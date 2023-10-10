Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:11 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/viza-1901681539.html
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов - РИА Новости, 10.10.2023
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов
Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:11
2023-10-10T11:11
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
персидский залив
оман
оаэ
бахрейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835669718_0:132:3405:2047_1920x0_80_0_0_aa7fa98b19a0fc322c247de9a97e33f5.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года, сообщает Gulf Business.Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между ними по единой системе.Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди коллег достигнуто соглашение в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этого проекта, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы."Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику", – сказал он.Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб добавил, что страны Персидского залива переживают быстрый рост, а при совместных действиях и постоянной координации могут привлечь значительную часть мирового туристического рынка.Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран для них и так действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.
https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html
персидский залив
оман
оаэ
бахрейн
кувейт
саудовская аравия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835669718_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_8bbcf761c2fa007e55fbde4f1b36e2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, персидский залив, оман, оаэ, бахрейн, кувейт, саудовская аравия, катар, виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Персидский залив, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Виза
Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов

Страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу

© Фото : Unsplash / Julius YlsТуристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман
Туристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Unsplash / Julius Yls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министры туризма стран Персидского залива согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года, сообщает Gulf Business.
Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между ними по единой системе.
Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди коллег достигнуто соглашение в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этого проекта, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы.
"Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику", – сказал он.
Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб добавил, что страны Персидского залива переживают быстрый рост, а при совместных действиях и постоянной координации могут привлечь значительную часть мирового туристического рынка.
Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран для них и так действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.
Отдыхающие на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы
4 мая, 18:22
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПерсидский заливОманОАЭБахрейнКувейтСаудовская АравияКатарВиза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала