Страна вечного лета. Как увидеть восточную экзотику Омана
До пандемии из Москвы в Оман можно было долететь за пять часов. Сейчас прямых рейсов нет, хотя в конце ноября Росавиация выдала разрешения на полеты. Но компаниям еще предстоит получить согласования от авиавластей двух стран.
Более того, в декабре Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса разрешила выдачу виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм.
Султанат возобновил прерванные в марте международные полеты с 1 октября. Но въехать в страну могли только подданные и иностранцы с видом на жительство или рабочей визой.
До пандемии из Москвы в Оман можно было долететь за пять часов. Сейчас прямых рейсов нет, хотя в конце ноября Росавиация выдала разрешения на полеты. Но компаниям еще предстоит получить согласования от авиавластей двух стран.
Более того, в декабре Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса разрешила выдачу виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм.
Султанат возобновил прерванные в марте международные полеты с 1 октября. Но въехать в страну могли только подданные и иностранцы с видом на жительство или рабочей визой.
Туристические визы Оман оформляет с шестого декабря. Подать документы можно, как и раньше, онлайн, на сайте Королевской полиции, рассказывает гид Юлия Плахотникова. Ждут и организованных туристов, и самостоятельных.
Сейчас прибывающие в Оман должны до прилета заполнить специальную форму путешественника, оплатить комиссию и установить на телефон приложение. На границе нужно показать справку с результатами "свежего" отрицательного теста на коронавирус и сдать его еще раз в аэропорту Омана.
Если гость прилетел на срок более семи дней, то ему придется носить браслет и пробыть на карантине первую неделю в отеле или другом месте проживания до получения отрицательного анализа.
Если путешественник прибывает менее чем на семь дней, то изоляция и повторный тест не нужны.
Туристические визы Оман оформляет с шестого декабря. Подать документы можно, как и раньше, онлайн, на сайте Королевской полиции, рассказывает гид Юлия Плахотникова. Ждут и организованных туристов, и самостоятельных.
Сейчас прибывающие в Оман должны до прилета заполнить специальную форму путешественника, оплатить комиссию и установить на телефон приложение. На границе нужно показать справку с результатами "свежего" отрицательного теста на коронавирус и сдать его еще раз в аэропорту Омана.
Если гость прилетел на срок более семи дней, то ему придется носить браслет и пробыть на карантине первую неделю в отеле или другом месте проживания до получения отрицательного анализа.
Если путешественник прибывает менее чем на семь дней, то изоляция и повторный тест не нужны.
В Омане относительно благополучная эпидемиологическая обстановка — открыты все заведения и учреждения.
За время пандемии коронавирусом переболело менее 130 тысяч человек, скончалось около полутора тысяч.
Но в общественных местах маску носить все же необходимо, иначе — штраф, предупреждает Юлия Плахотникова.
В Омане относительно благополучная эпидемиологическая обстановка — открыты все заведения и учреждения.
За время пандемии коронавирусом переболело менее 130 тысяч человек, скончалось около полутора тысяч.
Но в общественных местах маску носить все же необходимо, иначе — штраф, предупреждает Юлия Плахотникова.
Оман входит в тройку самых безопасных стран мира. Главный источник дохода — нефть, потому бензин дешевый и брать на прокат машину выгодно, говорит Юлия Плахотникова. Дороги великолепные, местное население доброжелательное, многие знают английский.
И при этом страна сохранила аутентичность. Возможно, благодаря тому, что открылась для путешественников только в 1987 году. Небоскребов и многоэтажных торговых центров, как в Эмиратах, здесь нет, жители носят традиционную одежду.
Оман входит в тройку самых безопасных стран мира. Главный источник дохода — нефть, потому бензин дешевый и брать на прокат машину выгодно, говорит Юлия Плахотникова. Дороги великолепные, местное население доброжелательное, многие знают английский.
И при этом страна сохранила аутентичность. Возможно, благодаря тому, что открылась для путешественников только в 1987 году. Небоскребов и многоэтажных торговых центров, как в Эмиратах, здесь нет, жители носят традиционную одежду.
Султанат — традиционное зимнее направление для пляжного отдыха. "Климат прекрасный — теплее, чем в Дубае. В январе температура около 30 градусов, и 360 дней в году светит солнце", — рассказывает гид Дмитрий Калистров.
Султанат — традиционное зимнее направление для пляжного отдыха. "Климат прекрасный — теплее, чем в Дубае. В январе температура около 30 градусов, и 360 дней в году светит солнце", — рассказывает гид Дмитрий Калистров.
Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. В ней принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами — часть обязательной программы поездки.
Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. В ней принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами — часть обязательной программы поездки.
В Маскате — столице Омана — обязательно нужно посмотреть на Мечеть Султана Кабуса, построенную около 20 лет назад, советует Дмитрий Калистров. До 2006 года она была самой большой в мире, вмещала 6,5 тысячи верующих. Один из ее минаретов возвышается над землей на 90 метров, и это самое высокое сооружение в стране.
Туристам заходить разрешается, только нужно соблюсти дресс-код — никаких шорт и открытых маек.
В Маскате — столице Омана — обязательно нужно посмотреть на Мечеть Султана Кабуса, построенную около 20 лет назад, советует Дмитрий Калистров. До 2006 года она была самой большой в мире, вмещала 6,5 тысячи верующих. Один из ее минаретов возвышается над землей на 90 метров, и это самое высокое сооружение в стране.
Туристам заходить разрешается, только нужно соблюсти дресс-код — никаких шорт и открытых маек.
По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, выступал Лондонский филармонический оркестр, "Дон Кихота" представлял Американский театр балета, а "Лебединое озеро" — Мариинский театр.
Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.
По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, выступал Лондонский филармонический оркестр, "Дон Кихота" представлял Американский театр балета, а "Лебединое озеро" — Мариинский театр.
Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.
Непременно посетите восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавочками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.
Непременно посетите восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавочками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.
Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Гранд-Каньон. Виды фантастические, можно заняться трекингом.
Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Гранд-Каньон. Виды фантастические, можно заняться трекингом.
Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маскаты: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы. Иногда пересохшее русло реки наполняется водой необычного цвета.
Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маскаты: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы. Иногда пересохшее русло реки наполняется водой необычного цвета.
В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются.
Там живут бедуины, есть кемпинги для туристов, где можно провести несколько дней.
В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются.
Там живут бедуины, есть кемпинги для туристов, где можно провести несколько дней.
Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. По легенде, в этом месте упала звезда и образовала воронку.
Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. По легенде, в этом месте упала звезда и образовала воронку.
Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около двухсот миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире. Ее длина 4,5 километра, но для туристов открыта лишь девятая часть.
Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около двухсот миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире. Ее длина 4,5 километра, но для туристов открыта лишь девятая часть.
Чаще всего гости увозят из Омана финики, говорит Дмитрий Калистров. А еще — халву, масла и благовония, серебряные изделия, пашмины и керамическую посуду.
Чаще всего гости увозят из Омана финики, говорит Дмитрий Калистров. А еще — халву, масла и благовония, серебряные изделия, пашмины и керамическую посуду.
Оман известен как мировой поставщик ладана.
В 1980-е на основе этого благовония, которое называют слезами Аллаха, здесь начали делать духи Amouage — 50 миллилитров стоят около 500 долларов. Их туристы тоже покупают на память.
Оман известен как мировой поставщик ладана.
В 1980-е на основе этого благовония, которое называют слезами Аллаха, здесь начали делать духи Amouage — 50 миллилитров стоят около 500 долларов. Их туристы тоже покупают на память.