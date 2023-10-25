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Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября - РИА Новости, 25.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:18 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/puteshestviya-1904965386.html
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября
Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:18
2023-10-25T05:18
туризм
туризм
новости - туризм
египет
таиланд
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
катар
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали вылеты на пляжные курорты в период с 28 октября по 3 ноября. Турция, куда отправятся 27 процентов туристов, впервые уступила первое место Египту. Его выбирают 28 процентов путешественников.Каждый пятый отдыхающий отправится в Эмираты, каждый седьмой — в Таиланд, а каждый десятый намерен посетить российские города.Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.Египет — на втором месте. Бюджетный вариант отдыха там — от 123 тысяч рублей, причем гостиница будет работать по системе "все включено".Отдых на Шри-Ланке обойдется в сумму от 168 тысяч рублей на двоих. Минимальная стоимость отдыха в Индии — от 179 тысячи рублей, Таиланда — от 195 тысяч. Имея от 240 до 300 тысяч рублей на двоих можно отправиться на Мальдивы, Сейшелы, Кубу или Катар.
https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html
египет
таиланд
турция
катар
мальдивы
сейшельские острова
куба
шри-ланка
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туризм, новости - туризм, египет, таиланд, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), катар, мальдивы, сейшельские острова, куба, шри-ланка, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Таиланд, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Катар, Мальдивы, Сейшельские острова, Куба, Шри-Ланка, ОАЭ
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября

АТОР: в начале ноября пляжный отдых дешевле всего будет в ОАЭ

© iStock.com / Sergey SokolnikovПляж Ла Мер в Дубае
Пляж Ла Мер в Дубае - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / Sergey Sokolnikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации проанализировали вылеты на пляжные курорты в период с 28 октября по 3 ноября. Турция, куда отправятся 27 процентов туристов, впервые уступила первое место Египту. Его выбирают 28 процентов путешественников.
Каждый пятый отдыхающий отправится в Эмираты, каждый седьмой — в Таиланд, а каждый десятый намерен посетить российские города.
Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.
Египет — на втором месте. Бюджетный вариант отдыха там — от 123 тысяч рублей, причем гостиница будет работать по системе "все включено".
Отдых на Шри-Ланке обойдется в сумму от 168 тысяч рублей на двоих. Минимальная стоимость отдыха в Индии — от 179 тысячи рублей, Таиланда — от 195 тысяч. Имея от 240 до 300 тысяч рублей на двоих можно отправиться на Мальдивы, Сейшелы, Кубу или Катар.
Девушки на пляже Гоа - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
На Гоа — прямым рейсом. Правила отдыха на индийских пляжах
30 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетТаиландТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)КатарМальдивыСейшельские островаКубаШри-ЛанкаОАЭ
 
 
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