https://ria.ru/20231014/puteshestviya-1902650435.html

Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран

Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран - РИА Новости, 14.10.2023

Важное в туризме за неделю: война в Израиле и безвиз с рядом стран

Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T07:59

2023-10-14T07:59

2023-10-14T08:09

туризм

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новости - туризм

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главные события уходящей недели в туризме связаны с Израилем. В прошлые выходные жители популярной у российских путешественников страны подверглись беспрецедентной атаке со стороны ХАМАС. Туристы покидают страну, авиакомпании РФ объявляют вывозные рейсы. Эти и другие важные события — в дайджесте РИА Новости.Власти предложили гражданам России вернуться из Израиля домой. Росавиация открыла горячую линию. Российские авиакомпании ежедневно совершают в Израиль регулярные полеты, но также с 11 по 16 октября выполняют вывозные рейсы. Туристы возвращаются на родину.Хорошие новости на этой неделе тоже были. Так, страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу, такой "арабский вариант Шенгена". К концу 2023 года они представят предложения по этому вопросу. Если решение будет принято, то туристам станет проще посещать Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.Параллельно с этим Россия предложила отменить турвизы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь". Он повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне. В частности, в Кабардино-Балкарии пограничное управление ФСБ России сократило количество территорий, для визита на которые нужен пропуск."Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в ОАЭ. Это одно из самых востребованных зимних пляжных направлений у россиян.Туроператоры начинают акцию раннего бронирования туров на лето следующего года. Уже появились цены на каникулы в Турции.

https://ria.ru/20231013/egipet-1902599746.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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