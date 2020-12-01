Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201201/oman-1587093616.html
Оман возобновил выдачу виз для организованных туристов
Оман возобновил выдачу виз для организованных туристов
Власти султаната Оман разрешили выдачу туристических виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм. Такое решение вынесла... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:59
2020-12-01T11:59
туристы
визы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
оман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/10/1563401029_0:560:2640:2045_1400x0_80_0_0_bbe69756c977d9f56edda4a293ade2a5.jpg
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Власти султаната Оман разрешили выдачу туристических виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм. Такое решение вынесла Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщило Оманское агентство новостей ONA."Комиссия разрешила выдавать туристические визы на въезд в султанат с условием, что гости будут приезжать организованными группами со стороны гостиниц или турфирм", — говорится в тексте решения.Кроме того, комиссия распорядилась со 2 декабря отменить решение о сокращенном присутствии работников на рабочих мест в госучреждениях в связи с коронавирусом.Оман возобновил прерванные в марте из-за пандемии международные полеты из своего аэропорта с 1 октября. Но въехать в страну могли только ее подданные и иностранцы, имеющие действующий вид на жительство и рабочую визу.С начала эпидемии в Омане переболели коронавирусом более 123,6 тысячи человек, выздоровели более 115,2 тысячи, умерли 1423.
https://ria.ru/20200929/oman-1577955607.html
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/10/1563401029_0:67:2640:2047_1400x0_80_0_0_585fa28bf9fed189f862684b68b31253.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, визы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, оман

Оман возобновил выдачу виз для организованных туристов

11:59 01.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace IКоролевский дворец Омана
Королевский дворец Омана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace I
Читать ria.ru в
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Власти султаната Оман разрешили выдачу туристических виз для путешественников, въезжающих в страну по приглашению гостиниц или турфирм. Такое решение вынесла Высшая комиссия по мониторингу ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщило Оманское агентство новостей ONA.
"Комиссия разрешила выдавать туристические визы на въезд в султанат с условием, что гости будут приезжать организованными группами со стороны гостиниц или турфирм", — говорится в тексте решения.
Кроме того, комиссия распорядилась со 2 декабря отменить решение о сокращенном присутствии работников на рабочих мест в госучреждениях в связи с коронавирусом.
Оман возобновил прерванные в марте из-за пандемии международные полеты из своего аэропорта с 1 октября. Но въехать в страну могли только ее подданные и иностранцы, имеющие действующий вид на жительство и рабочую визу.
С начала эпидемии в Омане переболели коронавирусом более 123,6 тысячи человек, выздоровели более 115,2 тысячи, умерли 1423.
Побережье Маската - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 17:47Туризм
Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых в Омане
 
ТуризмтуристывизыКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмОман
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
Лента новостейМолния