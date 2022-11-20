https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу

Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 20.11.2022

Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу

Раньше в этом ближневосточном эмирате останавливались лишь по пути в Африку или Азию. Однако к чемпионату мира по футболу страна преобразилась: построили новые... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:12

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Раньше в этом ближневосточном эмирате останавливались лишь по пути в Африку или Азию. Однако к чемпионату мира по футболу страна преобразилась: построили новые стадионы, курорты, музеи, развлекательные центры, рестораны. В Катаре ждут не только болельщиков, но и обычных туристов. Что там стоит посетить в первую очередь — в материале РИА Новости.Пляжи, музеи и небоскребы"Мы не ждали ничего особенного: понятно, что будет отличный пляжный отдых, восточный колорит. Но тем сильнее оказались впечатления", — признается туристка из Москвы Дарья Казакова. По ее словам, Доха — это архитектура будущего, но при этом город зеленый. "Загорая на белоснежном песке на берегу Персидского залива, любуешься небоскребами. А потом можно отправиться в музей современного искусства или в ресторан с отличным сервисом", — говорит она.Традиции и современность соседствуют на небольшой территории между пустыней и заливом.Прекрасные виды на район небоскребов West Bay открываются с набережной Корниш, куда туристы и местные жители выходят на променад. Неподалеку — Сук-Вакиф, колоритный восточный базар."Погуляйте по Hand made street, где умельцы выдувают из стекла игрушки, шьют подушки, пишут картины", — советует гид и владелец турфирмы Discover Amazing Doha Наталья Горяйнова. Тут же, на рынке, — сувениры. Например, минерал "роза пустыни" из песка и гипса, чья природная форма напоминает цветок, а также ткани, одежда, парфюмерия, специи.Здание Национального музея построили по проекту французского архитектора Жана Нувеля — автора Лувра в Абу-Даби в виде той самой "розы песков". В 11 галереях — залы естественной истории, керамики, костюмов, украшений, оружия бедуинов. А еще там один из самых дорогих ковров в мире. Шедевр, сотканный в XIX веке, расшит жемчужинами, украшен сапфирами, бриллиантами и изумрудами — более двух миллионов камней. В 2009-м его купили на аукционе почти за 5,5 миллиона долларов.В музее шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани, помимо редких монет и ковров, — впечатляющее собрание ретроавтомобилей. Все машины на ходу. Страстный коллекционер, шейх много путешествовал по миру, привозя домой раритеты.Футболка МарадоныК чемпионату мира в Катаре возвели несколько необычных стадионов, отметили в Qatar Tourism. Матч открытия пройдет на "Аль-Байте" — в форме бедуинского шатра. Финал — на стадионе "Лусаил". Арену Al Janoub бюро Захи Хадид спроектировало в виде арабской лодки доу, "974" — разборный — из указанного числа контейнеров (это телефонный код страны).Несколько месяцев назад открылся Музей олимпийского движения. На 19 тысячах квадратных метров — история спорта от античности до наших дней. Тут и олимпийские медали за 120 лет, и официальные плакаты Игр 1912 года, и футболка Марадоны, и отпечаток ноги Пеле.В отреставрированном Музее исламского искусства — древние рукописи, керамика, текстиль. В новых мультимедийных залах с помощью интерактивных технологий можно, например, осматривать обломки утонувших кораблей на морском дне, примерять виртуальные украшения.Все включеноВ "умном городе" Лусаиле на песчаном острове до 29 апреля — фестиваль Winter Wonderland. Посетители отдыхают на берегу моря: к их услугам — рестораны, кафе, игровые площадки и 50 аттракционов.Qetaifan Island North называют островом развлечений: плавучие отели, пляжные клубы и аквапарк с 36 аттракционами. Одна из достраиваемых горок 85 метров высотой — пока это мировой рекорд.На севере страны — курорт для кайтсерфинга Fuwairit Kite Beach. "Еще в этом году в Катаре открылся первый отель, работающий по системе "все включено", — Rixos Gulf Hotel Doha", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".Катар — отличный вариант для шопинга. Тут зона беспошлинной торговли и покупки выгоднее, чем, например, в ОАЭ, отметила представитель туроператора. За товарами всемирно известных марок отправляйтесь в Galeries Lafayette Doha или недавно открытый Place Vendome Mall — один из крупнейших торговых центров.Вкус ВостокаК чемпионату мира оборудовали более трех тысяч точек питания, предлагающих блюда всех стран — участников турнира, сообщили в Qatar Tourism.Местная кухня — в Jiwan рядом с Национальным музеем. В Saasna стоит попробовать мясной бульон и шафрановый пирог — это заведение находится в районе Мшейреб.На завтрак отправляйтесь в Shay Al Shomous на рынке Сук-Вакиф. Гостей обслуживает хозяйка ресторана — харизматичная Шамс Аль-Кассаби. Неподалеку — Parisa, где на стенах цветная плитка и зеркала, меню — традиционное иранское. А в марокканском Tajeen Restaurant в этом же квартале закажите хариру — суп.Французские тосты, багет и закрытые горячие бутерброды с трюфелем — в La Maison Martinez, выпечка — в Loleya Patisserie. Мексиканская уличная еда — в киоске Abocado, сделанном из школьного автобуса. Американский фастфуд — в Boston’s и Ted’s American Diners.Один из самых популярных ресторанов — Nobu — в отеле Four Seasons Doha на отдельном частном острове. Там принято заказывать суши и стейки. Японский ресторан Sora — по совместительству смотровая площадка: с 21-го этажа Park Hyatt Doha открывается панорамный вид на столицу.Испанские закуски тапас — в The Cellar при отеле Hyatt Regency Oryx Doha, популярный в Бразилии формат "чураскария", когда большие куски мяса подносят на шампурах, — в Ipanema Doha.Важные правилаАлкоголь в Катаре не запрещен, но торговля строго контролируется. Так, болельщикам на время чемпионата мира придется обойтись без пива на всех стадионах. Однако спиртное есть в ресторанах и барах при отелях. Эксперты отмечают рост интереса к Катару. Этим направлением интересуются в два раза чаще, подсчитали в OneTwoTrip. Билет на прямой рейс — от 60 тысяч рублей в одну сторону, уточнили в Tutu.ru. Можно сэкономить, если лететь с пересадкой, например, в Стамбуле. Тогда есть шанс уложиться в 25 тысяч.Организованные туристы предпочитают пятизвездочные отели, рассказали в Pac Group. Большинство отдыхающих — пары, семьи с детьми. Неделя в конце декабря вдвоем в "пятерке" — 166 тысяч с перелетом и завтраком.Речь о предновогодних датах, поскольку с 1 ноября для въезда в Катар необходимы билеты на матчи и оформленный паспорт болельщика — Hayya Card. Со 2 декабря понадобится только второй документ, а также подтверждение бронирования жилья и оплаченный взнос 500 риалов, объяснили в QatarTourism. Эти правила действуют до 23 декабря, а затем страна откроется для всех.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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