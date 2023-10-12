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Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
15:33 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902276903.html
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 12.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:33
2023-10-12T15:33
туризм
туризм
новости - туризм
турция
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР.Сейчас у путешественников есть возможность сэкономить до 50 процентов стоимости тура за счет акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации.В Pegas Touristik называют объемы ранних продаж на турецком направлении хорошими, в разы превышающими прошлогодние.В Fun&amp;Sun отметили, что в начале октября заявок на 50 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.Для примера: сейчас можно приобрести недельный отдых в "четверке" на "все включено" с вылетом из Москвы в июне 2024 года за 135 тысяч рублей на двоих. За проживание в "пятерке" на тех же условиях придется заплатить хотя бы на 30 тысяч рублей больше.
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туризм, новости - туризм, турция, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

АТОР: туры в Турцию на следующее лето можно купить за 135 тысяч рублей на двоих

© iStock.com / 0shiПляж Кейкубат в Алании, Турция
Пляж Кейкубат в Алании, Турция - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / 0shi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры начали продавать путевки в Турцию на лето следующего года и определили цену такого отдыха, сообщает АТОР.
Сейчас у путешественников есть возможность сэкономить до 50 процентов стоимости тура за счет акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации.
В Pegas Touristik называют объемы ранних продаж на турецком направлении хорошими, в разы превышающими прошлогодние.
В Fun&Sun отметили, что в начале октября заявок на 50 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Для примера: сейчас можно приобрести недельный отдых в "четверке" на "все включено" с вылетом из Москвы в июне 2024 года за 135 тысяч рублей на двоих. За проживание в "пятерке" на тех же условиях придется заплатить хотя бы на 30 тысяч рублей больше.
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