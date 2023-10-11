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Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы - РИА Новости, 11.10.2023
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Туризм
 
17:35 11.10.2023 (обновлено: 20:32 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/vizy-1902083704.html
Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы
Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы - РИА Новости, 11.10.2023
Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы
Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:35
2023-10-11T20:32
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
саудовская аравия
бахрейн
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий"."Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал чиновник.В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.
https://ria.ru/20230911/vizy-1895454637.html
саудовская аравия
бахрейн
кувейт
оман
малайзия
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новости - туризм, туризм, туристы, саудовская аравия, бахрейн, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, кувейт, оман, малайзия, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Саудовская Аравия, Бахрейн, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Кувейт, Оман, Малайзия, Визы
Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

Россия может отменить турвизы с Малайзией и еще четырьмя странами в 2024 году

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".
"Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал чиновник.
В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран
11 сентября, 06:18
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСаудовская АравияБахрейнМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковКувейтОманМалайзияВизы
 
 
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