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Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
13:22 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/turist-1902235673.html
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне - РИА Новости, 12.10.2023
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне
Туристам станет проще посещать достопримечательности Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское пограничное управление ФСБ России. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:22
2023-10-12T13:22
туризм
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 12 окт — РИА Новости. Туристам станет проще посещать достопримечательности Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское пограничное управление ФСБ России.Ведомство приказом изменило пределы пограничной зоны на территории Кабардино-Балкарии, граничащей с Грузией, исключив из них значительную часть природных достопримечательностей региона. Теперь для их посещения не требуется оформление пропуска.Так, в Эльбрусском районе из пограничной зоны исключены такие популярные у туристов места, как перевалы Хотютау, Хасанкой-Сюрюльген и Эхо Войны, озеро Донгуз-Орун-Кель, вершины Большой и Малый Когутай, Башкаринские озера, пляж Улыбка Шхельды, перевал Койавганоуш, Поляна и Камень желаний в ущелье Адыр-Су.В Чегемском районе исключены водопад Абай-Су, перевалы Голубева и Донкина, минеральные источники ущелья Чегем, тропа к леднику Шаурту.В Черекском районе под исключение попали минеральные источники, приют и гостиницы в урочище Уштулу, ледники Рцывашки, Ах-Су, Тютюн, перевал Кривосивцек, долина реки Чайнашки, озеро Гийбашкель, ущелье Думала, развалины аула Шыки, ледники Мижиргичиран, Хрумкол и гора Дыхтау в Безенгийском ущелье.Также из пограничной зоны исключены альплагеря "Шхельда", "Джантуган", "Джайлык", "Уллу-Тау", "Башиль", "Чегем", "Безенги", пансионат "Приэльбрусье" и учебно-методический центр "Эльбрус"."Для посещения иных приграничных территорий, расположенных в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы, по-прежнему необходим документ, удостоверяющий личность, и соответствующий пропуск", – подчеркнули в ведомстве.
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новости - туризм, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, грузия, эльбрусский район, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Грузия, Эльбрусский район, Туризм, отдых в России
Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне

ФСБ исключила часть достопримечательностей из пределов пограничной зоны

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкТерритория национального парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии
Территория национального парка Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 12 окт — РИА Новости. Туристам станет проще посещать достопримечательности Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское пограничное управление ФСБ России.
Ведомство приказом изменило пределы пограничной зоны на территории Кабардино-Балкарии, граничащей с Грузией, исключив из них значительную часть природных достопримечательностей региона. Теперь для их посещения не требуется оформление пропуска.
Так, в Эльбрусском районе из пограничной зоны исключены такие популярные у туристов места, как перевалы Хотютау, Хасанкой-Сюрюльген и Эхо Войны, озеро Донгуз-Орун-Кель, вершины Большой и Малый Когутай, Башкаринские озера, пляж Улыбка Шхельды, перевал Койавганоуш, Поляна и Камень желаний в ущелье Адыр-Су.
В Чегемском районе исключены водопад Абай-Су, перевалы Голубева и Донкина, минеральные источники ущелья Чегем, тропа к леднику Шаурту.
В Черекском районе под исключение попали минеральные источники, приют и гостиницы в урочище Уштулу, ледники Рцывашки, Ах-Су, Тютюн, перевал Кривосивцек, долина реки Чайнашки, озеро Гийбашкель, ущелье Думала, развалины аула Шыки, ледники Мижиргичиран, Хрумкол и гора Дыхтау в Безенгийском ущелье.
Также из пограничной зоны исключены альплагеря "Шхельда", "Джантуган", "Джайлык", "Уллу-Тау", "Башиль", "Чегем", "Безенги", пансионат "Приэльбрусье" и учебно-методический центр "Эльбрус".
"Для посещения иных приграничных территорий, расположенных в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы, по-прежнему необходим документ, удостоверяющий личность, и соответствующий пропуск", – подчеркнули в ведомстве.
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