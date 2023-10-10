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Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"

Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь" - РИА Новости, 10.10.2023

Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"

Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщает во вторник торговое представительство России в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:58

2023-10-10T13:58

2023-10-10T13:59

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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщает во вторник торговое представительство России в Китае. "Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении торгпредства РФ, поступившего в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что документ о развитии нового маршрута подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра культуры и туризма КНР Ду Цзян и заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржар Ганбаатар на трехсторонней встрече руководителей туристских администраций, которая прошла 10 октября в китайском городе Ухань. "Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. "В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны", – добавили в торгпредстве. Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, "сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта "Великий чайный путь", а также создания благоприятных условий для его реализации". "Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями, 18 российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта "Великий чайный путь". Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта", – подчеркнул Вахруков. В торгпредстве добавили, что эксперты минэкономразвития России проанализируют предложения от регионов, на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута "Великий чайный путь".

https://ria.ru/20231005/gastroturizm-1900304247.html

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