https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902276903.html
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 12.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:33
2023-10-12T15:33
2023-10-12T15:33
туризм
туризм
новости - туризм
турция
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71458f0ecf918c638ff3d2cc257308be.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР.Сейчас у путешественников есть возможность сэкономить до 50 процентов стоимости тура за счет акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации.В Pegas Touristik называют объемы ранних продаж на турецком направлении хорошими, в разы превышающими прошлогодние.В Fun&Sun отметили, что в начале октября заявок на 50 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.Для примера: сейчас можно приобрести недельный отдых в "четверке" на "все включено" с вылетом из Москвы в июне 2024 года за 135 тысяч рублей на двоих. За проживание в "пятерке" на тех же условиях придется заплатить хотя бы на 30 тысяч рублей больше.
https://ria.ru/20231004/turtsiya-1900509001.html
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_333006b8b91b69c3e87db4ef33db8ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
АТОР: туры в Турцию на следующее лето можно купить за 135 тысяч рублей на двоих