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Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран - РИА Новости, 14.10.2023
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Туризм
 
07:59 14.10.2023 (обновлено: 08:09 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/puteshestviya-1902650435.html
Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран
Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран - РИА Новости, 14.10.2023
Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран
Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T07:59
2023-10-14T08:09
туризм
туризм
новости - туризм
израиль
россия
бахрейн
визы
актуальное - туризм
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись беспрецедентной атаке со стороны ХАМАС. Туристы покидают страну, авиакомпании РФ объявляют вывозные рейсы. Эти и другие важные события — в дайджесте РИА Новости.Власти предложили гражданам России вернуться из Израиля домой. Росавиация открыла горячую линию. Российские авиакомпании ежедневно совершают в Израиль регулярные полеты, но также с 11 по 16 октября выполняют вывозные рейсы. Туристы возвращаются на родину.Хорошие новости на этой неделе тоже были. Так, страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу, такой "арабский вариант Шенгена". К концу 2023 года они представят предложения по этому вопросу. Если решение будет принято, то туристам станет проще посещать Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.Параллельно с этим Россия предложила отменить турвизы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь". Он повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне. В частности, в Кабардино-Балкарии пограничное управление ФСБ России сократило количество территорий, для визита на которые нужен пропуск."Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в ОАЭ. Это одно из самых востребованных зимних пляжных направлений у россиян.Туроператоры начинают акцию раннего бронирования туров на лето следующего года. Уже появились цены на каникулы в Турции.
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израиль
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туризм, новости - туризм, израиль, россия, бахрейн, визы, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Бахрейн, Визы, Актуальное - Туризм
Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран

Важное в туризме за неделю: война в Израиле, возможный безвиз и новый турмаршрут

© Фото : Министерство туризма ИзраиляТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Министерство туризма Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись беспрецедентной атаке со стороны ХАМАС. Туристы покидают страну, авиакомпании РФ объявляют вывозные рейсы. Эти и другие важные события — в дайджесте РИА Новости.
Власти предложили гражданам России вернуться из Израиля домой. Росавиация открыла горячую линию. Российские авиакомпании ежедневно совершают в Израиль регулярные полеты, но также с 11 по 16 октября выполняют вывозные рейсы. Туристы возвращаются на родину.
Хорошие новости на этой неделе тоже были. Так, страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу, такой "арабский вариант Шенгена". К концу 2023 года они представят предложения по этому вопросу. Если решение будет принято, то туристам станет проще посещать Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Параллельно с этим Россия предложила отменить турвизы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.
Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь". Он повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне. В частности, в Кабардино-Балкарии пограничное управление ФСБ России сократило количество территорий, для визита на которые нужен пропуск.
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в ОАЭ. Это одно из самых востребованных зимних пляжных направлений у россиян.
Туроператоры начинают акцию раннего бронирования туров на лето следующего года. Уже появились цены на каникулы в Турции.
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Вчера, 17:34
 
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