https://ria.ru/20201124/rosaviatsiya-1586085632.html

Росавиация выдала разрешение авиакомпании на полеты в две страны

Росавиация выдала разрешение авиакомпании на полеты в две страны

На сайте Росавиации опубликованы новые допуски на выполнение регулярных рейсов, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:50

2020-11-24T14:50

2020-11-24T14:50

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На сайте Росавиации опубликованы новые допуски на выполнение регулярных рейсов, сообщает АТОР. Ведомство выдало разрешения на полеты по двум направлениям на Кубе и по двум – в Оман.Согласно тексту приказа, российская авиакомпания получила право выполнять по два рейса в неделю в аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клара. Сейчас на Кубу самолеты летают только в воздушную гавань Кайо-Коко.Правда, выданные допуски автоматически не означают, что перевозчик может приступить к работе. Для этого он еще должен будет получить согласования от российских и кубинских авиавластей. Также российская авиакомпания получила разрешение на регулярные рейсы в Оман. Два лайнера в неделю отправятся из Москвы в Сухар, а также четыре — из российской столицы в Салалу.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

москва

оман

куба

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