https://ria.ru/20231009/aviasoobschenie-1901486395.html

Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем

Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем - РИА Новости, 09.10.2023

Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем

Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем с 9 октября, полеты будут осуществляться в дневное время, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:10

2023-10-09T13:10

2023-10-09T13:20

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тель-авив

минеральные воды

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем с 9 октября, полеты будут осуществляться в дневное время, сообщили РИА Новости в компании."Авиакомпания "Ред Вингс" информирует о возобновлении авиасообщения по маршрутам между городами Российской Федерации и аэропортом имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Начиная с 9 октября, выполняются регулярные рейсы: WZ4311/WZ4312 (Сочи-Тель-Авив) - рейс из Сочи отправлен 9 октября в 12:54, WZ025/WZ026 (Жуковский - Минеральные Воды - Тель-Авив) - с 11 октября, WZ4727/WZ4728 (Махачкала - Тель-Авив) - с 11 октября, WZ015/WZ016 (Домодедово - Минеральные Воды - Тель-Авив) - с 12 октября", - говорится в сообщении."Полеты по указанным маршрутам (в соответствии с рекомендациями государственного регулятора) осуществляются в дневное время. Пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", - добавляется там же.Выполнение программы будет продолжено в интересах граждан России и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию, вне зависимости от уровня спроса на рейсы в Израиль. При повышении рисков выполнение программы будет временно приостановлено, уточнили в пресс-службе авиакомпании.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что палестинцы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html

https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html

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