.

Долина Вади Шааб в Омане
11 из 16

Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маскаты: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы. Иногда пересохшее русло реки наполняется водой необычного цвета.

CC BY-SA 2.0 / Andries3 / Oman - Wadi Shab
CC BY-SA 2.0 / Andries Oudshoorn /

В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются.

Там живут бедуины, есть кемпинги для туристов, где можно провести несколько дней.

Песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба
12 из 16

В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются.

Там живут бедуины, есть кемпинги для туристов, где можно провести несколько дней.

CC BY-SA 2.0 / Andries Oudshoorn /
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Bimmah Sinkhole

Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. По легенде, в этом месте упала звезда и образовала воронку.

Карстовый провал Колодец Бимма в Омане
13 из 16

Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. По легенде, в этом месте упала звезда и образовала воронку.

CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Bimmah Sinkhole
© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub

Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около двухсот миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире. Ее длина 4,5 километра, но для туристов открыта лишь девятая часть.

Скальные образования в пещере Аль-Хута в Омане
14 из 16

Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около двухсот миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире. Ее длина 4,5 километра, но для туристов открыта лишь девятая часть.

© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

Чаще всего гости увозят из Омана финики, говорит Дмитрий Калистров. А еще — халву, масла и благовония, серебряные изделия, пашмины и керамическую посуду.

Фрукты в Омане
15 из 16

Чаще всего гости увозят из Омана финики, говорит Дмитрий Калистров. А еще — халву, масла и благовония, серебряные изделия, пашмины и керамическую посуду.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© Фото : Pixabay / xbqs42

Оман известен как мировой поставщик ладана.

В 1980-е на основе этого благовония, которое называют слезами Аллаха, здесь начали делать духи Amouage — 50 миллилитров стоят около 500 долларов. Их туристы тоже покупают на память.

Ладан в Омане
16 из 16

Оман известен как мировой поставщик ладана.

В 1980-е на основе этого благовония, которое называют слезами Аллаха, здесь начали делать духи Amouage — 50 миллилитров стоят около 500 долларов. Их туристы тоже покупают на память.

© Фото : Pixabay / xbqs42
 
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