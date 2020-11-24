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https://ria.ru/20201124/rosaviatsiya-1586085632.html
Росавиация выдала разрешение авиакомпании на полеты в две страны
Росавиация выдала разрешение авиакомпании на полеты в две страны
На сайте Росавиации опубликованы новые допуски на выполнение регулярных рейсов, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:50
2020-11-24T14:50
куда можно лететь
авиарейсы
самолеты
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На сайте Росавиации опубликованы новые допуски на выполнение регулярных рейсов, сообщает АТОР. Ведомство выдало разрешения на полеты по двум направлениям на Кубе и по двум – в Оман.Согласно тексту приказа, российская авиакомпания получила право выполнять по два рейса в неделю в аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клара. Сейчас на Кубу самолеты летают только в воздушную гавань Кайо-Коко.Правда, выданные допуски автоматически не означают, что перевозчик может приступить к работе. Для этого он еще должен будет получить согласования от российских и кубинских авиавластей. Также российская авиакомпания получила разрешение на регулярные рейсы в Оман. Два лайнера в неделю отправятся из Москвы в Сухар, а также четыре — из российской столицы в Салалу.
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оман
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куда можно лететь, авиарейсы, самолеты, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, оман, куба

Росавиация выдала разрешение авиакомпании на полеты в две страны

14:50 24.11.2020
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляжи Кайо Коко спустя два месяца после урагана "Ирма"
Пляжи Кайо Коко спустя два месяца после урагана Ирма - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На сайте Росавиации опубликованы новые допуски на выполнение регулярных рейсов, сообщает АТОР.
Ведомство выдало разрешения на полеты по двум направлениям на Кубе и по двум – в Оман.
Согласно тексту приказа, российская авиакомпания получила право выполнять по два рейса в неделю в аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клара. Сейчас на Кубу самолеты летают только в воздушную гавань Кайо-Коко.
Правда, выданные допуски автоматически не означают, что перевозчик может приступить к работе. Для этого он еще должен будет получить согласования от российских и кубинских авиавластей.
Также российская авиакомпания получила разрешение на регулярные рейсы в Оман. Два лайнера в неделю отправятся из Москвы в Сухар, а также четыре — из российской столицы в Салалу.
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Туризмкуда можно лететьавиарейсысамолетыТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваОманКуба
 
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