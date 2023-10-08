https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html

Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023

Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:46

2023-10-08T16:46

2023-10-08T17:17

туризм

израиль

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране", - заявили в ведомстве.Также в министерстве рекомендовали российским туристам, находящимся в Израиле, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям"."Российским туроператорам, турагентам (рекомендовали - ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране", - добавили в ведомстве.Минэкономразвития рекомендовал региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточнили в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, в мире