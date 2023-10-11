https://ria.ru/20231011/vizy-1902083704.html

Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы - РИА Новости, 11.10.2023

Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:35

2023-10-11T17:35

2023-10-11T20:32

туризм

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туризм

туристы

саудовская аравия

бахрейн

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий"."Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал чиновник.В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

https://ria.ru/20230911/vizy-1895454637.html

саудовская аравия

бахрейн

кувейт

оман

малайзия

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новости - туризм, туризм, туристы, саудовская аравия, бахрейн, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, кувейт, оман, малайзия, визы