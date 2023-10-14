Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран
Важное в туризме за неделю: война в Израиле, возможный безвиз и новый турмаршрут
© Фото : Министерство туризма ИзраиляТель-Авив
© Фото : Министерство туризма Израиля
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись беспрецедентной атаке со стороны ХАМАС. Туристы покидают страну, авиакомпании РФ объявляют вывозные рейсы. Эти и другие важные события — в дайджесте РИА Новости.
Власти предложили гражданам России вернуться из Израиля домой. Росавиация открыла горячую линию. Российские авиакомпании ежедневно совершают в Израиль регулярные полеты, но также с 11 по 16 октября выполняют вывозные рейсы. Туристы возвращаются на родину.
Хорошие новости на этой неделе тоже были. Так, страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу, такой "арабский вариант Шенгена". К концу 2023 года они представят предложения по этому вопросу. Если решение будет принято, то туристам станет проще посещать Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Параллельно с этим Россия предложила отменить турвизы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.
Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь". Он повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне. В частности, в Кабардино-Балкарии пограничное управление ФСБ России сократило количество территорий, для визита на которые нужен пропуск.
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в ОАЭ. Это одно из самых востребованных зимних пляжных направлений у россиян.
Туроператоры начинают акцию раннего бронирования туров на лето следующего года. Уже появились цены на каникулы в Турции.