https://ria.ru/20231010/viza-1901681539.html
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов - РИА Новости, 10.10.2023
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов
Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:11
2023-10-10T11:11
2023-10-10T11:11
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года, сообщает Gulf Business.Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между ними по единой системе.Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди коллег достигнуто соглашение в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этого проекта, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы."Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику", – сказал он.Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб добавил, что страны Персидского залива переживают быстрый рост, а при совместных действиях и постоянной координации могут привлечь значительную часть мирового туристического рынка.Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран для них и так действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, персидский залив, оман, оаэ, бахрейн, кувейт, саудовская аравия, катар, виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Персидский залив, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Виза
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов
Страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости
. Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года, сообщает
Gulf Business.
Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между ними по единой системе.
Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди коллег достигнуто соглашение в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этого проекта, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы.
"Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику", – сказал он.
Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб добавил, что страны Персидского залива переживают быстрый рост, а при совместных действиях и постоянной координации могут привлечь значительную часть мирового туристического рынка.
Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран для них и так действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар
– до 30 дней, в Оман
– до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт
можно получить только в посольстве в Москве
.
Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы