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Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
16:39 12.10.2023 (обновлено: 17:54 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/liniya-1902304104.html
Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль
Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль
Росавиация открыла "горячую" линию для информирования россиян, желающих вылететь из Израиля, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:39
2023-10-12T17:54
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росавиация открыла "горячую" линию для информирования россиян, желающих вылететь из Израиля, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале."Российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией… Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля, Росавиация открыла "горячую" линию: +7 (800)200-40-01", - говорится в сообщении.Ведомство также сообщило, что Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив-Москва с технической посадкой в Минеральных Водах или Махачкале. Авиакомпании также открыли отдельные телефонные линии для информирования пассажиров, следующих в Израиль или из него: "Азимут"- +7(863)226-00-05 ; Red Wings - +7(800)350-99-77.&quot;В случае задержки рейсов перевозчики получили указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам всех необходимых услуг&quot;, - добавляет ведомство.Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время - с 01.00 до 07.00 мск.На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901672731.html
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израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, новости - туризм
Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль

Росавиация открыла горячую линию по информированию россиян для вылета из Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПожарный в Ашкелоне, Израиль
Пожарный в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Пожарный в Ашкелоне, Израиль
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росавиация открыла "горячую" линию для информирования россиян, желающих вылететь из Израиля, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.
«
"Российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией… Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля, Росавиация открыла "горячую" линию: +7 (800)200-40-01", - говорится в сообщении.
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Ведомство также сообщило, что Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив-Москва с технической посадкой в Минеральных Водах или Махачкале. Авиакомпании также открыли отдельные телефонные линии для информирования пассажиров, следующих в Израиль или из него: "Азимут"- +7(863)226-00-05 ; Red Wings - +7(800)350-99-77.
«

"В случае задержки рейсов перевозчики получили указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам всех необходимых услуг", - добавляет ведомство.

Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время - с 01.00 до 07.00 мск.
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На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
 
ТуризмИзраильФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияНовости - Туризм
 
 
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