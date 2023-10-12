https://ria.ru/20231012/turist-1902235673.html

Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне

Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне - РИА Новости, 12.10.2023

Туристам будет проще посещать достопримечательности в приграничной зоне

Туристам станет проще посещать достопримечательности Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское пограничное управление ФСБ России. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:22

2023-10-12T13:22

2023-10-12T13:22

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НАЛЬЧИК, 12 окт — РИА Новости. Туристам станет проще посещать достопримечательности Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское пограничное управление ФСБ России.Ведомство приказом изменило пределы пограничной зоны на территории Кабардино-Балкарии, граничащей с Грузией, исключив из них значительную часть природных достопримечательностей региона. Теперь для их посещения не требуется оформление пропуска.Так, в Эльбрусском районе из пограничной зоны исключены такие популярные у туристов места, как перевалы Хотютау, Хасанкой-Сюрюльген и Эхо Войны, озеро Донгуз-Орун-Кель, вершины Большой и Малый Когутай, Башкаринские озера, пляж Улыбка Шхельды, перевал Койавганоуш, Поляна и Камень желаний в ущелье Адыр-Су.В Чегемском районе исключены водопад Абай-Су, перевалы Голубева и Донкина, минеральные источники ущелья Чегем, тропа к леднику Шаурту.В Черекском районе под исключение попали минеральные источники, приют и гостиницы в урочище Уштулу, ледники Рцывашки, Ах-Су, Тютюн, перевал Кривосивцек, долина реки Чайнашки, озеро Гийбашкель, ущелье Думала, развалины аула Шыки, ледники Мижиргичиран, Хрумкол и гора Дыхтау в Безенгийском ущелье.Также из пограничной зоны исключены альплагеря "Шхельда", "Джантуган", "Джайлык", "Уллу-Тау", "Башиль", "Чегем", "Безенги", пансионат "Приэльбрусье" и учебно-методический центр "Эльбрус"."Для посещения иных приграничных территорий, расположенных в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы, по-прежнему необходим документ, удостоверяющий личность, и соответствующий пропуск", – подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231011/dagestan-1901962406.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, грузия, эльбрусский район, туризм, отдых в россии