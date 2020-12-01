https://ria.ru/20201201/oman-1587093616.html

Оман возобновил выдачу виз для организованных туристов

Оман возобновил выдачу виз для организованных туристов

Власти султаната Оман разрешили выдачу туристических виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм. Такое решение вынесла... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:59

2020-12-01T11:59

2020-12-01T11:59

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оман

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ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Власти султаната Оман разрешили выдачу туристических виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм. Такое решение вынесла Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщило Оманское агентство новостей ONA."Комиссия разрешила выдавать туристические визы на въезд в султанат с условием, что гости будут приезжать организованными группами со стороны гостиниц или турфирм", — говорится в тексте решения.Кроме того, комиссия распорядилась со 2 декабря отменить решение о сокращенном присутствии работников на рабочих мест в госучреждениях в связи с коронавирусом.Оман возобновил прерванные в марте из-за пандемии международные полеты из своего аэропорта с 1 октября. Но въехать в страну могли только ее подданные и иностранцы, имеющие действующий вид на жительство и рабочую визу.С начала эпидемии в Омане переболели коронавирусом более 123,6 тысячи человек, выздоровели более 115,2 тысячи, умерли 1423.

https://ria.ru/20200929/oman-1577955607.html

оман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, визы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, оман