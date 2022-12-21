https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html

Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии

Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.12.2022

Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии

Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:04

туризм

туризм

саудовская аравия

красное море

джидда

куда можно лететь

отдых на море

маршруты - туризм

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только паломники, а еще иностранцы, прибывшие по работе. Недавно границы распахнулись для гостей из 49 государств, в том числе и россиян. Зачем туристам ехать в королевство, что посмотреть и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Россияне выбирают круизы"Много лет в Саудовскую Аравию ездили лишь паломники. Сейчас активно развиваются два вида туризма: экскурсионно-познавательный и лениво-оздоровительный. До открытия границ в королевстве не существовало культуры пляжного отдыха, а теперь активно строятся курорты на Красном море", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".Интерес россиян к поездкам в эту страну растет. "Направление привлекает путешественников-одиночек, немолодые пары, а также любителей пляжного отдыха", — говорят специалисты туроператора "Русский Экспресс".В PAC Group знакомство с королевством предлагают в круизах по Красному морю. Туристы посещают не только Саудовскую Аравию — Джидду и Янбу-эль-Бахр, но и Иорданию с Египтом, откуда и отправляются лайнеры. Посмотреть порт Даммам можно в круизе по Персидскому заливу, а заодно познакомиться с Дубаем, Абу-Даби, Дохой и островом Сир-Бани-Яс. Причем отдых на кораблях чаще всего бронируют семьи с детьми. Это возможность совместить знакомство с новыми местами, гастрономический туризм и развлекательные программы.Большой плюс визита в королевство — отсутствие ковидных ограничений и возможность быстро получить электронную визу. Многократную выдают на год. Она позволяет оставаться в стране на срок до 90 дней и оформляется онлайн за несколько минут — нужны только паспорт и фото, уточняет гид Наталья Ансари. Правда, придется заплатить 535 саудовских риялов (9,7 тысячи рублей). В эту сумму включена плата за медстраховку на время пребывания в стране.Минус для туристов тоже есть: визит в Саудовскую Аравию — удовольствие недешевое, поскольку прямого перелета нет. Стоимость недельного тура в декабре — от 94 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе". В цену включены проживание в отеле категории "четыре звезды" и перелет через Дубай по самому дешевому тарифу. Питание и экскурсии гости оплачивают отдельно.Недельный тур с включенными проживанием, питанием, экскурсиями — от 493 тысяч рублей на двоих, пояснили в PAC Group. Семидневный круиз по Красному морю обойдется в конце декабря в сумму от 83 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить дополнительно.Шорты против абайиЖители Саудовской Аравии — открытые, гостеприимные, доброжелательные к иностранцам. Но от зарубежных путешественников требуют соблюдать правила, отмечают эксперты.Так, в страну запрещен ввоз алкоголя и его употребление. "Сами саудиты и гости с удовольствием пьют местное "шампанское" — газированный виноградный или яблочный сок, который разливают в похожие бутылки", — рассказали в "Интуристе".Выглядеть нужно скромно. "В 2019-м приняли "Правила поведения в общественных местах", в которых разъясняется приемлемый стиль одежды, — говорит Наталья Ансари. — На публике мужчинам и женщинам рекомендуется выбирать свободные вещи, закрывающие руки до локтя и ноги ниже щиколотки". При этом дамам необязательно носить абайю или хиджаб, уточняет эксперт."Гулять по городу женщина может без платка, но платье должно быть длинное. Короткие рукава допустимы. Правда, для входа в мечеть ей придется надеть платок и закрыть все тело", — предупреждает гид Александр Антропов.Мужчины могут ходить в футболках и длинных шортах по колено, добавляет он. Хотя многие отели одетого так туриста не пропустят, чтобы не оскорбить чувства других отдыхающих.Курорт на Красном мореДжидда — стремительно развивающийся курорт на Красном море, который называют еще и экономической столицей страны. Его главная достопримечательность — Старый город (Эль-Балад) с многоэтажками из кораллов, некоторым зданиям около 500 лет. Он находится под защитой ЮНЕСКО.Еще в Джидде — самый большой фонтан в мире, струя которого бьет вверх на 312 метров.Пляжей со свободным входом нет, частные — платные. Местные жители, когда хотят отдохнуть семьей, снимают специальные кабинки у моря. Женщины в общественных местах плавают в абайях, говорит Антропов. Появляться в европейских купальниках там запрещено. Загорать в них можно только на приватных пляжах отелей, добавляет Наталья Ансари. Но даже в гостиницах спа-центры и бассейны обычно раздельные для мужчин и женщин, уточнили в "Интуристе".Что еще посмотреть в королевствеВ столице страны — Эр-Рияде — отправляйтесь на подвесной мост Sky Bridge, чтобы с высоты в 300 метров увидеть панораму города. Посетите восточный базар и Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади, а также королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, где выставлены предметы быта, одежда, мебель. С историей города можно познакомиться в музее-крепости Масмак, а увидеть чистокровных арабских скакунов — в Королевских конюшнях.На северо-западе страны один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула, а также знаменитое скальное поселение набатеев — Хегра, построенная более двух тысяч лет назад. Это первый объект королевства, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный памятник природы здесь — "Слоновья скала", напоминающая животное, склонившее хобот к земле. В этом районе нашли много рисунков и надписей на арамейском языке.Визит через БахрейнМногие туристы приезжают в Саудовскую Аравию из Бахрейна по 25-километровому мосту, говорит Наталья Ансари. Правда, чтобы вернуться обратно, для короткого визита нужно получить мультивизиу Бахрейна.Там, на востоке Саудовской Аравии, в двух часах от границы — зеленый регион Аль-Ахса, один из крупнейших в мире естественных оазисов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посреди финиковых рощ с природными источниками и фермерских угодий расположены археологические памятники эпохи неолита, рассказывает гид. Еще в регионе Аль-Ахса стоит посетить Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза (Ithra) в Дахране. Внутри футуристического здания находятся театр, библиотека, кинотеатр, галереи и инсталляции.В Саудовской Аравии нужно пробовать финики — они очень вкусные. Еще — манго и гранаты с мягкими косточками, добавляет Александр Антропов. У местных популярны блюда из риса с верблюжатиной, бараниной и курицей. На побережье хорошо готовят рыбу и везде — сладости: кунафа, баклава.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

саудовская аравия

красное море

джидда

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, саудовская аравия, красное море, джидда, куда можно лететь, отдых на море, маршруты - туризм, достопримечательности