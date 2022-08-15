https://ria.ru/20220815/katar-1809604849.html

Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика

Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика - РИА Новости, 15.08.2022

Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика

Иностранцы, не обладающие видом на жительство в Катаре, с начала ноября не смогут въехать в это государство без наличия удостоверения болельщика чемпионата мира РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:30

2022-08-15T11:30

2022-08-15T11:31

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ДОХА, 15 авг — РИА Новости. Иностранцы, не обладающие видом на жительство в Катаре, с начала ноября не смогут въехать в это государство без наличия удостоверения болельщика чемпионата мира по футболу, или Hayya card, сообщил исполнительный директор платформы Hayya Саид аль-Кувари в эфире Al-Kass TV."Одно из важнейших условий ее оформления — получение билета на матчи чемпионата мира", — отметил он.По его словам, иностранным болельщикам необходимо приобрести билеты, а также обеспечить себя жильем, чтобы подать заявку на получение карты Hayya. Она даст гостям право на пребывание на территории страны до 23 января. При этом спикер уточнил, что катарские подданные и резиденты с рабочей визой могут свободно выезжать из страны и въезжать в нее без удостоверения болельщика в течение этого периода.Что касается болельщиков из соседних стран, которые хотят приехать в Катар и вернуться обратно в тот же день: такая возможность, пояснил аль-Кувари, будет доступна через специальную платформу, которую должны обеспечивать сервисные центры, выпускающие Hayya card.Катар примет чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря. Ожидается, что первый в арабском мире мундиаль соберет в Катаре более 1,7 миллиона болельщиков.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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