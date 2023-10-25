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Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября
Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:18
2023-10-25T05:18
2023-10-25T05:18
туризм
туризм
новости - туризм
египет
таиланд
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
катар
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали вылеты на пляжные курорты в период с 28 октября по 3 ноября. Турция, куда отправятся 27 процентов туристов, впервые уступила первое место Египту. Его выбирают 28 процентов путешественников.Каждый пятый отдыхающий отправится в Эмираты, каждый седьмой — в Таиланд, а каждый десятый намерен посетить российские города.Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.Египет — на втором месте. Бюджетный вариант отдыха там — от 123 тысяч рублей, причем гостиница будет работать по системе "все включено".Отдых на Шри-Ланке обойдется в сумму от 168 тысяч рублей на двоих. Минимальная стоимость отдыха в Индии — от 179 тысячи рублей, Таиланда — от 195 тысяч. Имея от 240 до 300 тысяч рублей на двоих можно отправиться на Мальдивы, Сейшелы, Кубу или Катар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, таиланд, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), катар, мальдивы, сейшельские острова, куба, шри-ланка, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Таиланд, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Катар, Мальдивы, Сейшельские острова, Куба, Шри-Ланка, ОАЭ
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября
АТОР: в начале ноября пляжный отдых дешевле всего будет в ОАЭ