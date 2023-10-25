https://ria.ru/20231025/puteshestviya-1904965386.html

Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября

Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале ноября

Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:18

2023-10-25T05:18

2023-10-25T05:18

туризм

туризм

новости - туризм

египет

таиланд

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

катар

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники возглавил Египет, за ним следуют Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали вылеты на пляжные курорты в период с 28 октября по 3 ноября. Турция, куда отправятся 27 процентов туристов, впервые уступила первое место Египту. Его выбирают 28 процентов путешественников.Каждый пятый отдыхающий отправится в Эмираты, каждый седьмой — в Таиланд, а каждый десятый намерен посетить российские города.Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.Египет — на втором месте. Бюджетный вариант отдыха там — от 123 тысяч рублей, причем гостиница будет работать по системе "все включено".Отдых на Шри-Ланке обойдется в сумму от 168 тысяч рублей на двоих. Минимальная стоимость отдыха в Индии — от 179 тысячи рублей, Таиланда — от 195 тысяч. Имея от 240 до 300 тысяч рублей на двоих можно отправиться на Мальдивы, Сейшелы, Кубу или Катар.

https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

египет

таиланд

турция

катар

мальдивы

сейшельские острова

куба

шри-ланка

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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