https://ria.ru/20231010/turmarshrut-1901675415.html
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь" - РИА Новости, 10.10.2023
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщает во вторник торговое представительство России в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:58
2023-10-10T13:58
2023-10-10T13:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
монголия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/48/1506674829_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_b108f3b1a5cf4642378726f2da8b774b.jpg
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщает во вторник торговое представительство России в Китае. "Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении торгпредства РФ, поступившего в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что документ о развитии нового маршрута подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра культуры и туризма КНР Ду Цзян и заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржар Ганбаатар на трехсторонней встрече руководителей туристских администраций, которая прошла 10 октября в китайском городе Ухань. "Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. "В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны", – добавили в торгпредстве. Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, "сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта "Великий чайный путь", а также создания благоприятных условий для его реализации". "Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями, 18 российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта "Великий чайный путь". Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта", – подчеркнул Вахруков. В торгпредстве добавили, что эксперты минэкономразвития России проанализируют предложения от регионов, на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута "Великий чайный путь".
https://ria.ru/20231005/gastroturizm-1900304247.html
китай
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/48/1506674829_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_04dbe8aa9e64b68d70a71537d615d621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, монголия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Монголия, Россия
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
Россия, КНР и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщает во вторник торговое представительство России в Китае.
"Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении торгпредства РФ, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что документ о развитии нового маршрута подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра культуры и туризма КНР Ду Цзян и заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржар Ганбаатар на трехсторонней встрече руководителей туристских администраций, которая прошла 10 октября в китайском городе Ухань.
"Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург.
"В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны", – добавили в торгпредстве.
Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, "сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта "Великий чайный путь", а также создания благоприятных условий для его реализации".
"Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями, 18 российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта "Великий чайный путь". Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта", – подчеркнул Вахруков.
В торгпредстве добавили, что эксперты минэкономразвития России проанализируют предложения от регионов, на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута "Великий чайный путь".
Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма