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Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов

Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов - РИА Новости, 10.10.2023

Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов

Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:11

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2023-10-10T11:11

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года, сообщает Gulf Business.Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между ними по единой системе.Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди коллег достигнуто соглашение в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этого проекта, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы."Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику", – сказал он.Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб добавил, что страны Персидского залива переживают быстрый рост, а при совместных действиях и постоянной координации могут привлечь значительную часть мирового туристического рынка.Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран для них и так действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.

https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html

персидский залив

оман

оаэ

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кувейт

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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