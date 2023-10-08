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Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
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Туризм
 
16:46 08.10.2023 (обновлено: 17:17 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html
Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль
Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль
Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:46
2023-10-08T17:17
туризм
израиль
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране", - заявили в ведомстве.Также в министерстве рекомендовали российским туристам, находящимся в Израиле, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям"."Российским туроператорам, турагентам (рекомендовали - ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране", - добавили в ведомстве.Минэкономразвития рекомендовал региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточнили в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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израиль, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, в мире
Туризм, Израиль, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, В мире
Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

МЭР порекомендовало россиянам не ездить в Израиль до нормализации обстановки

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«
"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране", - заявили в ведомстве.
Также в министерстве рекомендовали российским туристам, находящимся в Израиле, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям".
«
"Российским туроператорам, турагентам (рекомендовали - ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране", - добавили в ведомстве.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Вчера, 16:15
Минэкономразвития рекомендовал региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточнили в сообщении пресс-службы.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
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