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Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
08:00 10.10.2023 (обновлено: 11:15 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам - РИА Новости, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
Боевые действия на Ближнем Востоке развернулись в разгар туристического сезона. Россиян там немало. Всем зарубежным гостям рекомендовали ограничить поездки по... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:00
2023-10-10T11:15
туризм
туризм
проблемы - туризм
туристы
актуальное - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Боевые действия на Ближнем Востоке развернулись в разгар туристического сезона. Россиян там немало. Всем зарубежным гостям рекомендовали ограничить поездки по стране. Регулярные рейсы пока есть, организуют ли вывозные — неизвестно. Что делать тем, кто сейчас в Израиле или планировал туда отправиться, — в материале РИА Новости.Оставайтесь в отелях"Следуя указаниям генерального директора Министерства туризма, пассажиры круизных лайнеров должны оставаться на кораблях. Все остальные туристы — в своих отелях, — советуют в телеграм-канале Минтуризма Израиля. — Пожалуйста, оставайтесь вблизи охраняемых мест и действуйте в соответствии с инструкциями командования внутренних войск".Ведомство запустило горячую линию, открыла ее и Россия. Штаб при Минэкономразвития по ЧС находится на связи с путешественниками, посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Те, кто устроил самостоятельную поездку, могут позвонить по номеру: +972 54 962 23 41.Организованных российских туристов в ближневосточном государстве не более сотни. "Их разместили в отелях. Одну группу — примерно десять человек — перевезли на север страны, — рассказывает РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. — Организованным путешественникам, чтобы получать данные по перелетам и программе пребывания, нужно быть на связи с туроператором".Самостоятельным, по его словам, необходимо учитывать оперативную информацию на сайте посольства России в Израиле и обращаться на горячую линию.Главный совет — получать новости от местных властей и следовать их рекомендациям.Вернутся самиПо словам представителя компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, по их линии в Израиле сейчас порядка 30 туристов. "Обращений о досрочном прекращении поездок не поступало, наши клиенты пока в стране и, видимо, вернутся в плановом порядке. На этой неделе должны были отправиться на отдых в Израиль шесть человек, но они аннулировали туры", — поясняет она.Эксперт уточняет: направление перестало быть массовым. Групповых поездок нет, все в индивидуальном режиме, экскурсии если путешественники и заказывали, то на месте.Заместитель генерального директора туроператора "Ванд" Людмила Озик рассказала: в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени. Тем более что в аэропорту Бен-Гурион напряженная обстановка. "К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши путешественники, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", — уточняет она."Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", — цитируют в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле.При этом эксперты уточняют, что на самом деле россиян намного больше ста. &quot;Имейте в виду, туристы в Израиле — не совсем туристы. Народ едет по делам. Кто-то отправился оформлять гражданство, кто-то на лечение или в клинику на чекап, кто-то вступает в наследство&quot;, — объясняет Филатовская."По поводу ста человек — очень сомневаюсь в этой цифре, у туроператоров же были блоки мест, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Кроме того, в Израиль многие ездят надолго — к родственникам, по делам. Думаю, таких там не меньше тысячи".Как выбраться Если с организованными путешественниками все более-менее понятно — их вывезут, то с другими вопрос остается открытым. Аэропорт Бен-Гурион работает, отправляет и принимает самолеты, пусть и с задержками. Однако, например, авиакомпания "Азимут" отменила вчера рейс в Тель-Авив из Сочи и обратно. Red Wings, наоборот, возобновила регулярное сообщение с Израилем, прерванное в выходные, полеты будут осуществляться в дневное время."El Al летают. Рейсы гарантированы, пусть и с задержкой. Если какими и лететь, то это они, — советует Майя Котляр. — Но билеты дорогие, и их на сегодня уже нет. Если смотреть на ближайшие даты — это примерно 265 тысяч рублей с человека. Но речь о прямых рейсах, которые гарантированно полетят. Еще в понедельник утром можно было купить за 100 тысяч".По ее словам, можно попробовать пересадки. Например, улететь в Дубай, а дальше "Победой" в Москву, либо использовать борта в Тбилиси. Еще есть "Узбекские авиалинии" с пересадкой в Ташкенте, также поисковики предлагают варианты через хабы Турции.Авиабилет из Тель-Авива в Москву на 11 октября на прямой рейс Red Wings вчера, 9 октября, стоил 117 тысяч рублей. Варианты со стыковками — от 34-36 тысяч рублей, но таких мало, в основном 80-90 тысяч рублей и выше.Эксперт уточняет, что нужно смотреть онлайн-табло. Там можно увидеть рейсы, которые отменяются или летят с горизонтом в пять часов. "Сейчас давать какие-то прогнозы даже на два дня не приходится, все очень быстро меняется", — говорит она.Кроме того, ситуационно-кризисный центр МИД совместно с российскими загранучреждениями на Ближнем Востоке прорабатывают способы эвакуации граждан.Как вернуть деньги"Туркомпании прекратили формирование и продажу путевок в Израиль в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития. Так что при расторжении договора организованные туристы могут получить возврат денежных средств", — объясняет Дмитрий Горин. А вот самостоятельным путешественникам и пассажирам авиакомпаний нужно обращаться напрямую к перевозчику для уточнения статуса рейса и принятия дальнейших решений, в том числе о возврате авиабилетов."В соответствии со статьями 10, 14 закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в суде требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировки его условий, — уточняет Майя Котляр. — При этом в случае расторжения до начала путешествия возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг".По данным АТОР, общее число путешественников, которые купили путевки в Израиль, — около 150 человек.Туристы, которые должны были вылететь на этой неделе, просят перенести отдых на более поздние даты либо аннулировать. &quot;Есть клиенты, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Они пока ждут, какова будет ситуация с рейсами. Не отказываются&quot;, — рассказали в одной из туркомпаний.Путешественники, бронировавшие только наземное обслуживание, просят сдвинуть даты.Людмила Озик уточнила, что осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных путевок с вылетом 12 октября.В Минэкономразвития разъяснили, что необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. "В таком заявлении, что направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", — добавили в ведомстве.Если туроператор не отвечает и не выходит на связь, то, как уточняют в МЭР, можно сразу писать претензию в суд. Правда, по словам самих представителей туркомпаний, такие случаи маловероятны. В Израиле принимающая сторона идет навстречу путешественникам. Лететь в страну все же точно не стоит. Об этом — рекомендации российского Минэкономразвития. Кроме того, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что военное положение может продлиться долго.
https://ria.ru/20231009/glyukoza-1901570754.html
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туризм, проблемы - туризм, туристы, актуальное - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий горин, израиль
Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, туристы, Актуальное - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Горин, Израиль
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам

Эксперты рассказали, что происходит с россиянами в Израиле и как быть туристам

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Боевые действия на Ближнем Востоке развернулись в разгар туристического сезона. Россиян там немало. Всем зарубежным гостям рекомендовали ограничить поездки по стране. Регулярные рейсы пока есть, организуют ли вывозные — неизвестно. Что делать тем, кто сейчас в Израиле или планировал туда отправиться, — в материале РИА Новости.

Оставайтесь в отелях

"Следуя указаниям генерального директора Министерства туризма, пассажиры круизных лайнеров должны оставаться на кораблях. Все остальные туристы — в своих отелях, — советуют в телеграм-канале Минтуризма Израиля. — Пожалуйста, оставайтесь вблизи охраняемых мест и действуйте в соответствии с инструкциями командования внутренних войск".
Ведомство запустило горячую линию, открыла ее и Россия. Штаб при Минэкономразвития по ЧС находится на связи с путешественниками, посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Те, кто устроил самостоятельную поездку, могут позвонить по номеру: +972 54 962 23 41.
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильские военные в Сдероте
Организованных российских туристов в ближневосточном государстве не более сотни.
"Их разместили в отелях. Одну группу — примерно десять человек — перевезли на север страны, — рассказывает РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. — Организованным путешественникам, чтобы получать данные по перелетам и программе пребывания, нужно быть на связи с туроператором".
Самостоятельным, по его словам, необходимо учитывать оперативную информацию на сайте посольства России в Израиле и обращаться на горячую линию.
Главный совет — получать новости от местных властей и следовать их рекомендациям.
© AP Photo / Tsafrir AbayovСотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль

Вернутся сами

По словам представителя компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, по их линии в Израиле сейчас порядка 30 туристов. "Обращений о досрочном прекращении поездок не поступало, наши клиенты пока в стране и, видимо, вернутся в плановом порядке. На этой неделе должны были отправиться на отдых в Израиль шесть человек, но они аннулировали туры", — поясняет она.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива
Вчера, 18:03
Эксперт уточняет: направление перестало быть массовым. Групповых поездок нет, все в индивидуальном режиме, экскурсии если путешественники и заказывали, то на месте.
Заместитель генерального директора туроператора "Ванд" Людмила Озик рассказала: в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени. Тем более что в аэропорту Бен-Гурион напряженная обстановка.
"К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши путешественники, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", — уточняет она.
© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкМертвое море со стороны израильского побережья
Мертвое море со стороны Израильского побережья - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Мертвое море со стороны израильского побережья
"Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", — цитируют в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле.
«

При этом эксперты уточняют, что на самом деле россиян намного больше ста. "Имейте в виду, туристы в Израиле — не совсем туристы. Народ едет по делам. Кто-то отправился оформлять гражданство, кто-то на лечение или в клинику на чекап, кто-то вступает в наследство", — объясняет Филатовская.

"По поводу ста человек — очень сомневаюсь в этой цифре, у туроператоров же были блоки мест, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Кроме того, в Израиль многие ездят надолго — к родственникам, по делам. Думаю, таких там не меньше тысячи".
© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль

Как выбраться

Если с организованными путешественниками все более-менее понятно — их вывезут, то с другими вопрос остается открытым. Аэропорт Бен-Гурион работает, отправляет и принимает самолеты, пусть и с задержками.
Однако, например, авиакомпания "Азимут" отменила вчера рейс в Тель-Авив из Сочи и обратно. Red Wings, наоборот, возобновила регулярное сообщение с Израилем, прерванное в выходные, полеты будут осуществляться в дневное время.
"El Al летают. Рейсы гарантированы, пусть и с задержкой. Если какими и лететь, то это они, — советует Майя Котляр. — Но билеты дорогие, и их на сегодня уже нет. Если смотреть на ближайшие даты — это примерно 265 тысяч рублей с человека. Но речь о прямых рейсах, которые гарантированно полетят. Еще в понедельник утром можно было купить за 100 тысяч".
© AFP 2023 / JACK GUEZСамолет авиакомпании El Al в аэропорту Бен Гурион в Тель Авиве
Самолет авиакомпании El Al в аэропорту Бен Гурион в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Самолет авиакомпании El Al в аэропорту Бен Гурион в Тель Авиве
По ее словам, можно попробовать пересадки. Например, улететь в Дубай, а дальше "Победой" в Москву, либо использовать борта в Тбилиси. Еще есть "Узбекские авиалинии" с пересадкой в Ташкенте, также поисковики предлагают варианты через хабы Турции.
Авиабилет из Тель-Авива в Москву на 11 октября на прямой рейс Red Wings вчера, 9 октября, стоил 117 тысяч рублей. Варианты со стыковками — от 34-36 тысяч рублей, но таких мало, в основном 80-90 тысяч рублей и выше.
Эксперт уточняет, что нужно смотреть онлайн-табло. Там можно увидеть рейсы, которые отменяются или летят с горизонтом в пять часов. "Сейчас давать какие-то прогнозы даже на два дня не приходится, все очень быстро меняется", — говорит она.
Кроме того, ситуационно-кризисный центр МИД совместно с российскими загранучреждениями на Ближнем Востоке прорабатывают способы эвакуации граждан.
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Как вернуть деньги

"Туркомпании прекратили формирование и продажу путевок в Израиль в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития. Так что при расторжении договора организованные туристы могут получить возврат денежных средств", — объясняет Дмитрий Горин.
А вот самостоятельным путешественникам и пассажирам авиакомпаний нужно обращаться напрямую к перевозчику для уточнения статуса рейса и принятия дальнейших решений, в том числе о возврате авиабилетов.
"В соответствии со статьями 10, 14 закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в суде требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировки его условий, — уточняет Майя Котляр. — При этом в случае расторжения до начала путешествия возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг".
По данным АТОР, общее число путешественников, которые купили путевки в Израиль, — около 150 человек.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкТуристы пишут заявления. Архивное фото
Туристы пишут заявления после прекращения работы турфирмы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Туристы пишут заявления. Архивное фото
Туристы, которые должны были вылететь на этой неделе, просят перенести отдых на более поздние даты либо аннулировать.
«

"Есть клиенты, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Они пока ждут, какова будет ситуация с рейсами. Не отказываются", — рассказали в одной из туркомпаний.

Путешественники, бронировавшие только наземное обслуживание, просят сдвинуть даты.
Людмила Озик уточнила, что осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных путевок с вылетом 12 октября.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве
Отдыхающие на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отдыхающие на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве
В Минэкономразвития разъяснили, что необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке.
"В таком заявлении, что направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", — добавили в ведомстве.
Если туроператор не отвечает и не выходит на связь, то, как уточняют в МЭР, можно сразу писать претензию в суд. Правда, по словам самих представителей туркомпаний, такие случаи маловероятны. В Израиле принимающая сторона идет навстречу путешественникам.
Лететь в страну все же точно не стоит. Об этом — рекомендации российского Минэкономразвития. Кроме того, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что военное положение может продлиться долго.
Иерусалим, Гефсиманский сад - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Россияне начали аннулировать туры в Израиль
Вчера, 17:00
 
ТуризмТуризмПроблемы - ТуризмтуристыАктуальное - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)ИнтуристОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДмитрий ГоринИзраиль
 
 
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