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Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html
Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии
Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.12.2022
Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии
Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:00
2022-12-21T08:04
туризм
туризм
саудовская аравия
красное море
джидда
куда можно лететь
отдых на море
маршруты - туризм
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только паломники, а еще иностранцы, прибывшие по работе. Недавно границы распахнулись для гостей из 49 государств, в том числе и россиян. Зачем туристам ехать в королевство, что посмотреть и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Россияне выбирают круизы"Много лет в Саудовскую Аравию ездили лишь паломники. Сейчас активно развиваются два вида туризма: экскурсионно-познавательный и лениво-оздоровительный. До открытия границ в королевстве не существовало культуры пляжного отдыха, а теперь активно строятся курорты на Красном море", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".Интерес россиян к поездкам в эту страну растет. "Направление привлекает путешественников-одиночек, немолодые пары, а также любителей пляжного отдыха", — говорят специалисты туроператора "Русский Экспресс".В PAC Group знакомство с королевством предлагают в круизах по Красному морю. Туристы посещают не только Саудовскую Аравию — Джидду и Янбу-эль-Бахр, но и Иорданию с Египтом, откуда и отправляются лайнеры. Посмотреть порт Даммам можно в круизе по Персидскому заливу, а заодно познакомиться с Дубаем, Абу-Даби, Дохой и островом Сир-Бани-Яс. Причем отдых на кораблях чаще всего бронируют семьи с детьми. Это возможность совместить знакомство с новыми местами, гастрономический туризм и развлекательные программы.Большой плюс визита в королевство — отсутствие ковидных ограничений и возможность быстро получить электронную визу. Многократную выдают на год. Она позволяет оставаться в стране на срок до 90 дней и оформляется онлайн за несколько минут — нужны только паспорт и фото, уточняет гид Наталья Ансари. Правда, придется заплатить 535 саудовских риялов (9,7 тысячи рублей). В эту сумму включена плата за медстраховку на время пребывания в стране.Минус для туристов тоже есть: визит в Саудовскую Аравию — удовольствие недешевое, поскольку прямого перелета нет. Стоимость недельного тура в декабре — от 94 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе". В цену включены проживание в отеле категории "четыре звезды" и перелет через Дубай по самому дешевому тарифу. Питание и экскурсии гости оплачивают отдельно.Недельный тур с включенными проживанием, питанием, экскурсиями — от 493 тысяч рублей на двоих, пояснили в PAC Group. Семидневный круиз по Красному морю обойдется в конце декабря в сумму от 83 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить дополнительно.Шорты против абайиЖители Саудовской Аравии — открытые, гостеприимные, доброжелательные к иностранцам. Но от зарубежных путешественников требуют соблюдать правила, отмечают эксперты.Так, в страну запрещен ввоз алкоголя и его употребление. "Сами саудиты и гости с удовольствием пьют местное "шампанское" — газированный виноградный или яблочный сок, который разливают в похожие бутылки", — рассказали в "Интуристе".Выглядеть нужно скромно. "В 2019-м приняли "Правила поведения в общественных местах", в которых разъясняется приемлемый стиль одежды, — говорит Наталья Ансари. — На публике мужчинам и женщинам рекомендуется выбирать свободные вещи, закрывающие руки до локтя и ноги ниже щиколотки". При этом дамам необязательно носить абайю или хиджаб, уточняет эксперт."Гулять по городу женщина может без платка, но платье должно быть длинное. Короткие рукава допустимы. Правда, для входа в мечеть ей придется надеть платок и закрыть все тело", — предупреждает гид Александр Антропов.Мужчины могут ходить в футболках и длинных шортах по колено, добавляет он. Хотя многие отели одетого так туриста не пропустят, чтобы не оскорбить чувства других отдыхающих.Курорт на Красном мореДжидда — стремительно развивающийся курорт на Красном море, который называют еще и экономической столицей страны. Его главная достопримечательность — Старый город (Эль-Балад) с многоэтажками из кораллов, некоторым зданиям около 500 лет. Он находится под защитой ЮНЕСКО.Еще в Джидде — самый большой фонтан в мире, струя которого бьет вверх на 312 метров.Пляжей со свободным входом нет, частные — платные. Местные жители, когда хотят отдохнуть семьей, снимают специальные кабинки у моря. Женщины в общественных местах плавают в абайях, говорит Антропов. Появляться в европейских купальниках там запрещено. Загорать в них можно только на приватных пляжах отелей, добавляет Наталья Ансари. Но даже в гостиницах спа-центры и бассейны обычно раздельные для мужчин и женщин, уточнили в "Интуристе".Что еще посмотреть в королевствеВ столице страны — Эр-Рияде — отправляйтесь на подвесной мост Sky Bridge, чтобы с высоты в 300 метров увидеть панораму города. Посетите восточный базар и Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади, а также королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, где выставлены предметы быта, одежда, мебель. С историей города можно познакомиться в музее-крепости Масмак, а увидеть чистокровных арабских скакунов — в Королевских конюшнях.На северо-западе страны один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула, а также знаменитое скальное поселение набатеев — Хегра, построенная более двух тысяч лет назад. Это первый объект королевства, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный памятник природы здесь — "Слоновья скала", напоминающая животное, склонившее хобот к земле. В этом районе нашли много рисунков и надписей на арамейском языке.Визит через БахрейнМногие туристы приезжают в Саудовскую Аравию из Бахрейна по 25-километровому мосту, говорит Наталья Ансари. Правда, чтобы вернуться обратно, для короткого визита нужно получить мультивизиу Бахрейна.Там, на востоке Саудовской Аравии, в двух часах от границы — зеленый регион Аль-Ахса, один из крупнейших в мире естественных оазисов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посреди финиковых рощ с природными источниками и фермерских угодий расположены археологические памятники эпохи неолита, рассказывает гид. Еще в регионе Аль-Ахса стоит посетить Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза (Ithra) в Дахране. Внутри футуристического здания находятся театр, библиотека, кинотеатр, галереи и инсталляции.В Саудовской Аравии нужно пробовать финики — они очень вкусные. Еще — манго и гранаты с мягкими косточками, добавляет Александр Антропов. У местных популярны блюда из риса с верблюжатиной, бараниной и курицей. На побережье хорошо готовят рыбу и везде — сладости: кунафа, баклава.
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
саудовская аравия
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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туризм, саудовская аравия, красное море, джидда, куда можно лететь, отдых на море, маршруты - туризм, достопримечательности
Туризм, Туризм, Саудовская Аравия, Красное море, Джидда, куда можно лететь, Отдых на море, Маршруты - Туризм, Достопримечательности
08:00 21.12.2022 (обновлено: 08:04 21.12.2022)
 

Новая страна для российских туристов: как отдыхать в Саудовской Аравии

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Саудовскую Аравию называют Страной двух святынь. Здесь расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина. Долгие годы попасть сюда могли только паломники, а еще иностранцы, прибывшие по работе. Недавно границы распахнулись для гостей из 49 государств, в том числе и россиян. Зачем туристам ехать в королевство, что посмотреть и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.

Россияне выбирают круизы

"Много лет в Саудовскую Аравию ездили лишь паломники. Сейчас активно развиваются два вида туризма: экскурсионно-познавательный и лениво-оздоровительный. До открытия границ в королевстве не существовало культуры пляжного отдыха, а теперь активно строятся курорты на Красном море", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Одна из улиц Мекки

Одна из улиц Мекки
1 из 5

Одна из улиц Мекки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Вид на жилой комплекс "Абрадж аль-Бейт" с крыши мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Вид на жилой комплекс Абрадж аль-Бейт с крыши мечети Масджид аль-Харам в Мекке
2 из 5

Вид на жилой комплекс "Абрадж аль-Бейт" с крыши мечети Масджид аль-Харам в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
3 из 5

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Паломники во время хаджа в Мекке

Паломники в Мекке
4 из 5

Паломники во время хаджа в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Паломники, совершающие хадж в Мекку, в Медине

Паломники, совершающие хадж в Мекку, в городе Медина
5 из 5

Паломники, совершающие хадж в Мекку, в Медине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 5

Одна из улиц Мекки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 5

Вид на жилой комплекс "Абрадж аль-Бейт" с крыши мечети Масджид аль-Харам в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 5

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Паломники во время хаджа в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Паломники, совершающие хадж в Мекку, в Медине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Интерес россиян к поездкам в эту страну растет. "Направление привлекает путешественников-одиночек, немолодые пары, а также любителей пляжного отдыха", — говорят специалисты туроператора "Русский Экспресс".
В PAC Group знакомство с королевством предлагают в круизах по Красному морю. Туристы посещают не только Саудовскую Аравию — Джидду и Янбу-эль-Бахр, но и Иорданию с Египтом, откуда и отправляются лайнеры.
Посмотреть порт Даммам можно в круизе по Персидскому заливу, а заодно познакомиться с Дубаем, Абу-Даби, Дохой и островом Сир-Бани-Яс. Причем отдых на кораблях чаще всего бронируют семьи с детьми. Это возможность совместить знакомство с новыми местами, гастрономический туризм и развлекательные программы.
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00Туризм
Курорт на волнах. Какие морские круизы доступны для россиян этой зимой
Большой плюс визита в королевство — отсутствие ковидных ограничений и возможность быстро получить электронную визу. Многократную выдают на год. Она позволяет оставаться в стране на срок до 90 дней и оформляется онлайн за несколько минут — нужны только паспорт и фото, уточняет гид Наталья Ансари. Правда, придется заплатить 535 саудовских риялов (9,7 тысячи рублей). В эту сумму включена плата за медстраховку на время пребывания в стране.
Минус для туристов тоже есть: визит в Саудовскую Аравию — удовольствие недешевое, поскольку прямого перелета нет. Стоимость недельного тура в декабре — от 94 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе". В цену включены проживание в отеле категории "четыре звезды" и перелет через Дубай по самому дешевому тарифу. Питание и экскурсии гости оплачивают отдельно.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТорговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды
Торговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Торговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды
Недельный тур с включенными проживанием, питанием, экскурсиями — от 493 тысяч рублей на двоих, пояснили в PAC Group. Семидневный круиз по Красному морю обойдется в конце декабря в сумму от 83 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить дополнительно.

Шорты против абайи

Жители Саудовской Аравии — открытые, гостеприимные, доброжелательные к иностранцам. Но от зарубежных путешественников требуют соблюдать правила, отмечают эксперты.
Так, в страну запрещен ввоз алкоголя и его употребление. "Сами саудиты и гости с удовольствием пьют местное "шампанское" — газированный виноградный или яблочный сок, который разливают в похожие бутылки", — рассказали в "Интуристе".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в центре города Джидды
Прохожие на одной из улиц в центре города Джидды - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в центре города Джидды
Выглядеть нужно скромно. "В 2019-м приняли "Правила поведения в общественных местах", в которых разъясняется приемлемый стиль одежды, — говорит Наталья Ансари. — На публике мужчинам и женщинам рекомендуется выбирать свободные вещи, закрывающие руки до локтя и ноги ниже щиколотки". При этом дамам необязательно носить абайю или хиджаб, уточняет эксперт.
"Гулять по городу женщина может без платка, но платье должно быть длинное. Короткие рукава допустимы. Правда, для входа в мечеть ей придется надеть платок и закрыть все тело", — предупреждает гид Александр Антропов.
Мужчины могут ходить в футболках и длинных шортах по колено, добавляет он. Хотя многие отели одетого так туриста не пропустят, чтобы не оскорбить чувства других отдыхающих.

Курорт на Красном море

Джидда — стремительно развивающийся курорт на Красном море, который называют еще и экономической столицей страны. Его главная достопримечательность — Старый город (Эль-Балад) с многоэтажками из кораллов, некоторым зданиям около 500 лет. Он находится под защитой ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Женщина на набережной города Джидды

Женщина на набережной города Джидды
1 из 4

Женщина на набережной города Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Ворота в Мекку в историческом центре Джидды

Ворота в Мекку в историческом центре Джидды
2 из 4

Ворота в Мекку в историческом центре Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

На одной из улиц города Джидды

На одной из улиц города Джидда
3 из 4

На одной из улиц города Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц Джидды

Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
4 из 4

Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4

Женщина на набережной города Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4

Ворота в Мекку в историческом центре Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4

На одной из улиц города Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4

Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц Джидды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Еще в Джидде — самый большой фонтан в мире, струя которого бьет вверх на 312 метров.
Пляжей со свободным входом нет, частные — платные. Местные жители, когда хотят отдохнуть семьей, снимают специальные кабинки у моря. Женщины в общественных местах плавают в абайях, говорит Антропов. Появляться в европейских купальниках там запрещено. Загорать в них можно только на приватных пляжах отелей, добавляет Наталья Ансари. Но даже в гостиницах спа-центры и бассейны обычно раздельные для мужчин и женщин, уточнили в "Интуристе".
© AFP 2022 / Fayez NureldineНадувной аквапарк в Джидде
Надувной аквапарк в Джидде - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
Надувной аквапарк в Джидде

Что еще посмотреть в королевстве

В столице страны — Эр-Рияде — отправляйтесь на подвесной мост Sky Bridge, чтобы с высоты в 300 метров увидеть панораму города. Посетите восточный базар и Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади, а также королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, где выставлены предметы быта, одежда, мебель.
© AP Photo / Amr Nabil

Вид Эр-Рияда

Вид города Эр-Рияд
1 из 6

Вид Эр-Рияда

© AP Photo / Amr Nabil
© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
2 из 6
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Nariman El-Mofty
© AFP 2022 / Fayez NureldineЖители в парке развлечений Riyadh Winter Wonderland в столице Саудовской Аравии
Жители в парке развлечений Riyadh Winter Wonderland в столице Саудовской Аравии
3 из 6
Жители в парке развлечений Riyadh Winter Wonderland в столице Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
© AP Photo / Amr NabilНебоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
4 из 6
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
© AP Photo / Amr Nabil
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Masmak FortФорт Масмак в Эр-Рияде
Форт Масмак в Эр-Рияде
5 из 6
Форт Масмак в Эр-Рияде
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Masmak Fort
CC BY-SA 2.0 / Richard Mortel / Royal reception hall in the Murabba Palace, King Abdulaziz Historical Center, Riyadh, 1936 and after (3)Дворец Мурабба в Эр-Рияде
Дворец Мурабба в Эр-Рияде
6 из 6
Дворец Мурабба в Эр-Рияде
CC BY-SA 2.0 / Richard Mortel / Royal reception hall in the Murabba Palace, King Abdulaziz Historical Center, Riyadh, 1936 and after (3)
1 из 6

Вид Эр-Рияда

© AP Photo / Amr Nabil
2 из 6
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Nariman El-Mofty
3 из 6
Жители в парке развлечений Riyadh Winter Wonderland в столице Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
4 из 6
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
© AP Photo / Amr Nabil
5 из 6
Форт Масмак в Эр-Рияде
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Masmak Fort
6 из 6
Дворец Мурабба в Эр-Рияде
CC BY-SA 2.0 / Richard Mortel / Royal reception hall in the Murabba Palace, King Abdulaziz Historical Center, Riyadh, 1936 and after (3)
С историей города можно познакомиться в музее-крепости Масмак, а увидеть чистокровных арабских скакунов — в Королевских конюшнях.
На северо-западе страны один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула, а также знаменитое скальное поселение набатеев — Хегра, построенная более двух тысяч лет назад. Это первый объект королевства, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AFP 2022 / Thomas Samson

Туристы посещают древний город Хегру в Саудовской Аравии

Туристы посещают древний город Хегра в Саудовской Аравии
1 из 3

Туристы посещают древний город Хегру в Саудовской Аравии

© AFP 2022 / Thomas Samson
© AFP 2022 / Thomas SamsonДревний город Хегра в Саудовской Аравии
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
2 из 3
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Thomas Samson
© AFP 2022 / Thomas SamsonДревний город Хегра в Саудовской Аравии
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
3 из 3
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Thomas Samson
1 из 3

Туристы посещают древний город Хегру в Саудовской Аравии

© AFP 2022 / Thomas Samson
2 из 3
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Thomas Samson
3 из 3
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© AFP 2022 / Thomas Samson
Главный памятник природы здесь — "Слоновья скала", напоминающая животное, склонившее хобот к земле. В этом районе нашли много рисунков и надписей на арамейском языке.

Визит через Бахрейн

Многие туристы приезжают в Саудовскую Аравию из Бахрейна по 25-километровому мосту, говорит Наталья Ансари. Правда, чтобы вернуться обратно, для короткого визита нужно получить мультивизиу Бахрейна.
© AP Photo / Amr NabilСаудовцы завтракают в ресторане в Джидде
Саудовцы завтракают в ресторане в Джидде
1 из 2
Саудовцы завтракают в ресторане в Джидде
© AP Photo / Amr Nabil
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Одна из золотых лавок в Мекке

Одна из золотых лавок в Мекке
2 из 2

Одна из золотых лавок в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 2
Саудовцы завтракают в ресторане в Джидде
© AP Photo / Amr Nabil
2 из 2

Одна из золотых лавок в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Там, на востоке Саудовской Аравии, в двух часах от границы — зеленый регион Аль-Ахса, один из крупнейших в мире естественных оазисов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посреди финиковых рощ с природными источниками и фермерских угодий расположены археологические памятники эпохи неолита, рассказывает гид.
Еще в регионе Аль-Ахса стоит посетить Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза (Ithra) в Дахране. Внутри футуристического здания находятся театр, библиотека, кинотеатр, галереи и инсталляции.
В Саудовской Аравии нужно пробовать финики — они очень вкусные. Еще — манго и гранаты с мягкими косточками, добавляет Александр Антропов. У местных популярны блюда из риса с верблюжатиной, бараниной и курицей. На побережье хорошо готовят рыбу и везде — сладости: кунафа, баклава.
Национальный музей Катара - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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