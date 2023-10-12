https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902276903.html

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 12.10.2023

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:33

2023-10-12T15:33

2023-10-12T15:33

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР.Сейчас у путешественников есть возможность сэкономить до 50 процентов стоимости тура за счет акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации.В Pegas Touristik называют объемы ранних продаж на турецком направлении хорошими, в разы превышающими прошлогодние.В Fun&Sun отметили, что в начале октября заявок на 50 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.Для примера: сейчас можно приобрести недельный отдых в "четверке" на "все включено" с вылетом из Москвы в июне 2024 года за 135 тысяч рублей на двоих. За проживание в "пятерке" на тех же условиях придется заплатить хотя бы на 30 тысяч рублей больше.

https://ria.ru/20231004/turtsiya-1900509001.html

турция

москва

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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