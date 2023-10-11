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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай - РИА Новости, 11.10.2023
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:02
2023-10-11T18:02
2023-10-11T19:23
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МОСКВА, 11 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в Международный аэропорт Дубай из аэропорта Шереметьево. Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ. Ранее "Аэрофлот" анонсировал региональную программу полетов в Дубай. Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Также к услугам пассажиров рейсы в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, которые под кодом Аэрофлота выполняет дочерняя авиакомпания "Россия". С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы, новости - туризм, дубай, москва, оаэ, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Пресс-релизы, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 11 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ).
Авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в Международный аэропорт Дубай из аэропорта Шереметьево. Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал региональную программу полетов в Дубай. Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Также к услугам пассажиров рейсы в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, которые под кодом Аэрофлота выполняет дочерняя авиакомпания "Россия".
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.