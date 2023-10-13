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Отдыхавшие в Израиле российские туристы вернулись на родину - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
11:19 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/turisty-1902471597.html
Отдыхавшие в Израиле российские туристы вернулись на родину
Отдыхавшие в Израиле российские туристы вернулись на родину - РИА Новости, 13.10.2023
Отдыхавшие в Израиле российские туристы вернулись на родину
Российские туристы, отдыхавшие в Израиле по линии туроператоров, согласно ранее приобретенным билетам, вернулись на родину, при этом россияне, планировавшие... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:19
2023-10-13T11:19
туризм
новости - туризм
израиль
россия
интурист
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские туристы, отдыхавшие в Израиле по линии туроператоров, согласно ранее приобретенным билетам, вернулись на родину, при этом россияне, планировавшие поездку в эту страну в ближайшее время, аннулировали все купленные путевки, рассказали РИА Новости в пресс-службах двух крупных туроператоров - "Интурист" и "Русский Экспресс". "Вчера последние наши туристы покинули Израиль. Все туры с ближайшими заездами аннулированы, туристы, забронировавшие туры в глубину, в том числе на Новый год и январь, пока ждут развития ситуации", - рассказали в "Интуристе". В "Русском Экспрессе" отметили, что все путешественники, которые в октябре собирались в Израиль, аннулировали свои туры. "Те, кто в ноябре, пока ждут, наблюдают. Вчера выехала оттуда последняя туристка", - уточнили в туроператоре. На момент начала конфликта в Израиле находилось порядка 100 организованных туристов из РФ. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что чуть больше – порядка 150 россиян - только собирались на отдых в Израиль. Минэкономразвития, курирующее туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустило рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901557345.html
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новости - туризм, израиль, россия, интурист, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Интурист, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Отдыхавшие в Израиле российские туристы вернулись на родину

"Интурист": отдыхавшие в Израиле российские туристы планово вернулись на родину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе
Старый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские туристы, отдыхавшие в Израиле по линии туроператоров, согласно ранее приобретенным билетам, вернулись на родину, при этом россияне, планировавшие поездку в эту страну в ближайшее время, аннулировали все купленные путевки, рассказали РИА Новости в пресс-службах двух крупных туроператоров - "Интурист" и "Русский Экспресс".
«
"Вчера последние наши туристы покинули Израиль. Все туры с ближайшими заездами аннулированы, туристы, забронировавшие туры в глубину, в том числе на Новый год и январь, пока ждут развития ситуации", - рассказали в "Интуристе".
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В "Русском Экспрессе" отметили, что все путешественники, которые в октябре собирались в Израиль, аннулировали свои туры. "Те, кто в ноябре, пока ждут, наблюдают. Вчера выехала оттуда последняя туристка", - уточнили в туроператоре.
На момент начала конфликта в Израиле находилось порядка 100 организованных туристов из РФ. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что чуть больше – порядка 150 россиян - только собирались на отдых в Израиль.
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Минэкономразвития, курирующее туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустило рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
 
ТуризмНовости - ТуризмИзраильРоссияИнтуристХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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