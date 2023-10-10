https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам

Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам - РИА Новости, 10.10.2023

Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам

Боевые действия на Ближнем Востоке развернулись в разгар туристического сезона. Россиян там немало. Всем зарубежным гостям рекомендовали ограничить поездки по... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:00

2023-10-10T11:15

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актуальное - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Боевые действия на Ближнем Востоке развернулись в разгар туристического сезона. Россиян там немало. Всем зарубежным гостям рекомендовали ограничить поездки по стране. Регулярные рейсы пока есть, организуют ли вывозные — неизвестно. Что делать тем, кто сейчас в Израиле или планировал туда отправиться, — в материале РИА Новости.Оставайтесь в отелях"Следуя указаниям генерального директора Министерства туризма, пассажиры круизных лайнеров должны оставаться на кораблях. Все остальные туристы — в своих отелях, — советуют в телеграм-канале Минтуризма Израиля. — Пожалуйста, оставайтесь вблизи охраняемых мест и действуйте в соответствии с инструкциями командования внутренних войск".Ведомство запустило горячую линию, открыла ее и Россия. Штаб при Минэкономразвития по ЧС находится на связи с путешественниками, посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Те, кто устроил самостоятельную поездку, могут позвонить по номеру: +972 54 962 23 41.Организованных российских туристов в ближневосточном государстве не более сотни. "Их разместили в отелях. Одну группу — примерно десять человек — перевезли на север страны, — рассказывает РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. — Организованным путешественникам, чтобы получать данные по перелетам и программе пребывания, нужно быть на связи с туроператором".Самостоятельным, по его словам, необходимо учитывать оперативную информацию на сайте посольства России в Израиле и обращаться на горячую линию.Главный совет — получать новости от местных властей и следовать их рекомендациям.Вернутся самиПо словам представителя компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, по их линии в Израиле сейчас порядка 30 туристов. "Обращений о досрочном прекращении поездок не поступало, наши клиенты пока в стране и, видимо, вернутся в плановом порядке. На этой неделе должны были отправиться на отдых в Израиль шесть человек, но они аннулировали туры", — поясняет она.Эксперт уточняет: направление перестало быть массовым. Групповых поездок нет, все в индивидуальном режиме, экскурсии если путешественники и заказывали, то на месте.Заместитель генерального директора туроператора "Ванд" Людмила Озик рассказала: в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени. Тем более что в аэропорту Бен-Гурион напряженная обстановка. "К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши путешественники, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", — уточняет она."Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", — цитируют в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле.При этом эксперты уточняют, что на самом деле россиян намного больше ста. "Имейте в виду, туристы в Израиле — не совсем туристы. Народ едет по делам. Кто-то отправился оформлять гражданство, кто-то на лечение или в клинику на чекап, кто-то вступает в наследство", — объясняет Филатовская."По поводу ста человек — очень сомневаюсь в этой цифре, у туроператоров же были блоки мест, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Кроме того, в Израиль многие ездят надолго — к родственникам, по делам. Думаю, таких там не меньше тысячи".Как выбраться Если с организованными путешественниками все более-менее понятно — их вывезут, то с другими вопрос остается открытым. Аэропорт Бен-Гурион работает, отправляет и принимает самолеты, пусть и с задержками. Однако, например, авиакомпания "Азимут" отменила вчера рейс в Тель-Авив из Сочи и обратно. Red Wings, наоборот, возобновила регулярное сообщение с Израилем, прерванное в выходные, полеты будут осуществляться в дневное время."El Al летают. Рейсы гарантированы, пусть и с задержкой. Если какими и лететь, то это они, — советует Майя Котляр. — Но билеты дорогие, и их на сегодня уже нет. Если смотреть на ближайшие даты — это примерно 265 тысяч рублей с человека. Но речь о прямых рейсах, которые гарантированно полетят. Еще в понедельник утром можно было купить за 100 тысяч".По ее словам, можно попробовать пересадки. Например, улететь в Дубай, а дальше "Победой" в Москву, либо использовать борта в Тбилиси. Еще есть "Узбекские авиалинии" с пересадкой в Ташкенте, также поисковики предлагают варианты через хабы Турции.Авиабилет из Тель-Авива в Москву на 11 октября на прямой рейс Red Wings вчера, 9 октября, стоил 117 тысяч рублей. Варианты со стыковками — от 34-36 тысяч рублей, но таких мало, в основном 80-90 тысяч рублей и выше.Эксперт уточняет, что нужно смотреть онлайн-табло. Там можно увидеть рейсы, которые отменяются или летят с горизонтом в пять часов. "Сейчас давать какие-то прогнозы даже на два дня не приходится, все очень быстро меняется", — говорит она.Кроме того, ситуационно-кризисный центр МИД совместно с российскими загранучреждениями на Ближнем Востоке прорабатывают способы эвакуации граждан.Как вернуть деньги"Туркомпании прекратили формирование и продажу путевок в Израиль в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития. Так что при расторжении договора организованные туристы могут получить возврат денежных средств", — объясняет Дмитрий Горин. А вот самостоятельным путешественникам и пассажирам авиакомпаний нужно обращаться напрямую к перевозчику для уточнения статуса рейса и принятия дальнейших решений, в том числе о возврате авиабилетов."В соответствии со статьями 10, 14 закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в суде требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировки его условий, — уточняет Майя Котляр. — При этом в случае расторжения до начала путешествия возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг".По данным АТОР, общее число путешественников, которые купили путевки в Израиль, — около 150 человек.Туристы, которые должны были вылететь на этой неделе, просят перенести отдых на более поздние даты либо аннулировать. "Есть клиенты, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Они пока ждут, какова будет ситуация с рейсами. Не отказываются", — рассказали в одной из туркомпаний.Путешественники, бронировавшие только наземное обслуживание, просят сдвинуть даты.Людмила Озик уточнила, что осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных путевок с вылетом 12 октября.В Минэкономразвития разъяснили, что необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. "В таком заявлении, что направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", — добавили в ведомстве.Если туроператор не отвечает и не выходит на связь, то, как уточняют в МЭР, можно сразу писать претензию в суд. Правда, по словам самих представителей туркомпаний, такие случаи маловероятны. В Израиле принимающая сторона идет навстречу путешественникам. Лететь в страну все же точно не стоит. Об этом — рекомендации российского Минэкономразвития. Кроме того, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что военное положение может продлиться долго.

https://ria.ru/20231009/glyukoza-1901570754.html

https://ria.ru/20231009/tury-1901558099.html

израиль

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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