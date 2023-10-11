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Red Wings организует вывозной рейс из Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
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Туризм
 
12:23 11.10.2023 (обновлено: 12:44 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1901974114.html
Red Wings организует вывозной рейс из Израиля
Red Wings организует вывозной рейс из Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
Red Wings организует вывозной рейс из Израиля
Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:23
2023-10-11T12:44
туризм
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туризм
туристы
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
red wings airlines
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании. "Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)", – говорится в сообщении. Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчётным временем вылета в 14.00 по местному времени. Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва – Тель-Авив не реализуются, уточняют в компании. Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01.00 до 07.00 мск. На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
https://ria.ru/20231011/palomniki-1901904620.html
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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Red Wings Airlines
Red Wings организует вывозной рейс из Израиля

Red Wings будет выполнять ежедневный вывозной рейс из Израиля с 11 по 16 октября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании.
"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)", – говорится в сообщении.
Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчётным временем вылета в 14.00 по местному времени. Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва – Тель-Авив не реализуются, уточняют в компании.
Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01.00 до 07.00 мск.
На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыИзраильФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Red Wings Airlines
 
 
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