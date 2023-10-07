https://ria.ru/20231007/izrail-1901119268.html

Последствия ударов ХАМАС по Израилю

Последствия ударов ХАМАС по Израилю - РИА Новости, 07.10.2023

Последствия ударов ХАМАС по Израилю

Ситуация в секторе Газа обострилась после массированных ударов ХАМАС по территории Израиля. Подробности - в фотоленте Ria,ru РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:24

2023-10-07T11:24

2023-10-07T22:48

фото

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

израиль

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901107436_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_dc5c941dcce60f4928578487cac9927b.jpg

Ситуация в секторе Газа обострилась после массированных ударов ХАМАС по территории Израиля. Подробности - в фотоленте Ria,ru

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, израиль, сектор газа