Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов
Иностранцы прилетают в международный аэропорт Хамад.
Воздушная гавань в получасе езды от Дохи. Ее самый примечательный объект — семиметровый плюшевый желтый медведь с лампой на голове. Его сделал швейцарский художник Урс Фишер, а потом купил на аукционе представитель королевской семьи Катара.
Кроме большой зоны дьюти-фри, в этом оазисе в пустыне есть бассейн, спа-центры, тренажерные залы, галерея современного искусства.
Иностранцы прилетают в международный аэропорт Хамад.
Воздушная гавань в получасе езды от Дохи. Ее самый примечательный объект — семиметровый плюшевый желтый медведь с лампой на голове. Его сделал швейцарский художник Урс Фишер, а потом купил на аукционе представитель королевской семьи Катара.
Кроме большой зоны дьюти-фри, в этом оазисе в пустыне есть бассейн, спа-центры, тренажерные залы, галерея современного искусства.
В 2022-м в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.
Страна планирует принять более 1,5 миллиона болельщиков и готова показывать культурные, спортивные и исторические достопримечательности.
В 2022-м в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.
Страна планирует принять более 1,5 миллиона болельщиков и готова показывать культурные, спортивные и исторические достопримечательности.
Одна из главных достопримечательностей Дохи — набережная Корниш. С нее открываются прекрасные виды на залив с многочисленными корабликами и на район небоскребов West Bay.
Там живописные парковые зоны, кофейни, спортплощадки и даже солнечные колонки для подзарядки гаджетов.
В этой зоне можно купить свежайшую рыбу или арендовать лодку и прокатиться по Персидскому заливу.
Пешеходы могут не бояться спортсменов, гоняющих на роликах и велосипедах. Такой вид досуга в этом месте запрещен.
Одна из главных достопримечательностей Дохи — набережная Корниш. С нее открываются прекрасные виды на залив с многочисленными корабликами и на район небоскребов West Bay.
Там живописные парковые зоны, кофейни, спортплощадки и даже солнечные колонки для подзарядки гаджетов.
В этой зоне можно купить свежайшую рыбу или арендовать лодку и прокатиться по Персидскому заливу.
Пешеходы могут не бояться спортсменов, гоняющих на роликах и велосипедах. Такой вид досуга в этом месте запрещен.
Катар — мусульманская страна, в ней действуют определенные правила: рукав должен закрывать локоть, а юбка — колени, никаких декольте, алкоголя в свободной продаже нет.
Стоит добраться до мечети Аль-Хувейр — крупнейшей в стране. Ее построили в середине прошлого века недалеко от набережной Корниш.
Бело-зеленая, со множеством небольших куполов и одним минаретом, вечером в лучах подсветки она словно парит над землей.
Внутри — мозаики и расписной потолок. Правда, увидеть эту красоту могут только мусульмане, остальным вход запрещен.
Катар — мусульманская страна, в ней действуют определенные правила: рукав должен закрывать локоть, а юбка — колени, никаких декольте, алкоголя в свободной продаже нет.
Стоит добраться до мечети Аль-Хувейр — крупнейшей в стране. Ее построили в середине прошлого века недалеко от набережной Корниш.
Бело-зеленая, со множеством небольших куполов и одним минаретом, вечером в лучах подсветки она словно парит над землей.
Внутри — мозаики и расписной потолок. Правда, увидеть эту красоту могут только мусульмане, остальным вход запрещен.
Рынок Сук-Вакиф также расположен неподалеку от набережной Корниш.
На территории нескольких кварталов царит атмосфера традиционного восточного базара, где можно купить все что угодно — специи, ткани, одежду, сувениры, парфюмерию, рассказывает гид Мария Сергеева. Здесь еще есть птичий рынок, отель и кинотеатр.
Местные жители заходят на Сук-Вакиф, чтобы посидеть в кафе арабской кухни или по выходным посмотреть выступления артистов.
Рынок Сук-Вакиф также расположен неподалеку от набережной Корниш.
На территории нескольких кварталов царит атмосфера традиционного восточного базара, где можно купить все что угодно — специи, ткани, одежду, сувениры, парфюмерию, рассказывает гид Мария Сергеева. Здесь еще есть птичий рынок, отель и кинотеатр.
Местные жители заходят на Сук-Вакиф, чтобы посидеть в кафе арабской кухни или по выходным посмотреть выступления артистов.
Башня Эспайр Тауэр — самое высокое сооружение Катара. Созданная из стальных ячеек и стекла, она возносится над землей на 318 метров. Внутри — гостиница, бассейн, музей спорта, кафе. Там же — единственный в городе ресторан, который вращается вокруг своей оси. Панорамный вид на город — с любого ракурса.
Башня Эспайр Тауэр — самое высокое сооружение Катара. Созданная из стальных ячеек и стекла, она возносится над землей на 318 метров. Внутри — гостиница, бассейн, музей спорта, кафе. Там же — единственный в городе ресторан, который вращается вокруг своей оси. Панорамный вид на город — с любого ракурса.
Еще одна узнаваемая достопримечательность Дохи — Катарская национальная библиотека. Ее здание, спроектированное знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом, напоминает космический корабль.
Она создана как одна огромная комната площадью 42 тысячи квадратных метров. Таким образом, посетители могут видеть сразу все издания — их более миллиона.
Между мраморными стеллажами — зоны для чтения, рассчитанные на несколько тысяч гостей.
Еще одна узнаваемая достопримечательность Дохи — Катарская национальная библиотека. Ее здание, спроектированное знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом, напоминает космический корабль.
Она создана как одна огромная комната площадью 42 тысячи квадратных метров. Таким образом, посетители могут видеть сразу все издания — их более миллиона.
Между мраморными стеллажами — зоны для чтения, рассчитанные на несколько тысяч гостей.
Необычное строение в Дохе — Национальный музей Катара. Он построен по проекту французского архитектора Жана Нувеля в виде символа пустыни — песчаной розы.
Внутри — 11 галерей длиной полтора километра. Там разместились залы естественной истории страны, предметы быта бедуинов, экспонаты, рассказывающие о периоде создания государства, открытия запасов нефти и о современности.
А еще там есть коллекция самого дорогого жемчуга в мире, рассказывает гид Наталия Андре.
Необычное строение в Дохе — Национальный музей Катара. Он построен по проекту французского архитектора Жана Нувеля в виде символа пустыни — песчаной розы.
Внутри — 11 галерей длиной полтора километра. Там разместились залы естественной истории страны, предметы быта бедуинов, экспонаты, рассказывающие о периоде создания государства, открытия запасов нефти и о современности.
А еще там есть коллекция самого дорогого жемчуга в мире, рассказывает гид Наталия Андре.
В коллекции частного музея шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани более 15 тысяч экспонатов, среди которых — арт-объекты, оружие, предметы быта.
Там можно увидеть сотканный одной нитью двусторонний персидский ковер, самое миниатюрное издание Корана, коллекцию ретроавтомобилей.
В коллекции частного музея шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани более 15 тысяч экспонатов, среди которых — арт-объекты, оружие, предметы быта.
Там можно увидеть сотканный одной нитью двусторонний персидский ковер, самое миниатюрное издание Корана, коллекцию ретроавтомобилей.
В Музее исламского искусства хранятся древние рукописи, керамика, текстиль. Самые ценные экспонаты датируются VIII веком.
Эту коллекцию исламских артефактов считают одной из самых полных в мире. Предметы находили в Египте, Иране, Ираке, Испании, Турции, Индии.
Интересно, что общего освещения в залах нет, экспонаты подсвечены направленными лучами, что создает таинственную атмосферу.
В здании также расположены исследовательский институт и библиотека.
Этот музей обязательно нужно посетить — правда, пока он закрыт, уточняет Мария Сергеева.
В Музее исламского искусства хранятся древние рукописи, керамика, текстиль. Самые ценные экспонаты датируются VIII веком.
Эту коллекцию исламских артефактов считают одной из самых полных в мире. Предметы находили в Египте, Иране, Ираке, Испании, Турции, Индии.
Интересно, что общего освещения в залах нет, экспонаты подсвечены направленными лучами, что создает таинственную атмосферу.
В здании также расположены исследовательский институт и библиотека.
Этот музей обязательно нужно посетить — правда, пока он закрыт, уточняет Мария Сергеева.
Культурная деревня Катара — замечательное место для прогулок, рассказывает Мария Сергеева.
Здесь множество ресторанов, галерей, Голубая мечеть, Золотая мечеть, амфитеатр, оперный театр. Еще часто проводят фестивали и концерты, а также показывают фильмы — в том числе и под открытым небом.
Культурная деревня Катара — замечательное место для прогулок, рассказывает Мария Сергеева.
Здесь множество ресторанов, галерей, Голубая мечеть, Золотая мечеть, амфитеатр, оперный театр. Еще часто проводят фестивали и концерты, а также показывают фильмы — в том числе и под открытым небом.
Катар с трех сторон омывают воды Персидского залива, но это не самое популярное место для пляжного отдыха. Летом жарко — до 45 градусов, зимой температура воздуха более комфортная, плюс 25, но вода холодновата. Идеальное время для турпоездки — с октября по май.
Пляжи, где можно носить купальники, только при отелях. До диких туристам доехать непросто, а в самой Дохе можно искупаться в районе Культурной деревни, рассказывает Наталия Андре. Но женщинам это доступно только в закрытой одежде — в буркини, добавляет она.
Катар с трех сторон омывают воды Персидского залива, но это не самое популярное место для пляжного отдыха. Летом жарко — до 45 градусов, зимой температура воздуха более комфортная, плюс 25, но вода холодновата. Идеальное время для турпоездки — с октября по май.
Пляжи, где можно носить купальники, только при отелях. До диких туристам доехать непросто, а в самой Дохе можно искупаться в районе Культурной деревни, рассказывает Наталия Андре. Но женщинам это доступно только в закрытой одежде — в буркини, добавляет она.
"Жемчужина Катара" — большой искусственный остров. Название неслучайное: долгие годы добыча минерала была одним из основных источников бюджета государства.
На острове — причалы для роскошных яхт, дорогие отели, элитные жилые небоскребы, бутики и рестораны.
Цены не высокие, а очень высокие. Зато там приятно гулять, говорят туристы.
"Жемчужина Катара" — большой искусственный остров. Название неслучайное: долгие годы добыча минерала была одним из основных источников бюджета государства.
На острове — причалы для роскошных яхт, дорогие отели, элитные жилые небоскребы, бутики и рестораны.
Цены не высокие, а очень высокие. Зато там приятно гулять, говорят туристы.
Сафари в Катаре — популярный вид отдыха.
Считают, что именно на среднем западе страны пустыня сильно напоминает безжизненные марсианские ландшафты.
Там пятидесятиметровые песчаные дюны, и можно проехать по их гребню, спуститься по крутому склону. Есть участки с твердым покрытием, где можно развить очень высокую скорость. В дополнение — поездка на верблюдах, квадроциклах.
А еще в 80 километрах от Дохи в окружении песчаных дюн расположено соленое Внутреннее море с водой изумрудного цвета.
Сафари в Катаре — популярный вид отдыха.
Считают, что именно на среднем западе страны пустыня сильно напоминает безжизненные марсианские ландшафты.
Там пятидесятиметровые песчаные дюны, и можно проехать по их гребню, спуститься по крутому склону. Есть участки с твердым покрытием, где можно развить очень высокую скорость. В дополнение — поездка на верблюдах, квадроциклах.
А еще в 80 километрах от Дохи в окружении песчаных дюн расположено соленое Внутреннее море с водой изумрудного цвета.
В Катаре очень популярны бега верблюдов. С ноября по апрель проводят множество турниров.
В районе Аль-Шахания даже построили специальный ипподром.
"В стране запрещены азартные игры, поэтому на приз могут рассчитывать только хозяева животных-победителей, — рассказывает Наталия Андре. — За первое место обычно дарят новый автомобиль и деньги".
Туристы могут поболеть за участников, а также посетить верблюжью ферму — пообщаться с животными и их владельцами.
В Катаре очень популярны бега верблюдов. С ноября по апрель проводят множество турниров.
В районе Аль-Шахания даже построили специальный ипподром.
"В стране запрещены азартные игры, поэтому на приз могут рассчитывать только хозяева животных-победителей, — рассказывает Наталия Андре. — За первое место обычно дарят новый автомобиль и деньги".
Туристы могут поболеть за участников, а также посетить верблюжью ферму — пообщаться с животными и их владельцами.
"Сокол и гончая собака — самые ценные подарки для бедуинов, поскольку местные мужчины — страстные охотники", — говорит Наталия Андре. Псы загоняют газелей и антилоп, птицы — мелких животных и пернатых.
В Катаре проводят ежемесячные фестивали соколиной охоты, самый главный — "Аль Марми" — в январе.
Туристы могут понаблюдать за охотой. "Особенное впечатление оставляет посещение мобильной больницы: там соколы не только получают медпомощь и проходят обследования, но и "посещают" салон красоты — им делают маникюр и педикюр", — рассказывает Наталия Андре.
"Сокол и гончая собака — самые ценные подарки для бедуинов, поскольку местные мужчины — страстные охотники", — говорит Наталия Андре. Псы загоняют газелей и антилоп, птицы — мелких животных и пернатых.
В Катаре проводят ежемесячные фестивали соколиной охоты, самый главный — "Аль Марми" — в январе.
Туристы могут понаблюдать за охотой. "Особенное впечатление оставляет посещение мобильной больницы: там соколы не только получают медпомощь и проходят обследования, но и "посещают" салон красоты — им делают маникюр и педикюр", — рассказывает Наталия Андре.
"Аль-Шакаб" — центр разведения арабских скакунов с конюшнями, площадками для конкура и медцентром. Более того, для семи сотен животных там есть бассейн, джакузи, и спа-центр, рассказывает Наталия Андре.
Это самый роскошный клуб конного спорта в мире!
Все животные принадлежат государству.
Туристы могут познакомиться с лошадьми — победителями крупнейших турниров и осмотреть конюшни.
"Аль-Шакаб" — центр разведения арабских скакунов с конюшнями, площадками для конкура и медцентром. Более того, для семи сотен животных там есть бассейн, джакузи, и спа-центр, рассказывает Наталия Андре.
Это самый роскошный клуб конного спорта в мире!
Все животные принадлежат государству.
Туристы могут познакомиться с лошадьми — победителями крупнейших турниров и осмотреть конюшни.
Катар интересен и для гастрономического туризма: все больше известных шеф-поваров и рестораторов открывают там свои заведения, рассказывает Мария Сергеева.
Катар интересен и для гастрономического туризма: все больше известных шеф-поваров и рестораторов открывают там свои заведения, рассказывает Мария Сергеева.
"Обязательно попробуйте мачбус — рис с бараниной, — советует Наталия Андре. — А еще — мясо верблюда, у него интересный вкус".
А еще там надо есть морепродукты — свежайшие.
"Обязательно попробуйте мачбус — рис с бараниной, — советует Наталия Андре. — А еще — мясо верблюда, у него интересный вкус".
А еще там надо есть морепродукты — свежайшие.
Традиционный сувенир из Катара — вкуснейшие финики, ювелирные украшения.
Пользуются популярностью ароматические масла, восточные парфюмы и ароматы для дома.
Традиционный сувенир из Катара — вкуснейшие финики, ювелирные украшения.
Пользуются популярностью ароматические масла, восточные парфюмы и ароматы для дома.
Отмена карантина для привитых "Спутником V" россиян делает Катар привлекательным направлением для зимнего отдыха.
При въезде путешественникам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа и положительный — теста на антитела. Или отправиться в путешествие через 14 дней после получения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna, рассказали в Qatar Tourism (Национальном совете по туризму Катара).
Также за три дня до вылета гости должны загрузить вышеперечисленные документы на сайт ehteraz.gov.qa и заполнить специальную форму. По приезде нужно скачать мобильное приложение Ehteraz и активировать его на мобильном телефоне с помощью местной или международной SIM-карты.
Отмена карантина для привитых "Спутником V" россиян делает Катар привлекательным направлением для зимнего отдыха.
При въезде путешественникам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа и положительный — теста на антитела. Или отправиться в путешествие через 14 дней после получения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna, рассказали в Qatar Tourism (Национальном совете по туризму Катара).
Также за три дня до вылета гости должны загрузить вышеперечисленные документы на сайт ehteraz.gov.qa и заполнить специальную форму. По приезде нужно скачать мобильное приложение Ehteraz и активировать его на мобильном телефоне с помощью местной или международной SIM-карты.