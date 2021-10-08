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Туризм
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов
Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов - РИА Новости, 08.10.2021
Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов
В Катаре, одном из самых богатых и безопасных государств мира, на небольшой территории между пустыней и водами Персидского залива соседствуют традиции и модерн... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:00
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туризм
достопримечательности
еда
катар
доха
туризм
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В Катаре, одном из самых богатых и безопасных государств мира, на небольшой территории между пустыней и водами Персидского залива соседствуют традиции и модерн — в культуре, архитектуре и гастрономии. Теперь можно увидеть это собственными глазами — с 6 октября страна открыта для россиян, привитых "Спутником V". Самые яркие достопримечательности — в фотоленте РИА Новости.
катар
доха
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достопримечательности, еда, катар, доха, туризм, куда поехать, куда можно лететь, фото, персидский залив, что посмотреть , коронавирус covid-19, отдых
08:00 08.10.2021 (обновлено: 22:55 08.10.2021)
 

Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В Катаре, одном из самых богатых и безопасных государств мира, на небольшой территории между пустыней и водами Персидского залива соседствуют традиции и модерн — в культуре, архитектуре и гастрономии. Теперь можно увидеть это собственными глазами — с 6 октября страна открыта для россиян, привитых "Спутником V". Самые яркие достопримечательности — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Иностранцы прилетают в международный аэропорт Хамад.

Воздушная гавань в получасе езды от Дохи. Ее самый примечательный объект — семиметровый плюшевый желтый медведь с лампой на голове. Его сделал швейцарский художник Урс Фишер, а потом купил на аукционе представитель королевской семьи Катара.

Кроме большой зоны дьюти-фри, в этом оазисе в пустыне есть бассейн, спа-центры, тренажерные залы, галерея современного искусства.

Аэропорт Хамад в Катаре
1 из 21

Иностранцы прилетают в международный аэропорт Хамад.

Воздушная гавань в получасе езды от Дохи. Ее самый примечательный объект — семиметровый плюшевый желтый медведь с лампой на голове. Его сделал швейцарский художник Урс Фишер, а потом купил на аукционе представитель королевской семьи Катара.

Кроме большой зоны дьюти-фри, в этом оазисе в пустыне есть бассейн, спа-центры, тренажерные залы, галерея современного искусства.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

В 2022-м в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.

Страна планирует принять более 1,5 миллиона болельщиков и готова показывать культурные, спортивные и исторические достопримечательности.

Катар
2 из 21

В 2022-м в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.

Страна планирует принять более 1,5 миллиона болельщиков и готова показывать культурные, спортивные и исторические достопримечательности.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Одна из главных достопримечательностей Дохи — набережная Корниш. С нее открываются прекрасные виды на залив с многочисленными корабликами и на район небоскребов West Bay.

Там живописные парковые зоны, кофейни, спортплощадки и даже солнечные колонки для подзарядки гаджетов.

В этой зоне можно купить свежайшую рыбу или арендовать лодку и прокатиться по Персидскому заливу.

Пешеходы могут не бояться спортсменов, гоняющих на роликах и велосипедах. Такой вид досуга в этом месте запрещен.

Катар. Набережная Корниш
3 из 21

Одна из главных достопримечательностей Дохи — набережная Корниш. С нее открываются прекрасные виды на залив с многочисленными корабликами и на район небоскребов West Bay.

Там живописные парковые зоны, кофейни, спортплощадки и даже солнечные колонки для подзарядки гаджетов.

В этой зоне можно купить свежайшую рыбу или арендовать лодку и прокатиться по Персидскому заливу.

Пешеходы могут не бояться спортсменов, гоняющих на роликах и велосипедах. Такой вид досуга в этом месте запрещен.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Depositphotos / Paul Cowan

Катар — мусульманская страна, в ней действуют определенные правила: рукав должен закрывать локоть, а юбка — колени, никаких декольте, алкоголя в свободной продаже нет.

Стоит добраться до мечети Аль-Хувейр — крупнейшей в стране. Ее построили в середине прошлого века недалеко от набережной Корниш.

Бело-зеленая, со множеством небольших куполов и одним минаретом, вечером в лучах подсветки она словно парит над землей.

Внутри — мозаики и расписной потолок. Правда, увидеть эту красоту могут только мусульмане, остальным вход запрещен.

Государственная мечеть Катара в Дохе
4 из 21

Катар — мусульманская страна, в ней действуют определенные правила: рукав должен закрывать локоть, а юбка — колени, никаких декольте, алкоголя в свободной продаже нет.

Стоит добраться до мечети Аль-Хувейр — крупнейшей в стране. Ее построили в середине прошлого века недалеко от набережной Корниш.

Бело-зеленая, со множеством небольших куполов и одним минаретом, вечером в лучах подсветки она словно парит над землей.

Внутри — мозаики и расписной потолок. Правда, увидеть эту красоту могут только мусульмане, остальным вход запрещен.

© Depositphotos / Paul Cowan
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рынок Сук-Вакиф также расположен неподалеку от набережной Корниш.

На территории нескольких кварталов царит атмосфера традиционного восточного базара, где можно купить все что угодно — специи, ткани, одежду, сувениры, парфюмерию, рассказывает гид Мария Сергеева. Здесь еще есть птичий рынок, отель и кинотеатр.

Местные жители заходят на Сук-Вакиф, чтобы посидеть в кафе арабской кухни или по выходным посмотреть выступления артистов.

Рынок Сук Вакиф в Дохе
5 из 21

Рынок Сук-Вакиф также расположен неподалеку от набережной Корниш.

На территории нескольких кварталов царит атмосфера традиционного восточного базара, где можно купить все что угодно — специи, ткани, одежду, сувениры, парфюмерию, рассказывает гид Мария Сергеева. Здесь еще есть птичий рынок, отель и кинотеатр.

Местные жители заходят на Сук-Вакиф, чтобы посидеть в кафе арабской кухни или по выходным посмотреть выступления артистов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Башня Эспайр Тауэр — самое высокое сооружение Катара. Созданная из стальных ячеек и стекла, она возносится над землей на 318 метров. Внутри — гостиница, бассейн, музей спорта, кафе. Там же — единственный в городе ресторан, который вращается вокруг своей оси. Панорамный вид на город — с любого ракурса.

Башня Эспайр Тауэр в Катаре
6 из 21

Башня Эспайр Тауэр — самое высокое сооружение Катара. Созданная из стальных ячеек и стекла, она возносится над землей на 318 метров. Внутри — гостиница, бассейн, музей спорта, кафе. Там же — единственный в городе ресторан, который вращается вокруг своей оси. Панорамный вид на город — с любого ракурса.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Еще одна узнаваемая достопримечательность Дохи — Катарская национальная библиотека. Ее здание, спроектированное знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом, напоминает космический корабль.

Она создана как одна огромная комната площадью 42 тысячи квадратных метров. Таким образом, посетители могут видеть сразу все издания — их более миллиона.

Между мраморными стеллажами — зоны для чтения, рассчитанные на несколько тысяч гостей.

Национальная библиотека Катара
7 из 21

Еще одна узнаваемая достопримечательность Дохи — Катарская национальная библиотека. Ее здание, спроектированное знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом, напоминает космический корабль.

Она создана как одна огромная комната площадью 42 тысячи квадратных метров. Таким образом, посетители могут видеть сразу все издания — их более миллиона.

Между мраморными стеллажами — зоны для чтения, рассчитанные на несколько тысяч гостей.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Необычное строение в Дохе — Национальный музей Катара. Он построен по проекту французского архитектора Жана Нувеля в виде символа пустыни — песчаной розы.

Внутри — 11 галерей длиной полтора километра. Там разместились залы естественной истории страны, предметы быта бедуинов, экспонаты, рассказывающие о периоде создания государства, открытия запасов нефти и о современности.

А еще там есть коллекция самого дорогого жемчуга в мире, рассказывает гид Наталия Андре.

Национальный музей Катара
8 из 21

Необычное строение в Дохе — Национальный музей Катара. Он построен по проекту французского архитектора Жана Нувеля в виде символа пустыни — песчаной розы.

Внутри — 11 галерей длиной полтора километра. Там разместились залы естественной истории страны, предметы быта бедуинов, экспонаты, рассказывающие о периоде создания государства, открытия запасов нефти и о современности.

А еще там есть коллекция самого дорогого жемчуга в мире, рассказывает гид Наталия Андре.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
CC BY-SA 2.0 / Lawrence Wang / Sheikh Faisal Museum TEDxSummit Doha

В коллекции частного музея шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани более 15 тысяч экспонатов, среди которых — арт-объекты, оружие, предметы быта.

Там можно увидеть сотканный одной нитью двусторонний персидский ковер, самое миниатюрное издание Корана, коллекцию ретроавтомобилей.

Музей шейха Фейсала в Катаре
9 из 21

В коллекции частного музея шейха Фейсала бен Кассима аль-Тани более 15 тысяч экспонатов, среди которых — арт-объекты, оружие, предметы быта.

Там можно увидеть сотканный одной нитью двусторонний персидский ковер, самое миниатюрное издание Корана, коллекцию ретроавтомобилей.

CC BY-SA 2.0 / Lawrence Wang / Sheikh Faisal Museum TEDxSummit Doha
© AP Photo / Hassan Ammar

В Музее исламского искусства хранятся древние рукописи, керамика, текстиль. Самые ценные экспонаты датируются VIII веком.

Эту коллекцию исламских артефактов считают одной из самых полных в мире. Предметы находили в Египте, Иране, Ираке, Испании, Турции, Индии.

Интересно, что общего освещения в залах нет, экспонаты подсвечены направленными лучами, что создает таинственную атмосферу.

В здании также расположены исследовательский институт и библиотека.

Этот музей обязательно нужно посетить — правда, пока он закрыт, уточняет Мария Сергеева.

Музей исламского искусства, Доха, Катар
10 из 21

В Музее исламского искусства хранятся древние рукописи, керамика, текстиль. Самые ценные экспонаты датируются VIII веком.

Эту коллекцию исламских артефактов считают одной из самых полных в мире. Предметы находили в Египте, Иране, Ираке, Испании, Турции, Индии.

Интересно, что общего освещения в залах нет, экспонаты подсвечены направленными лучами, что создает таинственную атмосферу.

В здании также расположены исследовательский институт и библиотека.

Этот музей обязательно нужно посетить — правда, пока он закрыт, уточняет Мария Сергеева.

© AP Photo / Hassan Ammar
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Культурная деревня Катара — замечательное место для прогулок, рассказывает Мария Сергеева.

Здесь множество ресторанов, галерей, Голубая мечеть, Золотая мечеть, амфитеатр, оперный театр. Еще часто проводят фестивали и концерты, а также показывают фильмы — в том числе и под открытым небом.

Культурная деревня Катара
11 из 21

Культурная деревня Катара — замечательное место для прогулок, рассказывает Мария Сергеева.

Здесь множество ресторанов, галерей, Голубая мечеть, Золотая мечеть, амфитеатр, оперный театр. Еще часто проводят фестивали и концерты, а также показывают фильмы — в том числе и под открытым небом.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катар с трех сторон омывают воды Персидского залива, но это не самое популярное место для пляжного отдыха. Летом жарко — до 45 градусов, зимой температура воздуха более комфортная, плюс 25, но вода холодновата. Идеальное время для турпоездки — с октября по май.

Пляжи, где можно носить купальники, только при отелях. До диких туристам доехать непросто, а в самой Дохе можно искупаться в районе Культурной деревни, рассказывает Наталия Андре. Но женщинам это доступно только в закрытой одежде — в буркини, добавляет она.

Катар
12 из 21

Катар с трех сторон омывают воды Персидского залива, но это не самое популярное место для пляжного отдыха. Летом жарко — до 45 градусов, зимой температура воздуха более комфортная, плюс 25, но вода холодновата. Идеальное время для турпоездки — с октября по май.

Пляжи, где можно носить купальники, только при отелях. До диких туристам доехать непросто, а в самой Дохе можно искупаться в районе Культурной деревни, рассказывает Наталия Андре. Но женщинам это доступно только в закрытой одежде — в буркини, добавляет она.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© AP Photo / Hassan Ammar

"Жемчужина Катара" — большой искусственный остров. Название неслучайное: долгие годы добыча минерала была одним из основных источников бюджета государства.

На острове — причалы для роскошных яхт, дорогие отели, элитные жилые небоскребы, бутики и рестораны.

Цены не высокие, а очень высокие. Зато там приятно гулять, говорят туристы.

Вид с воздуха на искусственный остров жемчужина Катара в Дохе
13 из 21

"Жемчужина Катара" — большой искусственный остров. Название неслучайное: долгие годы добыча минерала была одним из основных источников бюджета государства.

На острове — причалы для роскошных яхт, дорогие отели, элитные жилые небоскребы, бутики и рестораны.

Цены не высокие, а очень высокие. Зато там приятно гулять, говорят туристы.

© AP Photo / Hassan Ammar
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сафари в Катаре — популярный вид отдыха.

Считают, что именно на среднем западе страны пустыня сильно напоминает безжизненные марсианские ландшафты.

Там пятидесятиметровые песчаные дюны, и можно проехать по их гребню, спуститься по крутому склону. Есть участки с твердым покрытием, где можно развить очень высокую скорость. В дополнение — поездка на верблюдах, квадроциклах.

А еще в 80 километрах от Дохи в окружении песчаных дюн расположено соленое Внутреннее море с водой изумрудного цвета.

Сафари на джипах по пустыне Khor Al Adaid в Дохе
14 из 21

Сафари в Катаре — популярный вид отдыха.

Считают, что именно на среднем западе страны пустыня сильно напоминает безжизненные марсианские ландшафты.

Там пятидесятиметровые песчаные дюны, и можно проехать по их гребню, спуститься по крутому склону. Есть участки с твердым покрытием, где можно развить очень высокую скорость. В дополнение — поездка на верблюдах, квадроциклах.

А еще в 80 километрах от Дохи в окружении песчаных дюн расположено соленое Внутреннее море с водой изумрудного цвета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Karim Jaafar

В Катаре очень популярны бега верблюдов. С ноября по апрель проводят множество турниров.

В районе Аль-Шахания даже построили специальный ипподром.

"В стране запрещены азартные игры, поэтому на приз могут рассчитывать только хозяева животных-победителей, — рассказывает Наталия Андре. — За первое место обычно дарят новый автомобиль и деньги".

Туристы могут поболеть за участников, а также посетить верблюжью ферму — пообщаться с животными и их владельцами.

Верблюды, участвующие в верблюжьих бегах во время выгула в пустыне Катара
15 из 21

В Катаре очень популярны бега верблюдов. С ноября по апрель проводят множество турниров.

В районе Аль-Шахания даже построили специальный ипподром.

"В стране запрещены азартные игры, поэтому на приз могут рассчитывать только хозяева животных-победителей, — рассказывает Наталия Андре. — За первое место обычно дарят новый автомобиль и деньги".

Туристы могут поболеть за участников, а также посетить верблюжью ферму — пообщаться с животными и их владельцами.

© AFP 2021 / Karim Jaafar
© Depositphotos / shakeelmsm@gmail.com

"Сокол и гончая собака — самые ценные подарки для бедуинов, поскольку местные мужчины — страстные охотники", — говорит Наталия Андре. Псы загоняют газелей и антилоп, птицы — мелких животных и пернатых.

В Катаре проводят ежемесячные фестивали соколиной охоты, самый главный — "Аль Марми" — в январе.

Туристы могут понаблюдать за охотой. "Особенное впечатление оставляет посещение мобильной больницы: там соколы не только получают медпомощь и проходят обследования, но и "посещают" салон красоты — им делают маникюр и педикюр", — рассказывает Наталия Андре.

На фестивале соколиной охоты в Катаре
16 из 21

"Сокол и гончая собака — самые ценные подарки для бедуинов, поскольку местные мужчины — страстные охотники", — говорит Наталия Андре. Псы загоняют газелей и антилоп, птицы — мелких животных и пернатых.

В Катаре проводят ежемесячные фестивали соколиной охоты, самый главный — "Аль Марми" — в январе.

Туристы могут понаблюдать за охотой. "Особенное впечатление оставляет посещение мобильной больницы: там соколы не только получают медпомощь и проходят обследования, но и "посещают" салон красоты — им делают маникюр и педикюр", — рассказывает Наталия Андре.

© Depositphotos / shakeelmsm@gmail.com
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Аль-Шакаб" — центр разведения арабских скакунов с конюшнями, площадками для конкура и медцентром. Более того, для семи сотен животных там есть бассейн, джакузи, и спа-центр, рассказывает Наталия Андре.

Это самый роскошный клуб конного спорта в мире!

Все животные принадлежат государству.

Туристы могут познакомиться с лошадьми — победителями крупнейших турниров и осмотреть конюшни.

Арабский скакун в загоне на частной ферме по разведению лошадей
17 из 21

"Аль-Шакаб" — центр разведения арабских скакунов с конюшнями, площадками для конкура и медцентром. Более того, для семи сотен животных там есть бассейн, джакузи, и спа-центр, рассказывает Наталия Андре.

Это самый роскошный клуб конного спорта в мире!

Все животные принадлежат государству.

Туристы могут познакомиться с лошадьми — победителями крупнейших турниров и осмотреть конюшни.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Катар интересен и для гастрономического туризма: все больше известных шеф-поваров и рестораторов открывают там свои заведения, рассказывает Мария Сергеева.

Катар
18 из 21

Катар интересен и для гастрономического туризма: все больше известных шеф-поваров и рестораторов открывают там свои заведения, рассказывает Мария Сергеева.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

"Обязательно попробуйте мачбус — рис с бараниной, — советует Наталия Андре. — А еще — мясо верблюда, у него интересный вкус".

А еще там надо есть морепродукты — свежайшие.

Катар
19 из 21

"Обязательно попробуйте мачбус — рис с бараниной, — советует Наталия Андре. — А еще — мясо верблюда, у него интересный вкус".

А еще там надо есть морепродукты — свежайшие.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
© Depositphotos / tashka2000

Традиционный сувенир из Катара — вкуснейшие финики, ювелирные украшения.

Пользуются популярностью ароматические масла, восточные парфюмы и ароматы для дома.

Финики
20 из 21

Традиционный сувенир из Катара — вкуснейшие финики, ювелирные украшения.

Пользуются популярностью ароматические масла, восточные парфюмы и ароматы для дома.

© Depositphotos / tashka2000
© Фото : предоставлено Qatar Tourism

Отмена карантина для привитых "Спутником V" россиян делает Катар привлекательным направлением для зимнего отдыха.

При въезде путешественникам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа и положительный — теста на антитела. Или отправиться в путешествие через 14 дней после получения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna, рассказали в Qatar Tourism (Национальном совете по туризму Катара).

Также за три дня до вылета гости должны загрузить вышеперечисленные документы на сайт ehteraz.gov.qa и заполнить специальную форму. По приезде нужно скачать мобильное приложение Ehteraz и активировать его на мобильном телефоне с помощью местной или международной SIM-карты.

Катар
21 из 21

Отмена карантина для привитых "Спутником V" россиян делает Катар привлекательным направлением для зимнего отдыха.

При въезде путешественникам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа и положительный — теста на антитела. Или отправиться в путешествие через 14 дней после получения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna, рассказали в Qatar Tourism (Национальном совете по туризму Катара).

Также за три дня до вылета гости должны загрузить вышеперечисленные документы на сайт ehteraz.gov.qa и заполнить специальную форму. По приезде нужно скачать мобильное приложение Ehteraz и активировать его на мобильном телефоне с помощью местной или международной SIM-карты.

© Фото : предоставлено Qatar Tourism
 
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