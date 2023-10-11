Red Wings организует вывозной рейс из Израиля
Red Wings будет выполнять ежедневный вывозной рейс из Израиля с 11 по 16 октября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании.
"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)", – говорится в сообщении.
Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчётным временем вылета в 14.00 по местному времени. Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва – Тель-Авив не реализуются, уточняют в компании.
Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01.00 до 07.00 мск.
На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.