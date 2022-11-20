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Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 20.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу
Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 20.11.2022
Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу
Раньше в этом ближневосточном эмирате останавливались лишь по пути в Африку или Азию. Однако к чемпионату мира по футболу страна преобразилась: построили новые... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T08:00
2022-11-20T08:12
туризм
туризм
рестораны
достопримечательности
катар
доха
куда можно лететь
что посмотреть
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Раньше в этом ближневосточном эмирате останавливались лишь по пути в Африку или Азию. Однако к чемпионату мира по футболу страна преобразилась: построили новые стадионы, курорты, музеи, развлекательные центры, рестораны. В Катаре ждут не только болельщиков, но и обычных туристов. Что там стоит посетить в первую очередь — в материале РИА Новости.Пляжи, музеи и небоскребы"Мы не ждали ничего особенного: понятно, что будет отличный пляжный отдых, восточный колорит. Но тем сильнее оказались впечатления", — признается туристка из Москвы Дарья Казакова. По ее словам, Доха — это архитектура будущего, но при этом город зеленый. "Загорая на белоснежном песке на берегу Персидского залива, любуешься небоскребами. А потом можно отправиться в музей современного искусства или в ресторан с отличным сервисом", — говорит она.Традиции и современность соседствуют на небольшой территории между пустыней и заливом.Прекрасные виды на район небоскребов West Bay открываются с набережной Корниш, куда туристы и местные жители выходят на променад. Неподалеку — Сук-Вакиф, колоритный восточный базар."Погуляйте по Hand made street, где умельцы выдувают из стекла игрушки, шьют подушки, пишут картины", — советует гид и владелец турфирмы Discover Amazing Doha Наталья Горяйнова. Тут же, на рынке, — сувениры. Например, минерал "роза пустыни" из песка и гипса, чья природная форма напоминает цветок, а также ткани, одежда, парфюмерия, специи.Здание Национального музея построили по проекту французского архитектора Жана Нувеля — автора Лувра в Абу-Даби в виде той самой "розы песков". В 11 галереях — залы естественной истории, керамики, костюмов, украшений, оружия бедуинов. А еще там один из самых дорогих ковров в мире. Шедевр, сотканный в XIX веке, расшит жемчужинами, украшен сапфирами, бриллиантами и изумрудами — более двух миллионов камней. В 2009-м его купили на аукционе почти за 5,5 миллиона долларов.В музее шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани, помимо редких монет и ковров, — впечатляющее собрание ретроавтомобилей. Все машины на ходу. Страстный коллекционер, шейх много путешествовал по миру, привозя домой раритеты.Футболка МарадоныК чемпионату мира в Катаре возвели несколько необычных стадионов, отметили в Qatar Tourism. Матч открытия пройдет на "Аль-Байте" — в форме бедуинского шатра. Финал — на стадионе "Лусаил". Арену Al Janoub бюро Захи Хадид спроектировало в виде арабской лодки доу, "974" — разборный — из указанного числа контейнеров (это телефонный код страны).Несколько месяцев назад открылся Музей олимпийского движения. На 19 тысячах квадратных метров — история спорта от античности до наших дней. Тут и олимпийские медали за 120 лет, и официальные плакаты Игр 1912 года, и футболка Марадоны, и отпечаток ноги Пеле.В отреставрированном Музее исламского искусства — древние рукописи, керамика, текстиль. В новых мультимедийных залах с помощью интерактивных технологий можно, например, осматривать обломки утонувших кораблей на морском дне, примерять виртуальные украшения.Все включеноВ "умном городе" Лусаиле на песчаном острове до 29 апреля — фестиваль Winter Wonderland. Посетители отдыхают на берегу моря: к их услугам — рестораны, кафе, игровые площадки и 50 аттракционов.Qetaifan Island North называют островом развлечений: плавучие отели, пляжные клубы и аквапарк с 36 аттракционами. Одна из достраиваемых горок 85 метров высотой — пока это мировой рекорд.На севере страны — курорт для кайтсерфинга Fuwairit Kite Beach. "Еще в этом году в Катаре открылся первый отель, работающий по системе "все включено", — Rixos Gulf Hotel Doha", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".Катар — отличный вариант для шопинга. Тут зона беспошлинной торговли и покупки выгоднее, чем, например, в ОАЭ, отметила представитель туроператора. За товарами всемирно известных марок отправляйтесь в Galeries Lafayette Doha или недавно открытый Place Vendome Mall — один из крупнейших торговых центров.Вкус ВостокаК чемпионату мира оборудовали более трех тысяч точек питания, предлагающих блюда всех стран — участников турнира, сообщили в Qatar Tourism.Местная кухня — в Jiwan рядом с Национальным музеем. В Saasna стоит попробовать мясной бульон и шафрановый пирог — это заведение находится в районе Мшейреб.На завтрак отправляйтесь в Shay Al Shomous на рынке Сук-Вакиф. Гостей обслуживает хозяйка ресторана — харизматичная Шамс Аль-Кассаби. Неподалеку — Parisa, где на стенах цветная плитка и зеркала, меню — традиционное иранское. А в марокканском Tajeen Restaurant в этом же квартале закажите хариру — суп.Французские тосты, багет и закрытые горячие бутерброды с трюфелем — в La Maison Martinez, выпечка — в Loleya Patisserie. Мексиканская уличная еда — в киоске Abocado, сделанном из школьного автобуса. Американский фастфуд — в Boston’s и Ted’s American Diners.Один из самых популярных ресторанов — Nobu — в отеле Four Seasons Doha на отдельном частном острове. Там принято заказывать суши и стейки. Японский ресторан Sora — по совместительству смотровая площадка: с 21-го этажа Park Hyatt Doha открывается панорамный вид на столицу.Испанские закуски тапас — в The Cellar при отеле Hyatt Regency Oryx Doha, популярный в Бразилии формат "чураскария", когда большие куски мяса подносят на шампурах, — в Ipanema Doha.Важные правилаАлкоголь в Катаре не запрещен, но торговля строго контролируется. Так, болельщикам на время чемпионата мира придется обойтись без пива на всех стадионах. Однако спиртное есть в ресторанах и барах при отелях. Эксперты отмечают рост интереса к Катару. Этим направлением интересуются в два раза чаще, подсчитали в OneTwoTrip. Билет на прямой рейс — от 60 тысяч рублей в одну сторону, уточнили в Tutu.ru. Можно сэкономить, если лететь с пересадкой, например, в Стамбуле. Тогда есть шанс уложиться в 25 тысяч.Организованные туристы предпочитают пятизвездочные отели, рассказали в Pac Group. Большинство отдыхающих — пары, семьи с детьми. Неделя в конце декабря вдвоем в "пятерке" — 166 тысяч с перелетом и завтраком.Речь о предновогодних датах, поскольку с 1 ноября для въезда в Катар необходимы билеты на матчи и оформленный паспорт болельщика — Hayya Card. Со 2 декабря понадобится только второй документ, а также подтверждение бронирования жилья и оплаченный взнос 500 риалов, объяснили в QatarTourism. Эти правила действуют до 23 декабря, а затем страна откроется для всех.
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Мария Селиванова
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туризм, рестораны, достопримечательности, катар, доха, куда можно лететь, что посмотреть , маршруты - туризм, впечатления - туризм
Туризм, Туризм, Рестораны, Достопримечательности, Катар, Доха, куда можно лететь, что посмотреть , Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм
08:00 20.11.2022 (обновлено: 08:12 20.11.2022)
 

Новый Катар. Чем страна удивит туристов после чемпионата мира по футболу

© Фото : предоставлено Qatar TourismНациональный музей Катара
Национальный музей Катара - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Раньше в этом ближневосточном эмирате останавливались лишь по пути в Африку или Азию. Однако к чемпионату мира по футболу страна преобразилась: построили новые стадионы, курорты, музеи, развлекательные центры, рестораны. В Катаре ждут не только болельщиков, но и обычных туристов. Что там стоит посетить в первую очередь — в материале РИА Новости.

Пляжи, музеи и небоскребы

"Мы не ждали ничего особенного: понятно, что будет отличный пляжный отдых, восточный колорит. Но тем сильнее оказались впечатления", — признается туристка из Москвы Дарья Казакова.
По ее словам, Доха — это архитектура будущего, но при этом город зеленый. "Загорая на белоснежном песке на берегу Персидского залива, любуешься небоскребами. А потом можно отправиться в музей современного искусства или в ресторан с отличным сервисом", — говорит она.
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Новая пляжная зона West Bay North Beach
Катар. Новая пляжная зона West Bay North Beach - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Катар. Новая пляжная зона West Bay North Beach
Традиции и современность соседствуют на небольшой территории между пустыней и заливом.
Прекрасные виды на район небоскребов West Bay открываются с набережной Корниш, куда туристы и местные жители выходят на променад. Неподалеку — Сук-Вакиф, колоритный восточный базар.
© Фото : предоставлено Qatar TourismНациональный музей Катара
Национальный музей Катара
1 из 3
Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Вид на Доху и Национальный музей Катара

Вид на город Доха и Национальный музей Катара
2 из 3

Вид на Доху и Национальный музей Катара

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismНациональный музей Катара
Национальный музей Катара
3 из 3
Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 3
Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 3

Вид на Доху и Национальный музей Катара

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 3
Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
"Погуляйте по Hand made street, где умельцы выдувают из стекла игрушки, шьют подушки, пишут картины", — советует гид и владелец турфирмы Discover Amazing Doha Наталья Горяйнова. Тут же, на рынке, — сувениры. Например, минерал "роза пустыни" из песка и гипса, чья природная форма напоминает цветок, а также ткани, одежда, парфюмерия, специи.
Здание Национального музея построили по проекту французского архитектора Жана Нувеля — автора Лувра в Абу-Даби в виде той самой "розы песков".
В 11 галереях — залы естественной истории, керамики, костюмов, украшений, оружия бедуинов. А еще там один из самых дорогих ковров в мире. Шедевр, сотканный в XIX веке, расшит жемчужинами, украшен сапфирами, бриллиантами и изумрудами — более двух миллионов камней. В 2009-м его купили на аукционе почти за 5,5 миллиона долларов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Рынок Сук-Вакиф в Дохе

Рынок Сук Вакиф в Дохе
1 из 3

Рынок Сук-Вакиф в Дохе

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катар. На рынке Сук-Вакиф

Катар. На рынке Сук-Вакиф
2 из 3

Катар. На рынке Сук-Вакиф

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Рынок Сук-Вакиф
Катар. Рынок Сук-Вакиф
3 из 3
Катар. Рынок Сук-Вакиф
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 3

Рынок Сук-Вакиф в Дохе

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Катар. На рынке Сук-Вакиф

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 3
Катар. Рынок Сук-Вакиф
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
В музее шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани, помимо редких монет и ковров, — впечатляющее собрание ретроавтомобилей. Все машины на ходу. Страстный коллекционер, шейх много путешествовал по миру, привозя домой раритеты.
© Фото : предоставлено Qatar TourismВыставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
Выставка Краткий обзор Катарского автомобильного музея
1 из 2
Выставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismВыставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
Выставка Краткий обзор Катарского автомобильного музея
2 из 2
Выставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 2
Выставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 2
Выставка "Краткий обзор Катарского автомобильного музея"
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Футболка Марадоны

К чемпионату мира в Катаре возвели несколько необычных стадионов, отметили в Qatar Tourism. Матч открытия пройдет на "Аль-Байте" — в форме бедуинского шатра. Финал — на стадионе "Лусаил".
Арену Al Janoub бюро Захи Хадид спроектировало в виде арабской лодки доу, "974" — разборный — из указанного числа контейнеров (это телефонный код страны).
© Фото предоставлено Qatar Tourism

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

Стадион Эль-Байт в Эль-Хауре
1 из 6

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
© Фото предоставлено Qatar Tourism

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

Стадион Эль-Байт в Эль-Хауре
2 из 6

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
© Фото предоставлено Qatar TourismНациональный стадион в Лусаиле
Национальный стадион в Лусаиле
3 из 6
Национальный стадион в Лусаиле
© Фото предоставлено Qatar Tourism
© Фото предоставлено Qatar Tourism

Стадион "Эль-Джануб" в Эль-Вакре

Стадион Эль-Джануб в Эль Вакре
4 из 6

Стадион "Эль-Джануб" в Эль-Вакре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
© Фото предоставлено Qatar Tourism

Стадион "974" в Дохе

Стадион 974 в Дохе
5 из 6

Стадион "974" в Дохе

© Фото предоставлено Qatar Tourism
© Фото предоставлено Qatar Tourism

Стадион "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне

Стадион Ахмед бин Али в Эр-Райяне
6 из 6

Стадион "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне

© Фото предоставлено Qatar Tourism
1 из 6

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
2 из 6

Стадион "Аль-Байт" в Эль-Хауре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
3 из 6
Национальный стадион в Лусаиле
© Фото предоставлено Qatar Tourism
4 из 6

Стадион "Эль-Джануб" в Эль-Вакре

© Фото предоставлено Qatar Tourism
5 из 6

Стадион "974" в Дохе

© Фото предоставлено Qatar Tourism
6 из 6

Стадион "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне

© Фото предоставлено Qatar Tourism
Несколько месяцев назад открылся Музей олимпийского движения. На 19 тысячах квадратных метров — история спорта от античности до наших дней.
Тут и олимпийские медали за 120 лет, и официальные плакаты Игр 1912 года, и футболка Марадоны, и отпечаток ноги Пеле.
© Фото : предоставлено Qatar TourismМузей олимпийского движения и спорта в Катаре
Музей олимпийского движения и спорта в Катаре - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Музей олимпийского движения и спорта в Катаре
В отреставрированном Музее исламского искусства — древние рукописи, керамика, текстиль. В новых мультимедийных залах с помощью интерактивных технологий можно, например, осматривать обломки утонувших кораблей на морском дне, примерять виртуальные украшения.

Все включено

В "умном городе" Лусаиле на песчаном острове до 29 апреля — фестиваль Winter Wonderland. Посетители отдыхают на берегу моря: к их услугам — рестораны, кафе, игровые площадки и 50 аттракционов.
© Фото : предоставлено Qatar TourismWinter Wonderland в Катаре
Winter Wonderland в Катаре - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Winter Wonderland в Катаре
Qetaifan Island North называют островом развлечений: плавучие отели, пляжные клубы и аквапарк с 36 аттракционами. Одна из достраиваемых горок 85 метров высотой — пока это мировой рекорд.
На севере страны — курорт для кайтсерфинга Fuwairit Kite Beach. "Еще в этом году в Катаре открылся первый отель, работающий по системе "все включено", — Rixos Gulf Hotel Doha", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".
© Фото : предоставлено Qatar TourismКайтсерфинг в Катаре
Кайтсерфинг в Катаре
1 из 4
Кайтсерфинг в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катар. Курорт для занятий кайтсерфингом Fuwairit Kite Beach

Катар. Курорт для занятий кайт-серфингом Fuwairit Kite Beach
2 из 4

Катар. Курорт для занятий кайтсерфингом Fuwairit Kite Beach

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Торговый центр в Qetaifan Island North
Катар. Торговый центр в Qetaifan Island North
3 из 4
Катар. Торговый центр в Qetaifan Island North
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катар. Galeries Lafayette Doha

Катар. Galleries Lafayette Doha
4 из 4

Катар. Galeries Lafayette Doha

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 4
Кайтсерфинг в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 4

Катар. Курорт для занятий кайтсерфингом Fuwairit Kite Beach

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 4
Катар. Торговый центр в Qetaifan Island North
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
4 из 4

Катар. Galeries Lafayette Doha

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Катар — отличный вариант для шопинга. Тут зона беспошлинной торговли и покупки выгоднее, чем, например, в ОАЭ, отметила представитель туроператора.
За товарами всемирно известных марок отправляйтесь в Galeries Lafayette Doha или недавно открытый Place Vendome Mall — один из крупнейших торговых центров.

Вкус Востока

К чемпионату мира оборудовали более трех тысяч точек питания, предлагающих блюда всех стран — участников турнира, сообщили в Qatar Tourism.
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Shay Al Shomous на рынке Сук-Вакиф
Катар. Shay AlShomous на рынке Сук-Вакиф - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Катар. Shay Al Shomous на рынке Сук-Вакиф
Местная кухня — в Jiwan рядом с Национальным музеем. В Saasna стоит попробовать мясной бульон и шафрановый пирог — это заведение находится в районе Мшейреб.
На завтрак отправляйтесь в Shay Al Shomous на рынке Сук-Вакиф. Гостей обслуживает хозяйка ресторана — харизматичная Шамс Аль-Кассаби. Неподалеку — Parisa, где на стенах цветная плитка и зеркала, меню — традиционное иранское. А в марокканском Tajeen Restaurant в этом же квартале закажите хариру — суп.
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Ресторан Jiwan в здании Национального музея Катара в Дохе

Ресторан Jiwan в здании Национального музея Катара в Дохе
1 из 4

Ресторан Jiwan в здании Национального музея Катара в Дохе

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Десерты в ресторане Loleya Patisserie
Катар. Десерты в ресторане Loleya Patisserie
2 из 4
Катар. Десерты в ресторане Loleya Patisserie
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. В ресторане в La Maison Martinez
Катар. В ресторане в La Maison Martinez
3 из 4
Катар. В ресторане в La Maison Martinez
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катарские блюда

Катар
4 из 4

Катарские блюда

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 4

Ресторан Jiwan в здании Национального музея Катара в Дохе

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 4
Катар. Десерты в ресторане Loleya Patisserie
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 4
Катар. В ресторане в La Maison Martinez
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
4 из 4

Катарские блюда

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Французские тосты, багет и закрытые горячие бутерброды с трюфелем — в La Maison Martinez, выпечка — в Loleya Patisserie. Мексиканская уличная еда — в киоске Abocado, сделанном из школьного автобуса. Американский фастфуд — в Boston’s и Ted’s American Diners.
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. В ресторане иранской кухни Parisa
Катар. В ресторане иранской кухни Parisa
1 из 4
Катар. В ресторане иранской кухни Parisa
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. В ресторане бразильской кухни Ipanema Doha
Катар. В ресторане бразильской кухни Ipanema Doha
2 из 4
Катар. В ресторане бразильской кухни Ipanema Doha
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Японский ресторан Nobu в Дохе

Японский ресторан Nobu в Дохе
3 из 4

Японский ресторан Nobu в Дохе

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismРесторан испанской кухни The Cellar в Катаре
Ресторан испанской кухни The Cellar в Катаре
4 из 4
Ресторан испанской кухни The Cellar в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 4
Катар. В ресторане иранской кухни Parisa
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 4
Катар. В ресторане бразильской кухни Ipanema Doha
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 4

Японский ресторан Nobu в Дохе

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
4 из 4
Ресторан испанской кухни The Cellar в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Один из самых популярных ресторанов — Nobu — в отеле Four Seasons Doha на отдельном частном острове. Там принято заказывать суши и стейки. Японский ресторан Sora — по совместительству смотровая площадка: с 21-го этажа Park Hyatt Doha открывается панорамный вид на столицу.
Испанские закуски тапас — в The Cellar при отеле Hyatt Regency Oryx Doha, популярный в Бразилии формат "чураскария", когда большие куски мяса подносят на шампурах, — в Ipanema Doha.

Важные правила

Алкоголь в Катаре не запрещен, но торговля строго контролируется. Так, болельщикам на время чемпионата мира придется обойтись без пива на всех стадионах. Однако спиртное есть в ресторанах и барах при отелях.
Эксперты отмечают рост интереса к Катару. Этим направлением интересуются в два раза чаще, подсчитали в OneTwoTrip. Билет на прямой рейс — от 60 тысяч рублей в одну сторону, уточнили в Tutu.ru. Можно сэкономить, если лететь с пересадкой, например, в Стамбуле. Тогда есть шанс уложиться в 25 тысяч.
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Искусственный остров Жемчужина Катара

Искусственный остров Жемчужина Катара
1 из 4

Искусственный остров Жемчужина Катара

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар. Тематический парк развлечений для всей семьи Quest
Катар. Тематический парк развлечений для всей семьи Quest
2 из 4
Катар. Тематический парк развлечений для всей семьи Quest
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismОстров Аль-Хор с мангровыми зарослями (Пурпурный остров)
Остров Аль-Хор с мангровыми зарослями (Пурпурный остров)
3 из 4
Остров Аль-Хор с мангровыми зарослями (Пурпурный остров)
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar TourismВерблюды в Катаре
Верблюды в Катаре
4 из 4
Верблюды в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
1 из 4

Искусственный остров Жемчужина Катара

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
2 из 4
Катар. Тематический парк развлечений для всей семьи Quest
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
3 из 4
Остров Аль-Хор с мангровыми зарослями (Пурпурный остров)
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
4 из 4
Верблюды в Катаре
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Организованные туристы предпочитают пятизвездочные отели, рассказали в Pac Group. Большинство отдыхающих — пары, семьи с детьми. Неделя в конце декабря вдвоем в "пятерке" — 166 тысяч с перелетом и завтраком.
Речь о предновогодних датах, поскольку с 1 ноября для въезда в Катар необходимы билеты на матчи и оформленный паспорт болельщика — Hayya Card. Со 2 декабря понадобится только второй документ, а также подтверждение бронирования жилья и оплаченный взнос 500 риалов, объяснили в QatarTourism. Эти правила действуют до 23 декабря, а затем страна откроется для всех.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00Туризм
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
 
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