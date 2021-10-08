Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов

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Иностранцы прилетают в международный аэропорт Хамад.

Воздушная гавань в получасе езды от Дохи. Ее самый примечательный объект — семиметровый плюшевый желтый медведь с лампой на голове. Его сделал швейцарский художник Урс Фишер, а потом купил на аукционе представитель королевской семьи Катара.

Кроме большой зоны дьюти-фри, в этом оазисе в пустыне есть бассейн, спа-центры, тренажерные залы, галерея современного искусства.