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Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика
Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика - РИА Новости, 15.08.2022
Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика
Иностранцы, не обладающие видом на жительство в Катаре, с начала ноября не смогут въехать в это государство без наличия удостоверения болельщика чемпионата мира РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:30
2022-08-15T11:30
2022-08-15T11:31
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ДОХА, 15 авг — РИА Новости. Иностранцы, не обладающие видом на жительство в Катаре, с начала ноября не смогут въехать в это государство без наличия удостоверения болельщика чемпионата мира по футболу, или Hayya card, сообщил исполнительный директор платформы Hayya Саид аль-Кувари в эфире Al-Kass TV."Одно из важнейших условий ее оформления — получение билета на матчи чемпионата мира", — отметил он.По его словам, иностранным болельщикам необходимо приобрести билеты, а также обеспечить себя жильем, чтобы подать заявку на получение карты Hayya. Она даст гостям право на пребывание на территории страны до 23 января. При этом спикер уточнил, что катарские подданные и резиденты с рабочей визой могут свободно выезжать из страны и въезжать в нее без удостоверения болельщика в течение этого периода.Что касается болельщиков из соседних стран, которые хотят приехать в Катар и вернуться обратно в тот же день: такая возможность, пояснил аль-Кувари, будет доступна через специальную платформу, которую должны обеспечивать сервисные центры, выпускающие Hayya card.Катар примет чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря. Ожидается, что первый в арабском мире мундиаль соберет в Катаре более 1,7 миллиона болельщиков.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, катар, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Катар, Новости - Туризм, туристы
11:30 15.08.2022 (обновлено: 11:31 15.08.2022)
Катар с ноября закроет границы для туристов без паспорта болельщика
Катар с ноября смогут посещать туристы с документом болельщика чемпионата мира по футболу
ДОХА, 15 авг — РИА Новости. Иностранцы, не обладающие видом на жительство в Катаре, с начала ноября не смогут въехать в это государство без наличия удостоверения болельщика чемпионата мира по футболу, или Hayya card, сообщил исполнительный директор платформы Hayya Саид аль-Кувари в эфире Al-Kass TV.
"Одно из важнейших условий ее оформления — получение билета на матчи чемпионата мира", — отметил он.
По его словам, иностранным болельщикам необходимо приобрести билеты, а также обеспечить себя жильем, чтобы подать заявку на получение карты Hayya. Она даст гостям право на пребывание на территории страны до 23 января. При этом спикер уточнил, что катарские подданные и резиденты с рабочей визой могут свободно выезжать из страны и въезжать в нее без удостоверения болельщика в течение этого периода.
Что касается болельщиков из соседних стран, которые хотят приехать в Катар и вернуться обратно в тот же день: такая возможность, пояснил аль-Кувари, будет доступна через специальную платформу, которую должны обеспечивать сервисные центры, выпускающие Hayya card.
Катар примет чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря. Ожидается, что первый в арабском мире мундиаль соберет в Катаре более 1,7 миллиона болельщиков.