Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только паломники, а еще иностранцы, прибывшие по работе. Недавно границы распахнулись для гостей из 49 государств, в том числе и россиян. Зачем туристам ехать в королевство, что посмотреть и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Россияне выбирают круизы"Много лет в Саудовскую Аравию ездили лишь паломники. Сейчас активно развиваются два вида туризма: экскурсионно-познавательный и лениво-оздоровительный. До открытия границ в королевстве не существовало культуры пляжного отдыха, а теперь активно строятся курорты на Красном море", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".Интерес россиян к поездкам в эту страну растет. "Направление привлекает путешественников-одиночек, немолодые пары, а также любителей пляжного отдыха", — говорят специалисты туроператора "Русский Экспресс".В PAC Group знакомство с королевством предлагают в круизах по Красному морю. Туристы посещают не только Саудовскую Аравию — Джидду и Янбу-эль-Бахр, но и Иорданию с Египтом, откуда и отправляются лайнеры. Посмотреть порт Даммам можно в круизе по Персидскому заливу, а заодно познакомиться с Дубаем, Абу-Даби, Дохой и островом Сир-Бани-Яс. Причем отдых на кораблях чаще всего бронируют семьи с детьми. Это возможность совместить знакомство с новыми местами, гастрономический туризм и развлекательные программы.Большой плюс визита в королевство — отсутствие ковидных ограничений и возможность быстро получить электронную визу. Многократную выдают на год. Она позволяет оставаться в стране на срок до 90 дней и оформляется онлайн за несколько минут — нужны только паспорт и фото, уточняет гид Наталья Ансари. Правда, придется заплатить 535 саудовских риялов (9,7 тысячи рублей). В эту сумму включена плата за медстраховку на время пребывания в стране.Минус для туристов тоже есть: визит в Саудовскую Аравию — удовольствие недешевое, поскольку прямого перелета нет. Стоимость недельного тура в декабре — от 94 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе". В цену включены проживание в отеле категории "четыре звезды" и перелет через Дубай по самому дешевому тарифу. Питание и экскурсии гости оплачивают отдельно.Недельный тур с включенными проживанием, питанием, экскурсиями — от 493 тысяч рублей на двоих, пояснили в PAC Group. Семидневный круиз по Красному морю обойдется в конце декабря в сумму от 83 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить дополнительно.Шорты против абайиЖители Саудовской Аравии — открытые, гостеприимные, доброжелательные к иностранцам. Но от зарубежных путешественников требуют соблюдать правила, отмечают эксперты.Так, в страну запрещен ввоз алкоголя и его употребление. "Сами саудиты и гости с удовольствием пьют местное "шампанское" — газированный виноградный или яблочный сок, который разливают в похожие бутылки", — рассказали в "Интуристе".Выглядеть нужно скромно. "В 2019-м приняли "Правила поведения в общественных местах", в которых разъясняется приемлемый стиль одежды, — говорит Наталья Ансари. — На публике мужчинам и женщинам рекомендуется выбирать свободные вещи, закрывающие руки до локтя и ноги ниже щиколотки". При этом дамам необязательно носить абайю или хиджаб, уточняет эксперт."Гулять по городу женщина может без платка, но платье должно быть длинное. Короткие рукава допустимы. Правда, для входа в мечеть ей придется надеть платок и закрыть все тело", — предупреждает гид Александр Антропов.Мужчины могут ходить в футболках и длинных шортах по колено, добавляет он. Хотя многие отели одетого так туриста не пропустят, чтобы не оскорбить чувства других отдыхающих.Курорт на Красном мореДжидда — стремительно развивающийся курорт на Красном море, который называют еще и экономической столицей страны. Его главная достопримечательность — Старый город (Эль-Балад) с многоэтажками из кораллов, некоторым зданиям около 500 лет. Он находится под защитой ЮНЕСКО.Еще в Джидде — самый большой фонтан в мире, струя которого бьет вверх на 312 метров.Пляжей со свободным входом нет, частные — платные. Местные жители, когда хотят отдохнуть семьей, снимают специальные кабинки у моря. Женщины в общественных местах плавают в абайях, говорит Антропов. Появляться в европейских купальниках там запрещено. Загорать в них можно только на приватных пляжах отелей, добавляет Наталья Ансари. Но даже в гостиницах спа-центры и бассейны обычно раздельные для мужчин и женщин, уточнили в "Интуристе".Что еще посмотреть в королевствеВ столице страны — Эр-Рияде — отправляйтесь на подвесной мост Sky Bridge, чтобы с высоты в 300 метров увидеть панораму города. Посетите восточный базар и Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади, а также королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, где выставлены предметы быта, одежда, мебель. С историей города можно познакомиться в музее-крепости Масмак, а увидеть чистокровных арабских скакунов — в Королевских конюшнях.На северо-западе страны один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула, а также знаменитое скальное поселение набатеев — Хегра, построенная более двух тысяч лет назад. Это первый объект королевства, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный памятник природы здесь — "Слоновья скала", напоминающая животное, склонившее хобот к земле. В этом районе нашли много рисунков и надписей на арамейском языке.Визит через БахрейнМногие туристы приезжают в Саудовскую Аравию из Бахрейна по 25-километровому мосту, говорит Наталья Ансари. Правда, чтобы вернуться обратно, для короткого визита нужно получить мультивизиу Бахрейна.Там, на востоке Саудовской Аравии, в двух часах от границы — зеленый регион Аль-Ахса, один из крупнейших в мире естественных оазисов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посреди финиковых рощ с природными источниками и фермерских угодий расположены археологические памятники эпохи неолита, рассказывает гид. Еще в регионе Аль-Ахса стоит посетить Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза (Ithra) в Дахране. Внутри футуристического здания находятся театр, библиотека, кинотеатр, галереи и инсталляции.В Саудовской Аравии нужно пробовать финики — они очень вкусные. Еще — манго и гранаты с мягкими косточками, добавляет Александр Антропов. У местных популярны блюда из риса с верблюжатиной, бараниной и курицей. На побережье хорошо готовят рыбу и везде — сладости: кунафа, баклава.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только паломники, а еще иностранцы, прибывшие по работе. Недавно границы распахнулись для гостей из 49 государств, в том числе и россиян. Зачем туристам ехать в королевство, что посмотреть и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.
Россияне выбирают круизы
"Много лет в Саудовскую Аравию ездили лишь паломники. Сейчас активно развиваются два вида туризма: экскурсионно-познавательный и лениво-оздоровительный. До открытия границ в королевстве не существовало культуры пляжного отдыха, а теперь активно строятся курорты на Красном море", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".
Интерес россиян к поездкам в эту страну растет. "Направление привлекает путешественников-одиночек, немолодые пары, а также любителей пляжного отдыха", — говорят специалисты туроператора "Русский Экспресс".
В PAC Group знакомство с королевством предлагают в круизах по Красному морю. Туристы посещают не только Саудовскую Аравию — Джидду и Янбу-эль-Бахр, но и Иорданию с Египтом, откуда и отправляются лайнеры.
Посмотреть порт Даммам можно в круизе по Персидскому заливу, а заодно познакомиться с Дубаем, Абу-Даби, Дохой и островом Сир-Бани-Яс. Причем отдых на кораблях чаще всего бронируют семьи с детьми. Это возможность совместить знакомство с новыми местами, гастрономический туризм и развлекательные программы.
Большой плюс визита в королевство — отсутствие ковидных ограничений и возможность быстро получить электронную визу. Многократную выдают на год. Она позволяет оставаться в стране на срок до 90 дней и оформляется онлайн за несколько минут — нужны только паспорт и фото, уточняет гид Наталья Ансари. Правда, придется заплатить 535 саудовских риялов (9,7 тысячи рублей). В эту сумму включена плата за медстраховку на время пребывания в стране.
Минус для туристов тоже есть: визит в Саудовскую Аравию — удовольствие недешевое, поскольку прямого перелета нет. Стоимость недельного тура в декабре — от 94 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе". В цену включены проживание в отеле категории "четыре звезды" и перелет через Дубай по самому дешевому тарифу. Питание и экскурсии гости оплачивают отдельно.
Торговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды
Недельный тур с включенными проживанием, питанием, экскурсиями — от 493 тысяч рублей на двоих, пояснили в PAC Group. Семидневный круиз по Красному морю обойдется в конце декабря в сумму от 83 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить дополнительно.
Шорты против абайи
Жители Саудовской Аравии — открытые, гостеприимные, доброжелательные к иностранцам. Но от зарубежных путешественников требуют соблюдать правила, отмечают эксперты.
Так, в страну запрещен ввоз алкоголя и его употребление. "Сами саудиты и гости с удовольствием пьют местное "шампанское" — газированный виноградный или яблочный сок, который разливают в похожие бутылки", — рассказали в "Интуристе".
Выглядеть нужно скромно. "В 2019-м приняли "Правила поведения в общественных местах", в которых разъясняется приемлемый стиль одежды, — говорит Наталья Ансари. — На публике мужчинам и женщинам рекомендуется выбирать свободные вещи, закрывающие руки до локтя и ноги ниже щиколотки". При этом дамам необязательно носить абайю или хиджаб, уточняет эксперт.
"Гулять по городу женщина может без платка, но платье должно быть длинное. Короткие рукава допустимы. Правда, для входа в мечеть ей придется надеть платок и закрыть все тело", — предупреждает гид Александр Антропов.
Мужчины могут ходить в футболках и длинных шортах по колено, добавляет он. Хотя многие отели одетого так туриста не пропустят, чтобы не оскорбить чувства других отдыхающих.
Курорт на Красном море
Джидда — стремительно развивающийся курорт на Красном море, который называют еще и экономической столицей страны. Его главная достопримечательность — Старый город (Эль-Балад) с многоэтажками из кораллов, некоторым зданиям около 500 лет. Он находится под защитой ЮНЕСКО.
Еще в Джидде — самый большой фонтан в мире, струя которого бьет вверх на 312 метров.
Пляжей со свободным входом нет, частные — платные. Местные жители, когда хотят отдохнуть семьей, снимают специальные кабинки у моря. Женщины в общественных местах плавают в абайях, говорит Антропов. Появляться в европейских купальниках там запрещено. Загорать в них можно только на приватных пляжах отелей, добавляет Наталья Ансари. Но даже в гостиницах спа-центры и бассейны обычно раздельные для мужчин и женщин, уточнили в "Интуристе".
В столице страны — Эр-Рияде — отправляйтесь на подвесной мост Sky Bridge, чтобы с высоты в 300 метров увидеть панораму города. Посетите восточный базар и Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади, а также королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, где выставлены предметы быта, одежда, мебель.
С историей города можно познакомиться в музее-крепости Масмак, а увидеть чистокровных арабских скакунов — в Королевских конюшнях.
На северо-западе страны один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула, а также знаменитое скальное поселение набатеев — Хегра, построенная более двух тысяч лет назад. Это первый объект королевства, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Там, на востоке Саудовской Аравии, в двух часах от границы — зеленый регион Аль-Ахса, один из крупнейших в мире естественных оазисов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посреди финиковых рощ с природными источниками и фермерских угодий расположены археологические памятники эпохи неолита, рассказывает гид.
Еще в регионе Аль-Ахса стоит посетить Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза (Ithra) в Дахране. Внутри футуристического здания находятся театр, библиотека, кинотеатр, галереи и инсталляции.
В Саудовской Аравии нужно пробовать финики — они очень вкусные. Еще — манго и гранаты с мягкими косточками, добавляет Александр Антропов. У местных популярны блюда из риса с верблюжатиной, бараниной и курицей. На побережье хорошо готовят рыбу и везде — сладости: кунафа, баклава.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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